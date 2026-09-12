Zapico sitúa a IU como la "fuerza mayoritaria" de la izquierda alternativa al PSOE y pide al Gobierno regional pasar “a la ofensiva” antes de las elecciones

El coordinador general de Izquierda Unida en Asturias, Ovidio Zapico, situó este sábado a su partido como “la fuerza política mayoritaria” a la izquierda del Partido Socialista y reivindicó su papel para “liderar y vertebrar” este espacio. En un acto celebrado en Candás para arrancar el curso político, en el que estuvo acompañado por el coordinador federal de la formación, Antonio Maíllo, abogó por el entendimiento con otras organizaciones e instó al Gobierno asturiano -del que forman parte- a pasar “a la ofensiva” los seis meses que quedan de legislatura.

Zapico remarcó que IU está “cohesionada” y preparada para asumir la responsabilidad de articular ese espacio de la izquierda, apostando por hacerlo “entendiéndonos con otros y con otras que siendo distintos y distintas a nosotros y a nosotras no son distantes”.

“Izquierda Unida en Asturias es una organización viva”, insistió el coordinador asturiano de IU, quien puso de relieve la implantación territorial y la presencia de la organización en las instituciones como prueba de su fortaleza, así como la “capacidad de gestión” en la defensa de los intereses de la mayoría social.

El coordinador general de IU Asturias vinculó esta tarea con un comienzo de curso que tendrá una primera referencia política en el debate de orientación política, previsto para la semana del 22 de septiembre. Frente a las preguntas sobre una próxima reunión entre IU-Convocatoria por Asturies y la Federación Socialista, Zapico afirmó que “la mejor reunión que podemos tener del Partido Socialista e Izquierda Unida-Convocatoria por Asturies es llegar a ese debate de orientación con una posición común, con un discurso común, evidentemente con matices, pero con una estructura común”.

En este sentido, pidió no perder de vista asuntos de interés como la mejora de las condiciones materiales de la mayoría social y de la clase trabajadora, las políticas de vivienda, la respuesta al coste de la cesta de la compra y el avance en derechos.

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Por su parte, Maíllo apostó por una “gran coalición” de organizaciones para afrontar un ciclo electoral decisivo y reivindicó una izquierda “resistente” frente al avance de la extrema derecha. El coordinador federal defendió que IU puede contribuir a articular “un proyecto que sea fuerte” y reivindicó la existencia de “una izquierda alternativa que quiere un proyecto transformador para nuestro país”.