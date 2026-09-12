Vidal Peña ya reposa junto a Emilio Alarcos en el cementerio ovetense de El Salvador

El catedrático de Filosofía y melómano Vidal Peña García-Samperio, fallecido el viernes en Oviedo a los 85 años, ha sido despedido este sábado con música de Verdi, en un acto celebrado en la sala de ceremonias del tanatorio Los Arenales.

Sus restos ya reposan en el cementerio ovetense de El Salvador justo al lado del también gran catedrático Emilio Alarcos, quien había formado parte de su tribunal de tesis doctoral, en 1972. Ambos se profesaban mutua admiración.

Con su viuda, la profesora de Filosofía Elena Ronzón, y sus hijos, Carlos y Catalina, en primera fila, el evento constó de la lectura de dos textos: uno de Baruch Spinoza, de la obra “Ética”, libro traducido por el propio Vidal Peña, y otro de las coplas de Jorge Manrique a la muerte de su padre.

“No puede ocurrir que nos acordemos de haber existido antes del cuerpo, supuesto que de ello no hay en el cuerpo vestigio alguno, y que la eternidad no puede definirse por el tiempo, ni puede tener con él ninguna relación. Mas no por ello dejamos de sentir y experimentar que somos eternos”, sostiene Spinoza en la parte V de la obra citada (proposición XXIII, Escolio), leída ayer. La tesis doctoral de Peña tenía como temática “El materialismo de Spinoza”.

“Dio el alma a quien se la dio / el cual la ponga en el cielo / y en su gloria, / y aunque la vida perdió, / dejónos harto consuelo / su memoria”, señala el pasaje de Jorge Manrique proclamado desde el atril.

Además de filósofo, Vidal Peña era una amante incondicional de la ópera desde la infancia y un habitual del Campoamor. De ahí el protagonismo de la música en la despedida.

"Acariciándose la perilla"

Francisco García Pérez, profesor, escritor y articulista de LA NUEVA ESPAÑA, evocaba hoy al profesor Peña “ensimismado, paseando en clase, desbrozando a Spinoza, Malebranche o Descartes, acariciándose la perilla, trajeado, serio, muy tímido”. No vivía alejado del mundo: “Era forofo del hockey (¡de aquella!) y del Oviedo (‘este año tenemos equipo', reía)”. García Pérez le escuchó una aseveración muy significativa: "Wagner le gusta a cualquiera. A mí me gusta la ópera. A mí me gusta hasta 'La hija del regimiento'".

Leopoldo Tolivar Alas, catedrático de Derecho Administrativo, recordaba que, a su llegada a la Universidad de Oviedo como alumno, Vidal Peña “ya era una de sus figuras más admiradas, lo que se evidencia cuando un profesor es seguido y reconocido por docentes y estudiantes de otras Facultades”. Tolivar trató de cerca al filósofo en los años 80 del siglo pasado: “Era sencillo, encantador, y se apreciaba fácilmente que estabas ante un sabio”.

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Por su parte, Ana Cristina Tolivar Alas, profesora, actriz, cantante y pianista, define a Vidal Peña como “un extraordinario profesor de Filosofía” cuyas explicaciones “eran de altísimo nivel y, a la vez, claras y amenas”.