Eva Ledo, consejera de Educación: "No podemos obligar a no utilizar en clase una tecnología que el alumnado tiene que saber manejar"

La consejera de Educación, Eva Ledo, afronta el nuevo curso con una cifra histórica de docentes en plantilla estable, más de 10.000, pero también con retos que considera cada vez más complejos: la caída del rendimiento y la pérdida de concentración, el uso de las pantallas, la atención a una mayor diversidad en las aulas o la necesidad de reforzar la autoridad del profesor. Defiende la estabilidad del actual modelo educativo, reclama una mayor implicación de las familias y avanza nuevas medidas para reducir la burocracia.

¿Cómo afronta la Consejería el inicio del curso?

Con mucho trabajo y con ganas. Siempre es una buena noticia empezar la actividad lectiva. Después del periodo de descanso todos tenemos ganas de volver a la rutina, a la normalidad y a nuestros quehaceres ordinarios.

Asturias supera por primera vez los 10.000 profesores pese al descenso del alumnado. ¿Por qué?

El descenso de alumnado se viene produciendo gradualmente desde hace años, pero al mismo tiempo aumentan las necesidades educativas específicas y la heterogeneidad en las aulas. Hablamos de 45 nacionalidades distintas en Asturias. Atender esas necesidades exige más recursos docentes. Por tanto, es lógico que aumente el profesorado aunque baje el número de alumnos.

¿Se están cubriendo todas las necesidades de profesorado?

Estamos cubriendo prácticamente el 100% de lo posible. Hacemos procedimientos selectivos todos los años, alternando Primaria y Secundaria y otros cuerpos, y agotamos la oferta de empleo público. Lo que no podemos hacer es anticipar las jubilaciones que aún no existen cuando se convoca el proceso. Además, hay necesidades que no pueden estabilizarse: optativas, comisiones de servicio, cargos directivos o liberaciones sindicales. Esas plazas deben cubrirse con necesidades anuales y profesorado interino.

¿Hay más interinidad de la que le gustaría?

Me gustaría que todas las personas que trabajan en Educación tuvieran un puesto estable y fijo, pero no puedo cubrir con un funcionario de carrera una plaza que al año siguiente puede desaparecer. La estabilidad debe medirse sobre la plantilla orgánica, que refleja las necesidades estables. Ahí la tasa de interinidad está en torno al 10%. El 24% aparece cuando se suman las necesidades puntuales de cada curso, que esas nunca puedan estabilizarse.

Esta semana conocimos los resultados del informe PISA, con un descenso notable en comprensión lectora y matemáticas, ¿deben encenderse las alarmas?

Tenemos que analizar qué está produciendo el descenso del rendimiento y trabajar para recuperar los valores que teníamos e incluso superarlos. Asturias sigue teniendo buenos resultados en el conjunto nacional, europeo e internacional, y detrás hay un trabajo muy importante del profesorado. Tenemos que hacer gala de ello: el profesorado está realizando muy bien su función y es un colectivo que merece una matrícula de honor. Y yo, desde luego, se la doy. Pero ha habido un descenso y hay que atajarlo. La heterogeneidad de las aulas aporta riqueza, pero también exige un esfuerzo mayor. Este curso ya habíamos fijado como objetivo institucional reforzar las competencias y, especialmente, la lectura.

¿Las pantallas están detrás de esa pérdida de rendimiento y comprensión lectora?

No considero que debamos limitar las tecnologías educativas, sino aprender a utilizarlas correctamente. Son una herramienta potentísima, pero no pueden bloquear el pensamiento crítico ni el desarrollo de nuestras capacidades. Hay que enseñar al alumnado cuándo y cómo utilizarlas, con seguridad y de acuerdo con su edad. La inteligencia artificial abre un camino enorme, pero, si no lo recorremos adecuadamente, puede tener consecuencias muy negativas.

Las tecnologías educativas son una herramienta potentísima, pero no pueden bloquear el pensamiento crítico ni el desarrollo de nuestras capacidades

Si las pantallas son parte esencial del problema, ¿hace falta una regulación más estricta del uso de la tecnología en las aulas?

Creo que debemos marcar recomendaciones claras, más que prohibiciones. No podemos obligar a no utilizar una tecnología que el alumnado tiene que saber manejar. Hay que indicar cómo y cuándo debe usarse y a qué edades introducirla. Tiene que ser una herramienta, no la única. Como ocurrió con la calculadora: puedes utilizarla, pero tienes que saber sumar, multiplicar y razonar. Si no construimos pensamiento crítico, no podremos analizar los problemas del día a día.

¿Necesita España otro modelo educativo?

Yo pienso que no. Lo que hace falta es consolidar un sistema educativo. Un modelo que permita avanzar en las competencias del alumnado es válido si se trabaja y se adapta a las necesidades de cada momento. Tenemos una Ley de Educación de 2006, modificada por última vez en 2020 con la LOMLOE, que refuerza el trabajo por competencias, las metodologías activas, la atención a la diversidad y la evaluación competencial. No podemos seguir cambiando continuamente. Tenemos que utilizar bien los recursos digitales, reforzar la lectura, la escritura y las destrezas básicas.

