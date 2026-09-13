Opinión
Maruja ya ye Maruxina
Maruja Torres ya «ye» asturiana. Se puede decir más alto, pero no más claro. La periodista, de nombre original María Dolores Torres Manzanera, es natural de El Raval (Barcelona), pero ha encontrado aquí su segundo (o tercer, o cuarto...) hogar.
La prueba es la legión de amigos que ha ido cosechando por estas latitudes. Muchos de ellos la arroparon el pasado 8 de septiembre, Día de Asturias, cuando el Principado la nombró Hija Adoptiva. En el Auditorio de Oviedo estuvieron unos cuantos, ubicados en la parte alta del patio de butacas.
Y para tan singular día decidieron diseñar unas originales chapas con la foto de su amiga ataviada con montera picona y el mensaje «Ya yes asturiana».
Las repartieron a todo el que pasaba por allí. Y de alguna forma, sin quererlo, le hicieron la «competencia» al presidente Adrián Barbón, quien, en los cuatro días que duraron los fastos del Día de Asturias a orillas del Eo, entregó pines con la bandera del Principado a todo el que tuvo a mano. A pares.
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