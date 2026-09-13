El colegio de Asturias donde el mundo entero cabe en el patio del recreo y los niños "intercambian un pincho de tortilla con una arepa"

En la Asturias del millón y pico de residentes hay un colegio donde el mundo entero cabe en sus aulas y el patio. El San Pedro de los Arcos de Oviedo ejemplifica muy bien la comunidad multicultural y diversa que ha crecido y se ha abierto paso en las estadísticas en los últimos años: un 12,5% de la población actual es de origen extranjero; hace solo una década era el 7%.

El comienzo de curso el pasado miércoles en el centro público ovetense ha sido diferente. Mientras en otros las conversaciones de los primeros días giran alrededor de la vuelta a los madrugones o de las vacaciones en la playa, en sus aulas se cruzan relatos de un verano en Marruecos, Colombia, Ucrania o cualquiera de los muchos países con los que mantienen vínculos las familias de sus alumnos, unos 200 de entre 3 y 12 años. En el colegio conviven actualmente unas 25 nacionalidades y alrededor del 96% de las familias procede de otros países, explica su director, Ramsés García. Una extraordinaria diversidad que, lejos de suponer un problema a la hora de gestionarla, es la principal fortaleza.

Las niñas, Rannim, Carina Cozma, Zarai Ríos, y Rania antes de empezar su actuación de fin de curso, el pasado junio, en el colegio de San Pedro de Los Arcos / Miki López

La realidad del San Pedro de los Arcos responde a una transformación que alcanza cada vez a más colegios asturianos. En el curso 2023-2024, el 8,3% del alumnado de Primaria del Principado tenía nacionalidad extranjera, porcentaje que ascendía al 9,5% en los centros públicos. Diez años antes rondaba el 4%. El San Pedro de los Arcos no es el único en el Principado con una destacada presencia de alumnos de origen extranjero, pero sí uno de los que mejor ha sabido aprovechar todas las oportunidades que esto ofrece.

"Es una maravilla", resume García, director desde 2023. Ronda actualmente esos 200 matriculados, cuando hace apenas cuatro cursos tenía poco más de 130. Un crecimiento que incluso ha obligado a desdoblar este año segundo de Primaria, con lo que el centro ha sumado un nuevo docente, con una plantilla este curso de 28.

Origen

El mapa del mundo que se dibuja en sus aulas tampoco permanece quieto. Entre las procedencias actualmente más numerosas están Colombia y Marruecos, y en los últimos tiempos han aumentado las familias llegadas de países como Ucrania o Rusia. Las incorporaciones más recientes incluyen lugares hasta ahora menos habituales, como Kazajistán y Filipinas.

Todo esto abre un inmenso abanico de posibilidades de ampliar conocimiento que el colegio lleva unos cuantos años aprovechando. Como explica Ramsés García, el contenido curricular que reciben sus alumnos es exactamente igual al resto de centros. "El añadido está fuera de los libros, donde tenemos ejemplos de vida y de culturas que enriquecen a nuestro alumnado", explica. Esa convivencia diaria, sostiene, contribuye a desarrollar la empatía, la asertividad y la capacidad de enfrentarse a realidades diferentes desde edades muy tempranas.

Ramsés García, director del colegio de San Pedro de los Arcos. / Guillermo García

La mezcla alcanza también a las familias. García pone como ejemplo la naturalidad con la que pueden conversar una familia colombiana y otra pakistaní mientras esperan a sus hijos. El colegio acaba funcionando como "un pequeño espacio de integración del barrio. Se quitan muchos prejuicios", afirma.

Sí es cierto que tal diversidad exige un plus de esfuerzo a alumnos, profesores, familias... Pero cuatro años de convivencia con esta realidad han generado dinámicas que, en muchas ocasiones, parten de los propios alumnos. Como el programa "Peque embajadores", niños del centro que ayudan a quienes acaban de incorporarse. Les acompañan, les explican cómo funciona el colegio y buscan la manera de comunicarse. Algunas veces encuentran compañeros que hablan su mismo idioma; otras se entienden en inglés aunque tampoco sea la lengua materna de ninguno de ellos. El alumnado ha llegado incluso a preparar infografías para facilitar que los recién llegados puedan integrarse en los juegos y desenvolverse durante sus primeros días.

Integración

Ramsés García conoce bien el temor con el que llegan algunos padres después de una migración reciente. Familias que preguntan cómo podrá adaptarse su hijo si no entiende castellano o si nunca antes ha estudiado en España. La respuesta del colegio es tranquilizadora: probablemente encontrará a otros niños que ya han pasado por una experiencia parecida. "A una persona que ha venido de otro país, el duelo migratorio le ha hecho desarrollar una estrategia para ayudar a otra persona, porque lo ha vivido", explica el director del San Pedro de los Arcos. Esa cadena se reproduce tanto entre los alumnos como entre sus padres.

¿Por qué se concentra tanta diversidad precisamente en San Pedro de los Arcos? El director apunta, como un motivo, a la amplia oferta educativa existente en la zona. El colegio convive a muy poca distancia con centros concertados y reconoce que durante años no fue la primera elección de determinadas familias. "Aquella circunstancia terminó configurando una comunidad educativa con unas características que hoy su equipo reivindica como una ventaja", defienden en el centro, donde presumen de "excelencia de multiculturalidad".

Y es que lo que en otros países se busca, se valora, hasta se paga, con colegios internacionales o multiculturales en los que las familias buscan precisamente ofrecer a sus hijos un contacto cotidiano con culturas distintas, en el San Pedro de los Arcos se ofrece de forma natural.

Pero el centro ovetense no es una excepción aislada. Esa composición del alumnado empieza a repetirse en más colegios públicos como consecuencia de los cambios demográficos que vive Asturias. Lo singular de su centro, asegura, es la voluntad de reivindicar abiertamente esa transformación como una oportunidad. "Estamos segurísimos de que es lo mejor que podría pasar a los hijos de cualquier persona", sostiene. Porque hay aprendizajes que difícilmente pueden enseñarse en una asignatura: "Aquí todos somos diferentes y lo bonito de nuestra diferencia es que toda la diferencia junta crea igualdad".

Ramsés García invita a mirar al recreo del San Pedro de los Arcos, donde los alumnos abren su mente, amplían conocimiento y aprenden simplemente jugando unos con otros y, como apunta gráficamente el director, "intercambiando una arepa con un pincho de tortilla".