Pero si apenas hay que cambiar nada, ¿qué lectura hace entonces de PISA?

Creo que PISA nos está diciendo que estamos perdiendo concentración de manera sostenida. El alumnado va perdiendo rendimiento según avanza en la prueba de evaluación. Eso también lo vivimos los adultos: estamos haciendo algo, nos llega un mensaje y desviamos la atención. En Educación tenemos que conseguir que el alumnado centre el esfuerzo y, para ello, el trabajo de los centros debe ir acompañado por las familias.

Eva Ledo, consejera de Educación, en su despacho / Irma Collín / LNE

Es decir, que la pérdida de autoridad del profesor está también detrás del problema...

Necesitamos referentes tanto en casa como en el aula. Las familias tienen que respaldar al profesor como referente educativo y el centro debe reconocer también a las familias. Decir por sistema a un hijo que su profesor no tiene razón acaba desautorizando al docente y perjudicando al alumno. Si hay un problema, hay que hablar con el tutor y comprobar qué ha ocurrido. Puede haberse equivocado el profesor o el alumno. También hay que aprender a manejar la frustración.

¿Qué hará la Consejería para reforzar esa autoridad?

Vamos a poner por escrito en qué se traduce la autoridad del profesor y cuáles son los canales de comunicación entre los distintos ámbitos del sistema educativo. El docente es la autoridad en el aula. Además, queremos reforzar la formación, especialmente en gestión de problemas emocionales, aportar recursos a los centros, ofrecer asesoramiento desde Inspección y apoyo jurídico cuando exista una denuncia.

¿Avanza como usted quisiera la red autonómica de escuelas de 0 a 3 años?

Es una red muy joven y ya tiene integradas las escuelas que dependían de 40 ayuntamientos. En noviembre queremos incorporar otras quince de otros nueve concejos. La integración avanza a un ritmo que nos permitirá completar la red dentro de la legislatura. También comprometimos la extensión con escuelas nuevas: quince que todavía no han abierto lo harán progresivamente durante septiembre, según se complete la dotación de personal y recursos. Además, este curso se abrirán Santolalla y Rey Pelayo, en Gijón, construidas con fondos propios y no de Europa. En resumen, a día de hoy hay 69 escuelas en la red autonómica y alcanzaremos 99 en noviembre.

A día de hoy hay 69 escuelinas en la red autonómica y alcanzaremos 99 en noviembre

¿Por qué no abrieron todas las nuevas escuelas al inicio de curso?

Coincidió un concurso de traslados que afectaba a las técnicas de Educación Infantil. Preferimos esperar para dar estabilidad a las escuelas. Iniciar un proyecto educativo con un personal y cambiarlo inmediatamente después no favorece ni la adaptación del alumnado ni el funcionamiento del centro. También ha habido retrasos derivados de las obras, el aumento de los precios y las dificultades de contratación de servicios que requieren.

Las trabajadoras de las escuelinas mantienen reivindicaciones. ¿Qué margen hay para atenderlas?

A lo largo del último año se han reconocido muchas demandas a través de la mesa de diálogo. El documento que queremos tramitar incorpora mejoras respecto al presentado inicialmente y espero que permita resolver diferencias. No todo puede atenderse. En el calendario, por ejemplo, tenemos que compatibilizar las condiciones laborales con el servicio público y las necesidades de conciliación de las familias. Ya hemos avanzado hasta el 9 de septiembre y también algunos días de julio.

¿Cuántas plazas más harían falta en la red de 0 a 3?

Las listas de espera están cambiando. La extensión de la red se diseñó a partir de las listas que existían, pero al abrir nuevas escuelas aparecen nuevas demandas. Además, hay familias que presentan varias solicitudes a diferentes escuelinas y eso puede duplicar cifras. Necesitamos que todas estén funcionando y todos los niños escolarizados para conocer la lista de espera real y, a partir de ahí, decidir cómo atenderla.

¿Cómo marcha el pacto Asturias Educa que puso fin a la huelga de docentes de Primaria y Secundaria?

Se está cumpliendo de acuerdo con el calendario. Donde puede haber menos agilidad es en la desburocratización, porque depende en gran medida de automatizar e integrar procesos en la aplicación corporativa. El informe psicopedagógico ya es una realidad, la evaluación se está incorporando por fases y la comunicación con las familias permite enviar notificaciones y recibir autorizaciones. El compromiso es que el pacto esté desarrollado en esta legislatura y cuento con cumplirlo.

El pacto recoge también peticiones para atender al alumnado con necesidades especiales. ¿Cómo marcha este frente?

El pacto recoge un nuevo decreto de organización y funcionamiento para colegios de educación especial. Y estamos trabajando en ello solicitando además aportaciones. Es una de las tareas que nos queda por realizar. Además, en torno a educación especial también están los apoyos de Pedagogía Terapéutica (PT) y Audición y Lenguaje (AL), profesores del servicio a la comunidad, orientadores... Todo eso va encaminado a atención específica de este alumnado. Se van a recoger muchas necesidades que está demandando este colectivo. ¿Que se necesitan más cosas que no están en el pacto? Pues seguramente sí, y también estamos trabajando en ello.

