El Principado, a favor de que Tyc Narcea retome la actividad minera si cumple "todas las salvaguardas técnicas y jurídicas"

El consejero de Ciencia, Borja Sánchez, afirmó este domingo que al Principado le “interesa” que la empresa Tyc Narcea retome la actividad de explotación en la mina de Vega de Rengos (Cangas del Narcea), aunque advirtió que debe hacerlo “con todas las salvaguardas técnicas y jurídicas”. El Instituto para la Transición Justa (ITJ) considera que para reanudar la actividad debe devolver más de 31 millones de euros.

Sánchez explicó que son la empresa y el ITJ los que deben llegar a un acuerdo para determinar cuál es la cantidad económica que se debe devolver. Tyc Narcea defiende que su proyecto es una unidad de actuación diferente a la que en su momento recibió las ayudas al cierre de la minería y que, por tanto, no deben devolver ninguna subvención.

“Es una cuestión técnica”, apuntó el consejero, quien afirmó que, por el momento, el Principado no ha tenido acceso a la resolución provisional emitida por el ITJ. “Desde la empresa lo que se nos traslada es que nos la darán cuando sea una resolución definitiva. Nos han explicado que van a presentar alegaciones y esto puede tener un recorrido si no hay un acuerdo. Pero es una cuestión técnica”, insistió Sánchez.

Paralelamente, indicó, está el trabajo que están realizando desde el Principado para avanzar en la tramitación del proyecto de explotación y que continúa su curso, pero que depende del acuerdo final que se alcance entre la empresa y el ITJ.

No obstante, Sánchez reconoció que “el material que hay en ese yacimiento, en Vega de Rengos, es una antracita de muy alta calidad con muy bajo porcentaje volátil, susceptible de ser utilizadas como agente reductor en siderurgia o acero”. En definitiva, “un mineral que consta en la lista de la Unión Europea, de materias críticas. Por tanto, yo creo que políticamente sí que nos interesa que siga a flote (la explotación)”.