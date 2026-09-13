Anestesia, rayos y cirugía, áreas en las que se prevé más impacto de la huelga médica en Asturias a partir del 28 de octubre

Si se reproducen los patrones de las huelgas de médicos más recientes en Asturias, el paro indefinido de facultativos convocado en el conjunto de España a partir del próximo 28 de octubre tendrá un especial impacto, en el caso del Principado, en los servicios de anestesia, radiología y cirugía general. Se trata de las tres disciplinas que más inciden en la suspensión de actividad quirúrgica y pruebas diagnósticas, según han explicado a LA NUEVA ESPAÑA fuentes sindicales.

El Comité de Huelga médico anunció este pasado viernes el desarrollo de un paro continuado en todo el territorio nacional para expresar su rechazo al Proyecto de Ley del Estatuto Marco que impulsa el Ministerio de Sanidad y demandar una norma propia para el colectivo médico y facultativo.

Desde Asturias, el Sindicato Médico (SIMPA), miembro de la CEMS, ha anunciado que formará “parte activa de la convocatoria de paros”.

Demoras de 90 y 100 días

En el sector sanitario se subraya que los facultativos de la región están “muy irritados” con el Ministerio de Sanidad por promover un modelo de Estatuto Marco en el que no ven reconocidas su “responsabilidad” y su “liderazgo” en las tareas asistenciales cotidianas.

En consecuencia, los conocedores de la red pública prevén un seguimiento “sostenido, pero no masivo”, de los paros, al tratarse de una protesta de duración no definida en la que se tenderá a dosificar fuerzas.

“La cifra de huelguistas en términos absolutos va a ser baja, pero la repercusión sobre la actividad asistencial va a ser muy alta”, advierten. Y añaden que la situación de las listas de espera en Asturias “no está como para permitirse muchos días de huelga”.

En el Principado, las huelgas desarrolladas desde junio de 2025 han interrumpido la mejora que presentaban las listas de espera, y han impedido que las demoras medias bajen de 90 días en el caso de las intervenciones quirúrgicas, y de los 100 días en las consultas con el especialista.

Más intensidad en hospitales

Según las mismas fuentes, la huelga “tendrá más impacto en los hospitales que en atención primaria, debido al ADN propio de la primaria”.

En los hospitales, el colectivo con mayor incidencia "será, con mucha probabilidad, el de los médicos residentes", ya que “se ven con 30 o 40 años por delante trabajando en las condiciones actuales”.

Por hospitales, añaden fuentes sindicales, lo esperable es que el mayor seguimiento se registre en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), y después en Cabueñes y en el San Agustín. “En los hospitales periféricos va a tener un impacto más moderado”, añaden.

Reforma del sistema de guardias

Entre las reivindicaciones concretas de los sindicatos médicos y facultativos se encuentran cuestiones como la reducción de la jornada a 35 horas (en Asturias ya está vigente), el reconocimiento y compensación del exceso de jornada, la reforma integral del sistema de guardias para garantizar su voluntariedad, una clasificación profesional acorde a la formación y responsabilidad y cambios en el modelo de jubilación.

Estas nuevas movilizaciones, que tendrán carácter indefinido, se suman a los paros que tuvieron lugar en la primera mitad del año, que entonces se limitaron a una semana al mes entre febrero y junio. Desde la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) se ha informado de que está pendiente cerrar el calendario del resto de actuaciones que se llevarán a cabo.

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Las organizaciones han hecho un llamamiento al conjunto de médicos y facultativos para mantener la unidad de acción y respaldar esta convocatoria, ante un momento que consideran "decisivo" para el futuro de la profesión en España.