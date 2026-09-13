El Principado elige un "perfil muy potente" para sustituir al director general de Innovación

El nuevo director general de Innovación, Investigación y Transformación Digital del Principado se encontrará en la Consejería de Ciencia con una gran base de trabajo ya ejecutada. Su predecesor, Iván Aitor Lucas del Amo, que dejará la Administración pública para regresar a la empresa privada, tal como avanzó LA NUEVA ESPAÑA, ha dejado en estos siete años gran parte de los objetivos del área cumplidos. “Ha dejado todo hecho. La persona que se incorpore y lo sustituya tendrá que retomar ese trabajo y finalizar los remates que quedan de algunos objetivos”, explicó este domingo el consejero de Ciencia, Borja Sánchez.

Sánchez destacó la labor de Lucas del Amo en la Consejería de Ciencia. “Nosotros en la consejería desde el primer momento de creación siempre planteamos que la ciencia tenía que estar en la base de la promoción económica y de la transformación industrial”, explicó. Siguiendo ese camino, en siete años han conseguido impulsar tanto el empleo tecnológico como la atracción de inversiones, “pues las inversiones que están llegando son cada vez más tecnológicas”.

Especialmente relevante fue la implicación de Lucas del Amo, ingeniero superior industrial, en la creación del calendario de convocatorias de subvenciones y en la extensión de la fibra óptica. “Hoy en día creo que ya nadie se acuerda de cómo era antes, pues Asturias tiene una situación privilegiada”, afirmó Sánchez.

El superior de Lucas del Amo en esta última etapa describió su regreso a la empresa privada como “un paso para su crecimiento personal”, reconociendo que el hasta ahora director general recibió una oferta que le permitirá “crecer” laboralmente. “Eso tiene que estar por encima de todo”, opinó.

Buenas palabras sobre el director general tuvo el consejero de Hacienda y portavoz de Gobierno, Guillermo Peláez. “Iván Aitor ha sido un grandísimo director general y los datos están ahí”, afirmó. Como destacó, “la Consejería de Ciencia ha implementado una cultura del I+D+i en el sector industrial asturiano” que ha permitido pasar de dos centros tecnológicos a catorce, además de incrementar “el peso de la investigación y el desarrollo en el PIB y en el sector laboral”. “Hay 5.000 trabajadores ahora mismo en Asturias en ese sector”, apuntó.

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Peláez también adelantó que su sustituto, que será anunciado este lunes tras la reunión del Consejo de Gobierno, será “una persona con un perfil muy potente”.