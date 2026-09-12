"Tranquilidad" entre los promotores del centro de datos de Salas ante una futura regulación ambiental exigente: "Cumplimos con creces"

Los promotores del gran proyecto de centro de datos en Salas se mantienen "tranquilos" pese al decreto con el que el Gobierno central pretende regular el sector, que en un principio encendió las alarmas en SpainDC, la patronal sectorial. Desde la misma se advirtió que, tal y como venía planteado, provocaría la huida de 9.000 millones de inversión al imponer requisitos técnicos sobre sostenibilidad imposibles de cumplir. Sin embargo, tras recibir más de seiscientas alegaciones al texto normativo desde numerosos ámbitos e incluso autonomías, el Ministerio para la Transición Ecológica se ha avenido a reunirse con el emergente sector antes de aprobar el decreto. Un paso que celebran las empresas que impulsan centros de datos, entre ellas Sales For You Consulting (S4U), promotora de Digital Valley Asturias, el gran proyecto de Salas.

Armando Layna, socio director de la entidad, visitó ayer el terreno donde está prevista su instalación, en el futuro polígono del Nonaya, junto al presidente del Principado, Adrián Barbón; el consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez; el alcalde de Salas, Sergio Hidalgo; el director de la Agencia de Ciencia, Competitividad Empresarial e Innovación Sekuens, David González; y el presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, Carlos Paniceres. Allí se anunció que ya han solicitado al gobierno del Principado de Asturias la tramitación del "campus tecnológico" como Proyecto de Interés Estratégico Regional (PIER), que implica dar prioridad a la inversión y agilizar los trámites. Una petición que será evaluada precisamente por Sekuens y que Barbón celebró como “una declaración de certezas que demuestra que el promotor va en firme”. Además, reivindicó la importancia del proyecto tanto para el concejo de Salas como para todo el Suroccidente y Asturias.

En este sentido, el presidente del Principado destacó su impacto económico y la generación de empleo. Según el informe encargado por los promotores a la consultora Price Waterhouse Coopers, se estima que Digital Valley generará 1.318 empleos anuales entre puestos directos, indirectos e inducidos. También calcula que el proyecto aportará 4.177 millones al producto interior bruto (PIB) autonómico durante veinte años y generará un beneficio fiscal acumulado de 753 millones. De esta última cantidad, 26,4 millones corresponderían a ingresos fiscales para el concejo de Salas durante la fase de construcción.

Dudas medioambientales

Asimismo, Barbón quiso transmitir “seguridad y tranquilidad” a la ciudadanía en cuanto a las dudas medioambientales que genera el proyecto. “Los centros de datos han cambiado por completo, me refiero al consumo de agua, incluso aquí está previsto producir energía”, enfatizó Barbón que valoró “la seriedad del proyecto” y ahondó en que la tramitación del PIER “garantiza que se cumplan todo tipo de criterios”.

Layna profundizó en este sentido e insistió en que el diseño del centro de datos de Salas “minimiza el consumo de agua y las residuales, a las que se da una segunda vida aprovechando el calor, se destinan a distintos procesos”. En conversación con LA NUEVA ESPAÑA, quiso además mostrar su "tranquilidad" respecto al decreto estatal en ciernes. "Tal y como venía redactado, nos afectaba prácticamente a todos los proyectos, aunque quizás un poco menos al nuestro de Salas, que es más adaptable a una norma exigente que otras instalaciones que ya están funcionando", expresa Layna, que quiere dejar claro que desde las empresas dedicadas a centros de datos están "a favor de que haya una regulación, siempre que marque requisitos técnicos que se puedan cumplir porque, de lo contrario, significa matar a todo un sector".

En cualquier caso, subraya el socio director de la promotora de Digital Valley Asturias, el proyecto de Salas tiene un buen punto de partida para el cumplimiento de normativas exigentes toda vez que se ha pensado "cumpliendo unos requisitos de sostenibilidad más estrictos que los que marcan las directivas que plantea la Unión Europea (UE)". En este sentido, desde Bruselas se especifican tres parámetros claves a medir en este tipo de almacenamientos: el consumo energético, el consumo de agua y las emisiones de CO2 o calor. "El proyecto de Salas cumple con creces en los tres, y curiosamente en el decreto que planteaba el Ministerio hablaban solo de dos de ellos", explica Layna. Sin embargo, el gran punto conflictivo de la norma inicialmente propuesta por el Gobierno provenía de las exigencias en cuanto al consumo energético, especialmente sobre la cantidad de energía que debía provenir de renovables. El sector las veía inasumibles, pero confían que con el diálogo y las alegaciones cambiará. Desde el Ministerio, por su parte, sí se mantienen partidarios de cribar proyectos "con previsiones irreales".

La promotora del centro de Salas arroja así garantías sobre un proyecto cuya inversión asciende a 1.226 millones de euros y que se ejecutará en dos fases. Armando Layna puso ayer el énfasis en que Digital Valley “no es un proyecto regional, es un proyecto de país y ha coincidido que Salas tiene la ubicación ideal”. La previsión de la empresa a partir de ahora es ir desarrollando en los próximos meses un anteproyecto “fiel a la demanda del sector de la digitalización” y calcula que en el mes de junio de 2027 podría comenzar la actividad de construcción en el solar de Salas. Además, Layna resaltó que más allá de un centro de datos será un “campus tecnológico”, dedicado al procesamiento, almacenamiento y gestión de datos, pero que además generará “un ecosistema de empresas, de oficios y capacidades que irán aflorando poco a poco”.

El apoyo cameral

Carlos Paniceres, presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, entidad que fue clave junto al Principado y al Ayuntamiento de Salas en las gestiones para la implantación del proyecto, recalcó que “situará a Asturias y al occidente de la región en una posición destacada dentro del ecosistema tecnológico y de infraestructuras digitales de España” y confía en que se convierta en "motor económico".

Digital Valley Asturias prevé ocupar una superficie de 154.584 metros cuadrados. De esa extensión, 46.865 corresponderán a equipamientos, mientras que un 28% del ámbito se reservará para zonas verdes. El recinto contará también con 375 plazas de aparcamiento. Y Layna quiso despejar las dudas después de que los ecologistas denunciasen que esos terrenos son inundables. “¿Alguien puede creer que una infraestructura milmillonaria la diseñaríamos para que se alojara en una zona inundable?”, sentenció.