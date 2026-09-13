Agenda: qué hacer en Asturias hoy domingo 13 de septiembre de 2026

Oviedo

Zapata Tenor lleva al Auditorio Príncipe Felipe su espectáculo «Gigantes»

La variada programación de San Mateo ofrece a las 19.00 horas en el Auditorio Príncipe Felipe un concierto del tenor José Manuel Zapata, conocido artísticamente como «Zapata Tenor», que presenta su proyecto «Gigantes» junto a la orquesta Oviedo Filarmonía y bajo la dirección de Juan Francisco Padilla, una propuesta con versiones orquestales de temas populares de Shakira, Serrat, Sabina Camilo Sesto y Pablo Milanés, entre otros.

San Mateo

San Mateo afronta el último día del primer fin de semana festivo. De 11.30 a 14.30 horas, la Banda Tradicional Xácara recorrerá el casco antiguo, mientras que por la tarde, de 17.00 a 20.00 horas, será el turno del Grupo Folclórico «Xeitu», que actuará por la calle Campoamor y el centro de la ciudad. Por su parte, la Charanga Élite actuará de 12.00 a 15.00 horas y a las 13.00 horas, la Banda de Música «Ciudad de Oviedo» ofrecerá otra de las citas del día en la plaza Julián Cañedo, en Otero. Los más pequeños tendrán buena parte del protagonismo. A las 12.30 horas, el paseo del Bombé acogerá el concierto de Billy Boom Band. El paseo del Angelín mantendrá además abiertos el espacio gaming, de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y el espacio multijuegos, este último de 17.00 a 20.00 horas. En esa misma franja, de 17.00 a 20.00 horas, habrá talleres creativos de dibujo 3D y de modelado de cerámica, dedicado en esta ocasión a elaborar un plato o vaciabolsillos. El Tío Vivo de Noldi funcionará de 16.30 a 20.00 horas. Otro de los clásicos de estas fiestas, el tren festivo, partirá de la plaza del Ayuntamiento de 11.30 a 14.30 y de 16.30 a 20.30 horas, y el Mercado de San Mateo entre las 13.00 y las 21.00 horas. La oferta cultural continuará a las 19.00 horas en el Teatro Filarmónica, donde se representará «Mejor no decirlo», y a esa misma hora llegará una de las citas musicales de mayor formato de la jornada. Aarón Sevilla actuará a las 19.00 horas en el recinto de La Ería. Después, el foco se trasladará al paseo del Bombé, donde a las 20.30 horas comenzará el concierto conjunto de Chimo Bayo y King África, con acceso libre. La plaza del Paraguas mantendrá también su particular programación de AlaPlaza San Mateo. El espacio estará activo de 20.00 a 1.00 horas y contará este domingo con Lorena Álvarez y Tania Pereira, también con acceso libre.

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Autobús turístico

El verano aterriza en Oviedo y lo hace con un nuevo autobús turístico para recorrer los puntos más emblemáticos de la ciudad. Desde el 19 de junio y hasta el próximo 30 de septiembre, el vehículo realizará una ruta en la que atravesará los lugares más representativos de la capital del Principado.Una de las principales novedades para este 2026 es el cambio de vehículo respecto a años anteriores; se trata de un autobús más moderno con un espectacular diseño del skyline de Oviedo en los laterales. A lo largo del día, durante este verano, los fines de semana y fechas señaladas el autobús turístico de Oviedo realizará un total de ocho expediciones, con salidas cada hora, desde las 11.00 hasta las 20.00. Saldrá desde la calle Marqués de Santa Cruz.

Exposición «Vestigios de pintura» en Postigo Abierto

El espacio Postigo Abierto, situado en la calle Postigo Bajo 21 de Oviedo, acoge desde el 19 de junio y hasta el 30 de septiembre la exposición «Vestigios de pintura, del artista Agustín García Benito». Puede visitarse, de lunes a jueves, de 19.00 a 21.00 horas. El espacio permanecerá cerrado durante agosto y retomará las visitas en septiembre, también de lunes a jueves, en horario de 18.00 a 21.30 horas.

Muestra de textiles y máscaras de los Andes

Los textiles y las máscaras de los Andes forman parte de la exposición que se puede ver en el Auditorio Príncipe Felipe hasta el 21 de septiembre.

Ópera

El teatro Campoamor acogerá la representación de «Sorrow: Kindertotenlieder / Suor Angelica». En Mahler, el dolor se convierte en música y es un lamento íntimo que busca una forma de consuelo. En Puccini, la tragedia de Suor Angelica nos lleva del dolor personal a una experiencia de pérdida y redención. A las 19.00 horas.

