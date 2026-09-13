Las víctimas de Cerredo piden que el ITJ aclare si la mina pudo tener permisos

Las familias de cuatro de las víctimas del accidente de la mina de Cerredo, representadas por la abogada leonesa Beatriz Llamas, han abierto una nueva vía para determinar el alcance de la actuación de la Administración antes de la tragedia del 31 de marzo de 2025, en la que cinco mineros fallecieron por una explosión de grisú cuando en la explotación de Degaña se extraía carbón ilegalmente.

Las familias han iniciado procedimientos de responsabilidad patrimonial ante el Principado y esta semana presentaron alegaciones complementarias para esclarecer una cuestión que va más allá de las condiciones de seguridad en las que se desarrollaban los trabajos: si la propia extracción de carbón o actividad interior podía realizarse legalmente en una explotación afectada por el proceso de cierre de la minería no competitiva.

El Principado había otorgado a la empresa titular, Blue Solving, permiso para un Proyecto de Investigación Complementario (PIC), que permitía extraer 60.000 toneladas de carbón, aunque esa autorización no se había activado porque la empresa no presentó un plan de labores. Tras el accidente, y dentro de la revisión del sector minero extractivo, el Principado ha supeditado cualquier nuevo permiso a que el Instituto para la Transición Justa (ITJ), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, determine si es necesario devolver las ayudas al cierre recibidas por la explotación.

Así lo establece el artículo 29 de la Ley de Cambio Climático, que hace obligatorio ese trámite ante solicitudes de "autorizaciones de explotación, permisos o concesiones reguladas por la legislación minera".

Las familias quieren dilucidar si el Principado debió realizar esa consulta antes de autorizar el PIC, con independencia de que la extracción ilegal que desembocó en el accidente se desarrollase al margen de ese permiso inactivo. También siquiera para dar permiso a planes de desmontaje y achatarramiento. De confirmarse esa obligación previa, sostienen, podría evidenciarse una mala praxis de la Administración en la autorización, vigilancia y control de la mina. Por ello, las familias piden al Principado que recabe un informe del ITJ sobre la situación jurídico-administrativa del Grupo Cerredo cuando ocurrió el accidente.

La representación de las víctimas cita en sus escritos la situación de las minas de TyC Narcea y Pilotuerto (Tineo), cuya actividad está suspendida mientras se resuelve el debate sobre las ayudas al cierre. Esa controversia se traslada ahora formalmente a Cerredo. Las reclamaciones recuerdan que el Grupo Cerredo estaba afectado por el proceso de cierre y clausura de la minería del carbón y que en la documentación administrativa constaban limitaciones relativas a la producción y extracción ordinaria. Las familias quieren determinar el alcance jurídico de esas restricciones y no limitar su argumentación a posibles fallos de inspección, vigilancia y seguridad minera.

La cuestión es, en definitiva, si podía haberse autorizado o tolerado legalmente la extracción de carbón que materialmente se realizaba en Cerredo y si el ITJ conocía el PIC, los planes de labores, las pruebas industriales u otras actuaciones autorizadas.

Por ello piden que sea el ITJ se pronuncie oficialmente sobre Cerredo. Las familias quieren conocer si el organismo sabía de las transmisiones de los derechos mineros, primero a Combayl y después a Blue Solving, y si fue informado del PIC o de cualquier otra actuación administrativa.

También solicitan conocer si el ITJ emitió alguna autorización, conformidad, observación o advertencia sobre su compatibilidad con el cierre, además de todos los informes, consultas, correos, oficios y comunicaciones intercambiados con el Principado desde el inicio del proceso de cierre, especialmente los anteriores al accidente.

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Un trámite previo

Las minas que recibieron ayudas al cierre deben informar al ITJ de cualquier reapertura, a fin de evaluar si deben reitegrar ayudas. Así consta en la Ley de Cambio Climático. Eso ha colocado en una compleja situación el futuro de las minas de Vega de Rengos y Pilotuerto. Las familias de Cerredo quieren saber si el Principado consultó al ITJ los permisos que dio en esa mina.