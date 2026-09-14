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Casi 2.000 estudiantes y médicos residentes inician su formación en el HUCA y la red de atención primaria del centro y del Suroccidente

El colectivo más numeroso corresponde al alumnado de la Universidad de Oviedo

El hospital ovetense participa anualmente en la formación de 660 estudiantes del grado en Medicina, distribuidos entre tercero, cuarto, quinto y sexto, con 165 por curso

Autoridades sanitarias y nuevos alumnos en prácticas.

Autoridades sanitarias y nuevos alumnos en prácticas. / Chus Careaga

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Pablo Álvarez

Pablo Álvarez

Oviedo

El Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) ha recibido este lunes al alumnado que inicia este curso su formación práctica en este centro sanitario y en la red de atención primaria del área Centro-Suroccidente. Esta actividad consolida al complejo sanitario ovetense como uno de los grandes espacios de docencia sanitaria del país.

Cada año, cerca de 2.000 estudiantes y profesionales en formación desarrollan parte de su aprendizaje teórico y práctico en el HUCA y en los dispositivos asistenciales vinculados al área, entre alumnado de Formación Profesional (FP), de grado y posgrado, participantes en diferentes másteres y títulos propios, así como residentes que realizan su formación sanitaria especializada. Todos tienen la oportunidad de completar su preparación en contacto directo con la actividad clínica, tecnológica y asistencial de un hospital de referencia.

Curso rotatorio

Por su condición de hospital universitario, el colectivo más numeroso corresponde al alumnado de la Universidad de Oviedo. El HUCA participa anualmente en la formación de 660 estudiantes del Grado en Medicina, distribuidos entre tercero, cuarto, quinto y sexto, con 165 por curso. El alumnado de sexto realiza el curso rotatorio, una etapa eminentemente práctica con la que completa su preparación antes de finalizar el grado.

A ellos se suman 466 estudiantes del Grado en Enfermería, 120 de Fisioterapia, 29 de Terapia Ocupacional y 24 de Logopedia. El hospital también acoge a 56 estudiantes de posgrado: 35 del Máster de Enfermería de Urgencias y Cuidados Críticos y 21 de otros títulos propios de la Universidad de Oviedo.

Asistentes al acto celebrado en el salón de actos de HUCA.

Asistentes al acto celebrado en el salón de actos de HUCA. / Chus Careaga

Por otro lado, en el área Centro Suroccidente se forman cada año 268 alumnos de Formación Profesional (FP) de la rama sanitaria. En este caso, 129 cursan el ciclo de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería, 7 el de Farmacia, 58 el de Imagen para el Diagnóstico, 22 el de Laboratorio de Diagnóstico Clínico, 13 el de Documentación y Administración Sanitarias, 16 el de Radioterapia, 13 el de Anatomía Patológica y Citodiagnóstico y 10 el de Higiene Bucodental.

Además, 356 médicos internos residentes (MIR) han elegido el área para completar su formación como especialistas, además de los grupos correspondientes de las unidades docentes Familiar y Comunitaria, Salud Mental, Medicina Preventiva, Geriatría y Enfermería Obstétrico Ginecológica. Junto con ellos, el HUCA participa en la preparación de 35 enfermeras internas residentes (EIR) y de otros profesionales.

Una "misión esencial" del HUCA

En total, 1.954 estudiantes, residentes y profesionales en formación pasan cada año por el HUCA y la red de primaria. Su incorporación refuerza la dimensión docente del hospital y su compromiso con la preparación de las nuevas generaciones de personal sanitario.

La apertura del curso permite reconocer la implicación de los profesionales que desarrollan funciones de tutoría, supervisión y acompañamiento. Su participación resulta esencial para garantizar una formación práctica de calidad, vinculada a la actividad asistencial real, la investigación y la innovación.

El gerente del área, Miguel Rodríguez, ha destacado en el acto de bienvenida que la formación constituye “una de las misiones esenciales del HUCA, junto con la asistencia y la investigación”. “Cada estudiante y cada residente que se incorpora al hospital aporta conocimiento y nuevas perspectivas, al tiempo que aprende de profesionales altamente cualificados y de una organización sanitaria comprometida con la excelencia», ha añadido.

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“El HUCA es una institución pública. Existe porque la sociedad asturiana ha decidido que la salud sea un derecho y no un privilegio. Por eso, trabajar o formarse entre nosotros supone también una responsabilidad. Significa administrar con rigor los recursos que pertenecen a todos, tratar a cada persona con equidad y recordar que nuestra misión principal es servir a la ciudadanía”, ha subrayado Miguel Rodríguez.

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