Gijón

Fiestas de Cimavilla

Última jornada de las celebraciones de Los Remedios y La Soledad en el barrio Alto. A las 12.00 horas, música en las plazas del Lavaderu, la Corrada, Jovellanos, la Colegiata y la Cuesta del Cholo. Además, a esa misma hora se realizará el desfile y pasacalles en homenaje a Fleming desde la Antigua Rula. Al mediodía, gran sardinada en la carpa ubicada en el auditorio del Cerro de Santa Catalina. A las 17.00 horas, será el turno del «Mariachi Internacional Monchy Delvalle».

Fiestas de Moreda

Continúan las fiestas en el barrio de Moreda. A las 12.00 horas, reparto de bollos, mesas y sillas, y actuación de la banda de gaitas «Villa de Xixón». A las 14.00 horas, comida en el parque. A las 16.00 horas, juegos populares. Por la tarde habrá hinchables, actuación de «Mario Dj» y una fiesta de la espuma que empezará a las 19.00 horas.

Fiestas de El Coto

El barrio de El Coto sigue de fiesta este sábado con una larga ristra de actividades. Por la mañana, pasacalles con la charanga «Los Mazcaraos». De 11.30 a 13.00 horas, corte de jamón. A las 13.00 horas, vermú con «Pepo Klibre». A las 14.30 horas, comida vecinal. A las 17.00 horas, cartones locos y, a las 18.30 horas, entrega de premios del concurso de pinchos.

Mercado artesano y ecológico en la plaza Mayor

La plaza Mayor vuelve a acoger el Mercado Artesano y Ecológico, que celebra su edición de septiembre convirtiendo el ágora gijonesa en un escaparate de la tradición asturiana, entre edificios históricos y con el puerto deportivo al lado. El horario es de 11.00 a 15.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas.

«Convivium» en el Palacio de Revillagigedo

La exposición «Convivium. Arqueología de la dieta mediterránea», instalada en el Palacio de Revillagigedo, explora la construcción de la dieta mediterránea desde la evidencia arqueológica y las investigaciones más recientes. La muestra podrá visitarse hasta el 20 de septiembre. Los horarios son de martes a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

Homenaje a Federico García Lorca en el Antiguo Instituto

La Fundación Municipal de Cultura ha impulsado el ciclo «Teatro para un aniversario. Lorca 1936-2026» para homenajear a Federico García Lorca por los 90 años de su asesinato. Este domingo, a las 19.30 horas, el Antiguo Instituto acoge la función «Cartas a Lorca», de «Luz de Gas Teatro».

«Cinerama» en la Escuela de Comercio

El ciclo de cine «Cinerama» se extenderá durante los próximos tres fines de semana. La antigua Escuela de Comercio acoge a las 12.00 horas la proyección «El malvado zorro feroz», de Benjamin Renner y Patrick Imbert. Además, esta tarde, a las 19.00 horas, se podrá ver «Frances Ha», de Noah Baumbach.

Aventura en el Monte Deva

El Centro de Interpretación de la Naturaleza del Monte Deva acoge de 11.30 a 13.30 horas la aventura de desafíos «Enigma Monte Deva», organizada por la Concejalía de Medio Ambiente y Sostenibilidad. La actividad es gratuita y recomendada para mayores de 12 años.

Itinerario desde el Museo Casa Natal de Jovellanos

A las 11.30 horas arrancará en el Museo Casa Natal de Jovellanos el itinerario «Voces de sal de mar», con el que el Museo invita a adentrarse en la historia de Cimavilla y la Rula, de sus personajes y anécdotas.

Exposiciones en el Antiguo Instituto

La exposición «Lorca en Asturias» podrá visitarse hasta el 27 de septiembre. Recorre la huella que Federico García Lorca dejó en Asturias a través de sus viajes, sus vínculos con los ateneos obreros y la experiencia de «La Barraca». Hasta el día 13 se podrá ver la muestra «La Escuela de Gijón. La ciudad como motivo», comisariada por Juan Manuel Bonet.

Laboral Centro de Arte

En Laboral Centro de Arte y Creación Industrial se puede ver hasta el 17 de octubre la exposición «La sociedad automática», donde el artista asturiano Félix Luque, afincado en Bélgica, propone una reflexión crítica sobre el papel central que la tecnología ha adquirido en la vida de las personas. La muestra combina robótica, fotografía, escultura, vídeo, música y performance. Es un trabajo coproducido junto a iMAL, la Federación Valonia-Bruselas y Europalia España. Horario: de martes a viernes, de 10 a 19:30 horas. Sábado, de 11 a 19:30 horas.