Las últimas oposiciones docentes generaron polémica por los no presentados, las faltas de ortografía y las bajas notas. ¿Qué valoración hace?

Me causó cierta perplejidad que se pusiera en duda la profesionalidad de los docentes o la transparencia del proceso. Un maestro que llega a una oposición ya tiene la formación que necesita para dar clase. Una oposición es una situación de tensión y no siempre se rinde igual que en el día a día. Además, parte de los ceros corresponde a personas que no se presentan o que únicamente firman para mantenerse en listas. La penalización por faltas de ortografía estaba recogida en la convocatoria y podía llegar hasta un punto en cada parte, lo que puede ser decisivo cuando hay que alcanzar una nota mínima en cada una de ellas. Los tribunales dijeron que hubo faltas y, si eso nos sirve para recordar que hay que reforzar la lectura y la escritura, debemos hacerlo.

Los tribunales de las oposiciones docentes dijeron que hubo faltas de ortografía y, si eso nos sirve para recordar que hay que reforzar la lectura y la escritura, debemos hacerlo

¿Por qué cuesta tanto encontrar directores para colegios e institutos?

Ser directora de un centro siempre me pareció un proyecto muy ilusionante; de hecho, es mi asignatura personal pendiente. Pero un cargo también es una carga. Hoy se exige mucho y con enorme rapidez. Los directores tienen que responder ante claustros, familias y alumnado y gestionar problemas cada vez más complejos, incluidos los emocionales. Necesitan formación, recursos, apoyo y canales de comunicación más ágiles. Si conseguimos reducir esa presión y respaldarlos mejor, la dirección volverá a resultar más atractiva. Y luego es importante proporcionar una vía de comunicación con las familias sencilla y agradable y hacer un proyecto que permita dar respuesta al alumnado de hoy. ¿Qué les falta a los directores? Les falta formación en los ámbitos que se necesitan gestionar y que han ido apareciendo en los últimos años. Hablo de problemas emocionales como pueden ser acosos, como puede ser un posible suicidio, o problemas mucho más sencillos como un desequilibrio emocional de un alumno en clase. Son cosas que tenemos que saber tratar porque las vamos a tener. Hay que dar formación.

¿Y se les da esa formación a los directores?

Está recogida en los programas formativos que tenemos en nuestros centros de profesores y recursos, pero no es fácil hacerla llegar y tampoco luego llevarla a la práctica en el día a día con la inmediatez que se nos exige. Porque se nos pide prácticamente que en los centros educativos se resuelvan todos los problemas que vienen de fuera también. Se nos exige que atendamos problemas de acoso como si el único problema, la única causa, estuviera en el centro, y la única solución estuviera en el centro. Y no es así. Y esa exigencia se traduce en una falta de motivación a la hora de ejercer un cargo de dirección que no es atractivo hoy por hoy como lo podía ser hace años. Pero para conseguir que sea atractivo tenemos que trabajar otra vez remando todos en la misma dirección: profesores, familias, consejería...

Se nos exige que atendamos problemas de acoso como si la única causa y la única solución estuvieran en el centro, y no es así. Esa exigencia se traduce en una falta de motivación a la hora de ejercer un cargo de dirección de centro, que no es atractivo hoy por hoy como lo podía ser hace años

Los docentes de la concertada piden equiparación con los de la pública. ¿Es justo que no tengan las mismas condiciones?

La ley reconoce la equiparación, que no significa igualdad absoluta. Para mí, los profesores de la concertada son también profesores nuestros y tienen que trabajar en condiciones dignas. Ya hemos avanzado en la reducción de ratios en Infantil, en medidas de desburocratización, en salario y en otros compromisos. Primero tenemos que consolidar esos avances y después seguir trabajando con la patronal para ver hasta dónde podemos llegar.

¿Defiende la libertad de elección de centro, incluida la concertada?

Por supuesto. Pero libertad de elección no significa que todo el mundo pueda entrar necesariamente en el centro que quiere. Cuando hay más demanda que plazas hay que aplicar los criterios de admisión: proximidad, hermanos, renta y el resto de parámetros establecidos. Nuestro objetivo debe ser que todos los centros sean deseados. A mí me gustaría que el centro que tienes al lado de casa sea también el que prefieras, porque todos tengan un nivel de excelencia que los haga atractivos.

¿Está suficientemente potenciada la Formación Profesional dada la demanda del mercado laboral?

La FP ya es una opción como cualquier otra y en muchos sectores se demanda incluso más que determinadas titulaciones universitarias. El reto ahora es responder a la velocidad que necesita el tejido productivo de la región. Para eso son muy útiles los grados A, B y C, especialmente los certificados profesionales, porque permiten adquirir o actualizar cualificaciones concretas con rapidez y seguir después construyendo un itinerario hacia un título de grado medio o superior. La formación a lo largo de la vida ya es una realidad.