Tenso encontronazo entre Barbón y manifestantes de Salvemos Peñamayor: “Estáis cabreando a gente mayor que luchó por la democracia cuando tú no habías nacido"

El presidente del Principado y secretario general de la FSA, Adrián Barbón, protagonizó este sábado un tenso intercambio de palabras con varios manifestantes de la plataforma Salvemos Peñamayor, que lucha contra el permiso de investigación minera en la zona, antes del homenaje a los represaliados del Pozu Funeres, el acto con el que los socialistas asturianos dan tradicionalmente inicio a su curso político. El dirigente autonómico reprochó a los participantes en la protesta que hubieran "puesto en riesgo" la seguridad de las personas que se dirigían al encuentro al cortar con su vehículo la única carretera de acceso a la zona de aparcamiento.

“Tenéis el derecho a manifestaros, lo que no tenéis es derecho a poner en riesgo la seguridad de las personas. Estáis bloqueando el estacionamiento, hay gente mayor que se cayó. Gente mayor que tuvo que dar marcha atrás con el coche poniendo en riesgo su seguridad”, afirmó, antes de advertir que “cada uno es responsable de sus actos” y que serían denunciados ante la Guardia Civil, que se personó en la zona a los pocos minutos e identificó a los integrantes de la plataforma.

El presidente asturiano fue más allá y aseguró que se habían producido varias situaciones de peligro durante las maniobras de los vehículos que trataban de acceder a la zona. “Acabáis de bloquear y poner en peligro la seguridad de la gente, que tuvo que dar marcha atrás. Hubo varios derrapes, un coche que casi cae”, señaló, antes de advertir a los integrantes de la plataforma: “Os vais a enfrentar a la correspondiente denuncia de la Guardia Civil”.

EN IMÁGENES: El encontronazo entre Barbón y la plataforma Salvemos Peñamayo en el camino al Pozu Funeres / Ángel González

Los manifestantes, por su parte, respondieron preguntando dónde está la señal de que no se puede aparcar, afirmando que ellos habían llegado más temprano y acusando al líder socialista de querer tergiversar lo que había ocurrido.

El enfrentamiento verbal, que duró en torno a cinco minutos, fue subiendo de tono cuando el presidente del Principado aseguró que la situación había provocado el enfado de algunos de los asistentes al homenaje. “Conseguisteis que la gente reaccionara contra vuestros vehículos, y lo paré yo. Porque estáis cabreando a la gente. Gente mayor que luchó por la democracia cuando tú no habías nacido”, afirmó directamente a uno de los manifestantes.

Los asistentes al acto se sumaron a los reproches de Barbón y afearon a los manifestantes su protesta coincidiendo con una jornada dedicada a la memoria de los represaliados. “No respetáis el acto ni la memoria democrática de este país. La estáis pisoteando”, les reprocharon.

Los integrantes de Salvemos Peñamayor, por su parte, aprovecharon la presencia de Barbón para reclamar respuestas sobre las actuaciones que denuncian en la sierra para investigar la posibilidad de explotaciones de minerales. “¿Con qué autorización recogieron muestras y están trabajando en un monte público? ¿Tienen autorización de los ayuntamientos?”, señalaron.

Los manifestantes también preguntaron al presidente asturiano por las reclamaciones que, según afirmaron, ya han presentado ante la Administración. “¿Cuándo vais a contestar a las denuncias administrativas que tenemos puestas?”, insistieron durante el intercambio.

Los vecinos llevan más de un año movilizándose para mostrar su rechazo al permiso de investigación minera a la empresa Asturmet. Exigen al Principado la declaración de "caducidad inmediata" de dicha licencia.