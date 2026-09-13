La vanguardia del sector de la Defensa en Asturias que empezó hace diez años: de fábricas aditivas aerotransportables a materiales contra el fuego o para no ser observados

Los proyectos de fábricas de vehículos blindados de Indra, los nuevos contratos que se esperan en Santa Barbara Sistemas, la fuerte expansión de la fábrica de munición de Rheinmetall o el desembarco de Escribano Mechanical & Engineering con un centro de I+D son, junto con el viraje de muchas empresas del metal hacia el sector militar, las nuevas armas de Asturias para encarar la esperada reindustrialización. Las políticas de rearme han situado a la Defensa en la primera línea de las oportunidades de actividad, empleo y negocio, pero antes de que sonaran las sirenas, algunas entidades de la región ya habían tomado posiciones en el sector. Fueron la vanguardia.

El centro tecnológico Idonial, con sedes en Gijón, Avilés y Llanera, celebra ahora una década de actividad continuada en la Defensa, un periodo en el que ha adaptado su propuesta tecnológica a la profunda transformación que vive el sector. “En un contexto global que demanda acelerar los desarrollos, reforzar la autonomía estratégica y reducir la dependencia de materias primas críticas, Idonial se ha situado como socio clave de la industria para abordar estos retos gracias a la integración de soluciones tecnológicas avanzadas”, señalan fuentes de este centro que cuenta con una plantilla de 140 profesionales de alta especialización y que actúa como impulsor y acelerador para la industria, mediante el desarrollo, integración y transferencia de conocimiento y tecnología avanzada.

Las necesidades de las Fuerzas Armadas y de la industria de la defensa han evolucionado desde el desarrollo de tecnologías puntuales hasta soluciones globales e interconectadas. En esa línea, Idonial, que inició su andadura en este ámbito gracias a su especialización en fabricación aditiva, ha expandido sus capacidades para ofrecer una propuesta tecnológica transversal. “Combina el conocimiento físico de materiales, componentes y procesos con herramientas digitales avanzadas como la inteligencia artificial, la simulación, la sensórica, la robótica y los gemelos digitales”, explican fuentes de Idonial.

La trayectoria de Idonial en el sector de la Defensa comenzó entre 2016 y 2017 con un hito internacional: la adjudicación por parte de la Agencia Europea de Defensa (EDA) del proyecto “AMFaD” (Additive manufacturing feasibility study and technology demonstration). Desarrollado junto a MBDA Missile Systems, se evaluó el impacto de la impresión 3D en el sector militar y culminó con el desarrollo del primer laboratorio de fabricación aditiva aerotransportable y autónomo, validado en un escenario militar real.

Laboratorio de fabricación aditiva aerotransportable y autónomo. / Idonial

Posteriormente, el centro consolidó su posición a nivel nacional a través del Ministerio de Defensa de España con el proyecto “QUIRUR 3D”. En este desarrollo se diseñó un segundo contenedor transportable de fabricación aditiva vinculado a una biblioteca digital de instrumental quirúrgico, destinado al Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. Este avance demostró el potencial de la tecnología aditiva para proporcionar respuesta logística crítica y material sanitario sobre el terreno fabricándolo in situ.

A partir de estos hitos en logística y fabricación avanzada en desplegables, Idonial ha continuado ampliando su alcance tecnológico mediante el desarrollo de nuevos materiales y soluciones integradas. Entre estos desarrollos se incluyen los recubrimientos y superficies funcionales para alta temperatura y resistencia al fuego, así como los sistemas de baja observabilidad (como una nueva generación de filtros fotónicos que convierten la radiación láser infraroja en luz verde para reducir su detectabilidad), desarrollados en el marco del proyecto “SURFERA_DEF”, financiado por el Ministerio de Ciencia, así como la validación de sistemas digitales para la defensa del futuro.

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“El principal valor añadido que aporta Idonial se encuentra en la capacidad no solo de diseñar y desarrollar, sino de integrar tecnologías diversas para dar respuesta a retos complejos”, señalan fuentes del centro tecnológico,que añaden que suman a la ecuación “un valor estratégico añadido al conectar el comportamiento físico de las materias primas con el ámbito digital, facilitando además la transferencia y adaptación de tecnologías duales procedentes de otros sectores industriales hacia aplicaciones específicas de Defensa”.