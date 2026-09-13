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La rotura del ancla azota a un velero contra las rocas en la Concha de Artedo (Cudillero)

La salvamar Capella trató de reflotar el barco, pero los graves daños que sufre lo impidieron

La embarcación varada en la playa de la Concha de Artedo (Cudillero).

La embarcación varada en la playa de la Concha de Artedo (Cudillero). / Verónica Menéndez

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Pablo Álvarez

Pablo Álvarez

Oviedo

Un velero que este pasado sábado se quedó varado en la Concha de Artedo, en el concejo de Cudillero, tuvo que ser auxiliado por la salvamar Capella, con base en el puerto de Luarca, si bien finalmente no pudo ser reflotado debido a la existencia de daños irreparables.

El barco sufrió la rotura del ancla y, como consecuencia, se fue azotado contra las rocas y quedó fondeado en la pedregosa playa de la Concha de Artedo. El Centro de Salvamento Marítimo de Gijón decidió enviar a la embarcación Capella desde la capital valdesana.

Dos transeúntes observan el estado del barco.

Dos transeúntes observan el estado del barco. / Verónica Menéndez

Daños graves

Los tripulantes de esta lancha de intervención rápida llegaron de noche, realizaron una inspección y optaron por esperar a tener visibilidad para intentar un reflotamiento.

Ya con la luz de sol, el propietario del velero comunicó que este sufría una serie de daños que impedían sacarlo a flote y anunció que su intención es contratar a una empresa privada.

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Acto seguido, el salvamar Capella regresó a su base luarquesa.

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