Exposición de pintura y fotografía en El Llano

El centro municipal integrado de El Llano acoge hasta el 4 de octubre (de lunes a sábado, de 8 a 21.30 horas, y el domingo de 8 a 15.00 horas) la exposición «Guille López:_luz y grafito». Es una propuesta artística que explora el rostro humano a través de dos lenguajes visuales: la fotografía en blanco y negro, y el retrato a lápiz. Esta exposición es obra de los artistas asturianos Guille López y José Ramón López (Moreno), padre e hijo, fusiona la precisión luminosa de la fotografía con la fragilidad del grafito, creando un diálogo que revela la esencia de la mirada, la expresión y la identidad.

Exposición fotográfica en el Ateneo de La Calzada

«Instantes encontrados» es el título de la exposición inaugurada en el Centro Municipal Integrado del Ateneo de La Calzada, organizado por Caja Rural de Asturias, con acceso libre y gratuito y se muestra hasta el 22 de septiembre. «Instantes encontrados» es un proyecto fotográfico de los barrios de Gijón. Busca ser un proyecto que empodere la importancia del barrio, de sus calles, su urbanismo y arquitectura, sus gentes, los pequeños comercios... De todas aquellas particularidades e idiosincrasias propias de cada distrito.

Exposición de cohetes en el centro municipal de La Arena

«Cohetes y satélites» es el título de la muestra que se puede visitar hasta el día 29 de septiembre. Aníbal Vega del Río, miembro de la Sociedad Astronómica Asturiana Omega y presidente de la recién creada Asociación Asturiana de la Aeronáutica y del Espacio, es el artífice de una exposición con réplicas a escala de los diferentes satélites que España fue teniendo desde su primer Intasat en 1974; maquetas de tamaño real de cubesats (con electrónica integrada que emula satélites emitiendo telemetría real), y futuros cohetes tripulados, algunos ya en servicio.

Avilés y comarca

Bienal Climática

La Bienal Climática ha programado en el parque Ferrera la performance «Makers Itinerantes», de12.00 a 13.30 horas._Se trata de una versión itinerante del espectáculo «Makers», qie sale del teatro para encontrarse con las personas en su propio territorio. Juan Loriente y Óscar Gómez Mata encarnan a dos makers que avivan las historias de quienes los reciben, alimentando la certeza de que cada persona vale por lo que sabe hacer y construir. Entre el disparate y la verdad, entre la risa desbordada y el silencio contenido, este dúo cómico habla de la luz, del tiempo y del amor con la ternura metafísica de los clowns.

Festividad de la Exaltación de la Santa Cruz

Este domingo tendrá lugar la festividad de la Exaltación de la Santa Cruz, y dentro de los actos programados, tendrá lugar la santa misa en la iglesia de San Nicolás, a las 12.30 horas. Durante la celebración se llevará a cabo el nombramiento de Pilar Prado, artista local, como socia de honor en reconocimiento a su contribución a los diferentes actos sociales y solidarios que desarrolla la entidad y, especialmente, por su estrecho vínculo con la ciudad, con nuestra cultura y con la promoción de la misma.

Por otra parte, la Asociación Hermandad de la Santa Cruz ha sido distinguida con el título de Socio de Honor del Lar Gallego del Avilés.

Fauna amiga del bosque

El bosque comestible situado en la calle José Cueto, tras la Escuela Oficial de Idiomas, ofrece de 12.00 a 14.00 horas un taller para conocer la fauna amiga del bosque, dentro de las actividades de ocio sostenible y sensibilización ambiental. El título de la actividad de hoy es «El suelo, vida fertilidad y contaminación».

Evento «Juega con Fundavi»

A las 12.00, en el Complejo Deportivo Avilés, tendrá lugar el evento «Juega con Fundavi», en el que participan los primeros equipos de los clubes de la fundación, tanto masculinos y femeninos, ofreciendo a la población jugar y entrenar codo con codo con sus deportistas.

