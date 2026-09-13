Del mastín al pastor del osu: las razas que no convencen a los ganaderos para mantener el lobo a raya en Asturias

La línea de ayudas a los ganaderos de Asturias para utilizar perros con los que cuidar a sus reses frente a los ataques del lobo anunciada días atrás por la Consejería de Medio Rural satisface, pero solo en parte, a las organizaciones agrarias. Todo lo que gira en torno a la gestión del lobo y su encaje con la actividad ganadera siempre genera gran controversia en Asturias, donde están ya en marcha los preparativos para aplicar el nuevo programa de control de la especie: de aquí a finales de 2027 está previsto eliminar 67 lobos para equilibrar la población y reducir los ataques al ganado.

Además, hay otras medidas de protección en marcha para favorecer la coexistencia entre la actividad ganadera y la fauna silvestre, como son las citadas ayudas a la compra y uso de perros.

Así es el mastín asturiano, conocido como “pastor del osu” y del que solo hay catalogados un centenar en Asturias / S. A.

La intención de Medio Rural, que acaba de publicar las bases a las que se pueden presentar alegaciones, es ofrecer 720 euros por perro al año, con un máximo de 15 por explotación. Las razas que se subvencionarán son mastín y pastor del osu.

Esto último es precisamente a lo que ponen “peros” en COAG. Francisco Pérez-Puchal advierte de que “vincular el acceso a las ayudas de forma excesiva a que la raza esté inscrita en libros genealógicos oficiales podría dejar fuera a una parte importante de los animales que actualmente realizan esta función”.

Cruces y experiencia

La organización explica que hay muchas explotaciones asturianas donde desde hace años ya se trabaja con perros, de origen mastín y con cruces seleccionados por ellos mismos “en función de la rusticidad, su adaptación al medio y, sobre todo, de su eficacia en la protección del ganado”. Avisan que esos animales ya están integrados y que, por tanto, los ganaderos deben también poder recibir ayudas por estos cuando acrediten su utilización y funcionalidad como protectores.

“No queremos que la ayuda sea exclusiva para determinados perros por su pedigrí, sino que sea para mantener y mejorar una herramienta que ya funciona en nuestras explotaciones”, recalca Pérez-Puchal. COAG ha presentado alegaciones en este sentido a las bases reguladoras de las ayudas para que éstas “respondan mejor a la realidad del campo asturiano”.

UN PERRO MASTIN Y VARIAS CABRAS. / RICARDO SOLIS / LNE

También las razas subvencionadas son cuestionadas por Asturias Ganadera, además del número de 15 perros por explotación, que ven elevado: “Lo que no pueden defender seis u ocho perros, no lo defienden 15”. Respecto a la raza comparten la reflexión de COAG de que los ganaderos que ya tienen perros de defensa “no tienen por qué deshacerse de ellos” si no son mastín o pastor del osu. “Muchas veces los mejores perros son cruzados o de rebaños mixtos, y la práctica ganadera es la que va determinando cuáles son los perros más adecuados, no un Libro Genealógico de ninguna asociación o criador”, explican.

La asociación explica que ejemplares pastor del osu no están disponibles en el mercado; y respecto al mastín asegura que es una raza que se adapta con dificultad a determinados territorios de la región.