El segundo coche del verano ya tiene ganador
Juan Carlos García Méndez, de Luarca, es ya el propietario de uno de los dos Nissan Juke de la gran promoción del periódico
R. S.
Juan Carlos García Méndez, de Luarca, s el flamante ganador del segundo de los dos coches Nissan Juke que LA NUEVA ESPAÑA ofrece a sus lectores dentro de la gran promoción del verano. El sorteo, a cargo del notario, Vicente Martorell, se celebró en la mañana de ayer en la sede del periódico en Oviedo.
El domingo 30 de agosto , se publicó con LA NUEVA ESPAÑA una página cartilla y a lo largo de toda esa semana y la que finaliza hoy, se publicó cada día un cupón que debía ser pegado en la página-cartilla.
En la parte inferior de la página cartilla aparece un resguardo. El participante ha tenido que cubrirlo con sus datos personales y a continuación, entregarlo en su kiosco habitual, entre el pasado domingo y el martes de esta semana.
También puede hacerse llegar a LA NUEVA ESPAÑA por correo o depositándolo en la urna instalada en la sede del periódico. El procedimiento ha sido el mismo que para el primero de los Nissan Juke 5 puertas 1.0 DIG-T de 114 caballos, patrocinados por Nissan Cyasa.
Además, el gran sorteo estival de este periódico ofrece un total de 10.000 euros, repartidos en diez premios semanales, además de dos Nissan Juke, dos excepcionales premios con un alto valor, en una iniciativa que denota el agradecimiento y aprecio de LA NUEVA ESPAÑA hacia sus lectores.
Sorteos ante notario
Todos los sorteos se celebran ante notario para garantizar la máxima transparencia. Los nombres de los ganadores se publican posteriormente en LA NUEVA ESPAÑA y en sus canales oficiales. Para recibir el premio será necesario presentar la cartilla original cumplimentada. En el caso de los premios en metálico, los 1.000 euros se entregarán netos, ya que el periódico asume la retención fiscal correspondiente. La próxima semana semana los lectores tendrán opción de llevarse otros 1.000 euros.
El Juke es s un coche cómodo, versátil y espacioso. Bajo el capó se esconde un motor de gasolina de 115 caballos de potencia, con caja de cambios manual de seis velocidades que le otorga una conducción ágil tanto en ciudad y en carretera.
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