Fiestas en La Carriona

La tercera jornada festiva en La Carriona incluye en el programa para este domingo, una diana floreada a las 10.00 horas, justo antes del inicio del mercadillo solidario, al que seguirá al mediodía la procesión y misa de campaña (12.40 horas). Tras el reparto del bollo, a partir de las 13.00 horas, tendrá lugar la tradicional comida de hermandad del barrio. Para la sesión vespertina, los vecinos contarán con la animación musical de Jorge Rouget, a las 16.00 horas y, una hora después, juegos tradicionales para los más nostálgicos. Las actuaciones de Dj María, a las 17.30 horas y el Grupo D’Cano, a las 19.00 horas, cerrarán el domingo festivo en La Carriona.

Comida en la Calle de las fiestas de Corvera

A partir de las 14.00 horas arranca una nueva edición de la Comida en la Calle en la Plaza Roja del Parque Europa y locales hosteleros del concejo.

Exposición permanente del Museo Marítimo de Asturias, en Luanco

El centro acoge una muestra permanente con interesantes apartados como la biología marina, la carpintería de ribera, la pesca artesanal y la historia de la navegación, entre otras temáticas. Se puede visitar de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

Visitas guiadas al Niemeyer

Las visitas guiadas al Centro Niemeyer son recorridos en español acompañados por un guía profesional. Edificio a edificio se va desgranando la historia, curiosidades y eventos señalados de este centro cultural, la única obra en España del arquitecto Oscar Niemeyer. Son de miércoles a domingo a las 12.30 y a las 17.00 horas.

Exposición benéfica en Castrillón

«El arte de ayudar» es el título de la muestra que se puede ver el Local Juvenil de Castrillón (Acebo, 5, Piedras Blancas) con los trabajos realizados por 49 personas. Hay obras firmadas por artistas desde los 5 años hasta la tercera edad. La muestra se podrá visitar hasta el próximo 27 de diciembre, de lunes a domingo, en horario de 17.00 a 21.00 horas. El precio de la entrada es simbólico, ya que consiste en alimentos no perecederos, latas de comida, pienso o productos desparasitarios de perros o gatos. Se trata de una iniciativa del Espacio de ARte Kirindipia, en colaboración con el Ayuntamiento de Castrillón. Toda la recaudación se destinará al Banco de Alimentos y a la asociación Alma Animal.

Las Cuencas

Feria de Muestras en San Martín

La Feria de Muestras y Expositores de San Martín (FEMEX) sigue hoy. La galería comercial y el mercado de artesanía estarán abiertos de 11.00 a 21.00 horas de forma ininterrumpida. Hoy será el tradicional Certamen de Ganado, sin vacas debido a la dermatosis nodular contagiosa. La Final del Campeonato de Bolos, a las 17.00 horas, en el polideportivo «Carrucha», los juegos infantiles, un concurso de canción asturiana a las 18.00 horas y un concierto de «Black Stokers» a las 21.30 horas, pondrán fin a la Feria de Muestras y Exposiciones de San Martín.

Fiestas en Turón

Turón disfruta de sus fiestas del Cristo de la Paz. Hoy, víspera del Cristo, comenzará con una salida cicloturista (9.30 horas) y continuará con pasacalles. A las 13.00 horas se descubrirá en el Ateneo Turón una placa en honor a Dolores Valdés y, media hora después, actuará la Banda Sinfónica del Ateneo Musical de Mieres. También habrá música, carrera de cintas a caballo, bailoterapia y reparto del bollu entre las 18.00 y las 20.30 horas.

Fiestas en El Condao

La localidad lavianesa de El Condao celebra este fin de semana sus fiestas, que terminan hoy. A las 13.00, habrá misa y procesión, con el camino inverso al del sábado: de la capilla a la iglesia. Desde mediodía se repartirá el «bollu» a los socios. Habrá vermú musical con el trío «Spoiler» y a las 15.00, comida popular, con una paellada. Las celebraciones concluirán con el maratón de tute y parchís (desde las 17.30 horas).

Festival Pueblo en Sobrescobio

El festival Pueblo continúa hoy en Sobrescobio desde las 10.00 horas, de nuevo con el mercado, que permanecerá abierto hasta las 19.00 horas.

La mañana estará especialmente dedicada a las actividades familiares. De 11.30 a 14.00 horas. La programación de tarde arrancará a las 16.00 horas con dosgymkana y una actividad de láminas de fauna y ecosistemas acuáticos- También habrá pintacaras en la Plaza del Ayuntamiento de 16.30 a 19.30 horas. La música volverá a la Plaza del Ayuntamiento a las 16.30 horas, con la actuación de «Los Acebos». A las 17.15 habrá un primer pase de teatro en la calle, antes de que a las 17.45 horas actúe «Aldhara». A las 18.30 horas llegará el segundo pase de teatro en la calle y, a las 19.15 horas, uno de los grandes nombres del cartel: el gallego «Baiuca». Xoel López subirá al escenario a las 21.00 horas.

Mercado en Mieres

Mieres celebra todos los domingos su mercado semanal. Se trata de más de un centenar de puestos, que ocupan la zona centro de la ciudad, en el entorno de la plaza de abastos. Su horario aproximado es de 9.30 a 14.30 horas.

Mercado ambulante en Pola de Laviana

En el entorno de la plaza del Ayuntamiento y del parque de Los Príncipes se instalan una centenar de puestos ambulantes con oferta de artículos textiles, complementos, zapatería y bazar, en horario aproximado de 9.00 a 14.00 horas.

Mercadillo en Morcín

Los jueves se celebra mercado semanal en la localidad morciniega de Santa Eulalia. El mercadillo, de carácter generalista, se instala en la calle de Parteayer desde las 9.00 hasta las 14.00 horas. Los asistentes suelen tener a su disposición una decena de puestos.

Centro

La villa moscona rinde tributo a Shakespeare con música y teatro

El festival Grado en Clásicos se continúa hoy con una variada programación dedicada a Shakespeare en distintos espacios de la villa. A las 12.00 horas, Proyecto Julieta ofrecerá la lectura dramatizada «Julieta, el nombre del amor», en el patio de la Casa de Cultura. La actividad continuará a las 13.00 horas en la plaza de la Iglesia con «Música época Shakespeare & Others», del dúo de cuerda «El Arca de Mozart»; y a las 18.00 horas, en el Teatro Auditorio, tendrá lugar la clausura del festival con el espectáculo «Enigma Shakespeare», de Teatro de Poniente (en la imagen, una escena de una representación de la obra). Además, como cada día, habrá animación teatral por las calles con Ici Díaz, Félix Corcuera y Bárbara Rodríguez, que anunciarán la programación, interpretarán escenas, llenarán la villa de poesía y acompañarán al público y a las vecinas y vecinos con juegos y actividades para toda la familia.

Fiestas del Santísimo Cristo de Candás

Candás celebra sus tradicionales fiestas del Santísimo Cristo con actividades que combinan tradición marinera, música, propuestas infantiles, deporte, verbenas y espectáculos. La programación comienza hoy con deporte y música: a las 12.00 horas se celebrará el XXXVII Gran Premio Santísimo Cristo de Ciclismo y a las 12.30 la plaza de La Baragaña acogerá un concierto de la Banda de Música de Candás. Por la tarde, de 17.00 a 20.00 horas los más pequeños podrán disfrutar del circuito de hinchables en la plaza Entrellusa, y a las 20.30 horas habrá música en la calle con Duvel Barrel en la plaza Les Candases. La noche comenzará en el muelle local con sesión DJ a cargo de Ethan Mere y Abel SM, a las 22.30 horas, que dará paso a medianoche al gran castillo de fuegos artificiales «Gran Foguera del Cristo», a cargo de Pirotecnia Xaraiva. Al finalizar, en el mismo escenario, verbena con la Orquesta Cinema hasta las 3.30 horas, cuando tomarán el relevo nuevamente los DJ Ethan Mere y Abel SM para que no decaiga la fiesta.

Concierto de Vicente Díaz en Proaza

Con motivo de las fiestas del Cristo, Vicente Díaz ofrece en el polideportivo de Proaza un concierto a partir de las 19.00 horas que propone un recorrido por la memoria musical de Asturias a través de las canciones que han marcado su carrera, interpretadas con su inconfundible estilo y una cercanía que lo convierte en un artista único.

Mercado en Grado

La villa moscona celebra su tradicional mercado dominical al aire libre, instalado por todo el centro urbano con puestos de ropa, calzado, menaje, bisutería... Pero lo más destacado son los puestos de los agricultores de toda la comarca, famosos por sus productos cultivados en las vegas del Nalón y del Cubia. De 8.30 a 14.30 horas aproximadamente.

Exposición «La sidra de papel» en el Ateneo de Villaviciosa

El Ateneo Obrero de Villaviciosa abre las puertas de la exposición «La sidra de papel». Ubicada en la Sala Evaristo Arce Piniella, la muestra exhibirá hasta el próximo 16 de septiembre la extensa colección de Fernando Paredano. Los asistentes podrán explorar la historia visual de nuestra bebida más emblemática a través de etiquetas, postales, cromos y diversa publicidad antigua. Se trata de un recorrido gráfico fascinante, impulsado por el Ayuntamiento local, para reivindicar la estética y el patrimonio de la cultura sidrera. La muestra se puede visitar en de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 20.00 horas.

Oriente

Mercado indiano en Ribadesella

El Paseo Princesa Letizia acoge este fin de semana su Mercado Indiano, una cita llena tradición, artesanía y productos inspirados en aquellos tiempos, acompañado de una cuidada ambientación y actividades que recuerdan la importante relación de la villa con la emigración a América. Hoy, amenizará la tarde la música del dúo «La Gringa de Cuernavaca», integrado por Carrie Mittleman (voz) y Frank Navarro (guitarra y voz), a partir de las 18.00 horas.

Mercado en Cangas de Onís

La cita dominical en la Plaza, la calle del mercado y los aledaños de la iglesia de Santa María ofrece productos traídos de las huertas y majadas de la zona, quesos y embutidos de la comarca, mantequillas, mermeladas, miel... junto con la oferta de ferretería, cestería, artesanía y textil

Dinosaurios en Colunga

El Museo del Jurásico de Asturias (MUJA), situado en la rasa costera de Colunga, acoge una de las muestras más completas y didácticas del mundo sobre estos fascinantes reptiles. El museo abre de miércoles a viernes, de 10.00 a 17.00 horas, y sábados y domingos, de 10.30 a 18.30 horas. Lunes y martes, cerrado.

Museo de la Emigración

de Colombres

Ubicado en la Quinta Guadalupe, sus interiores despliegan un interesante programa iconográfico referido al fenómeno de la emigración a América y el viaje ultramarino. La exposición permanente es el resultado de un trabajo de campo acerca de los emigrantes y de las sociedades de emigrantes, que han aportado a la Fundación Archivo de Indianos la práctica totalidad de sus contenidos. Abre de martes a domingo, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 20.00 horas.

Arte Rupestre en Ribadesella

El Centro de Arte Rupestre es un equipamiento dedicado a la divulgación de los conjuntos artísticos de la cueva de Tito Bustillo, en el que los visitantes pueden conocer cuándo se produjo el descubrimiento de la cueva, quiénes la habitaron o cómo son las muestras de arte rupestre que conserva en su interior. Se puede visitar de miércoles a viernes, de 9.45 a 17.30 horas, y sábados, domingos y festivos de apertura, de 9.45 a 18.30 horas. Lunes y martes, cerrado. Además, hasta el 28 de octubre se puede visitar la cueva de Tito Bustillo, de miércoles a domingo, de 10.15 horas (primer pase) a 17.00 horas (último pase).

Occidente

Mercadillos en Navelgas

El mercado dominical de Navelgas, que se instala en la avenida Fernández Capalleja, ofrece productos de la zona, quesos y embutidos de la comarca, mantequillas, mermeladas, miel..., así como de artesanía y textil.

Museo del Calamar Gigante en

Luarca

Ubicado en la calle Nicanor del Campo, 35, de Luarca, contiene la mayor colección del mundo de una especie fantástica que genera mitos y leyendas a lo largo de todo el planeta. De junio a septiembre abre todos los días, de 10.30 a 14.00 y de 16.00 a 20.30 horas. En el nuevo museo se pueden ver ahora seis calamares gigantes, además de doce especies de profundidad, 35 ejemplares de otros grandes cefalópodos y seis huesos de algunos de estos animales marinos: dos vértebras, una mandíbula y parte de los cráneos de las especies «Globicephala melas» «Balaneoptera physalus» y «Physeter macrocephalus». La visita tiene una duración aproximada de 45 minutos.

Ecomuseo de Somiedo

El centro se reparte en dos sedes: en Caunedo, con una muestra dedicada a los oficios y la trashumancia, y en Veigas, con la casa como protagonista con tres cabañas de tejado vegetal de escoba, conocidas como «teitos». Está abierto hoy domingo de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas.

Museo de la Miel de Boal

Noticias relacionadas

El Museo de la Miel de Boal reabre sus puertas tras una importante renovación. Las antiguas escuelas de Los Mazos constituyen la sede del museo, dedicado a divulgar la tradición apícola del concejo y los vínculos de Boal con la producción de miel. Este espacios museístico está dedicado a Julio Fernández Rodríguez «Naro», figura clave en la promoción de la miel boalesa. Horario: de martes a viernes, de 10.30 a 14.30 horas; sábado, de 15.30 a 18.00 horas; domingo, de 11.00 a 14.00 horas. Los lunes, cerrado.