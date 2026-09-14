Agenda: qué hacer en Asturias hoy lunes, 14 de septiembre de 2026

Oviedo

Club LA NUEVA ESPAÑA

El pediatra Venancio Martínez dará una charla titulada «¿Eres antivacunas? Dime, te escucho»

«¿Eres antivacunas? Dime, te escucho», es el título de la charla que ofrecerá, a las 19.30 horas, en el Club LA NUEVA ESPAÑA el pediatra Venancio Martínez. Venancio Martínez destaca por su defensa de la prevención de la salud desde las primeras etapas de la vida. Es autor de nueve libros, entre ellos «Fundamentos de investigación en Pediatría Clínica», una obra que permite a los especialistas del sector saber en qué punto están a nivel de investigación.

San Mateo

La programación de San Mateo volverá a tener carácter familiar. En el Campo San Francisco, de 17.00 a 20.00 horas, estarán abiertos el espacio gaming y los talleres creativos, que incluirán dibujo con arena y modelado de cerámica. A las 17.00 horas, en el paseo de la Rosaleda, «La Petite Caravana» ofrecerá el espectáculo de magia cómica «El mago más pequeño del mundo», de Adrián Conde. También de 17.00 a 19.00 horas, la plaza Longoria Carbajal acogerá los talleres infantiles «Nora y los secretos de San Mateo», mientras que a las 17.30 horas se representará allí el espectáculo de títeres «La niña que riega la albahaca». La actividad continuará con el teatro. A las 20.00 horas, el Teatro Filarmónica acogerá la representación de «Nadie». A esa misma hora comenzará en la plaza del Paraguas una nueva jornada de AlaPlaza San Mateo, con Las Petunias + Junio I. La música seguirá a las 20.30 horas en el paseo del Bombé con el concierto de Bitterykas. Las casetas de uso hostelero continuarán este lunes abiertas en la plaza de la Catedral, la plaza de Porlier y el Campo San Francisco. El horario será de 12.00 a 03.30 horas.

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Exposición «Vestigios de pintura» en Postigo Abierto

El espacio Postigo Abierto, situado en la calle Postigo Bajo 21 de Oviedo, acoge desde el 19 de junio y hasta el 30 de septiembre la exposición «Vestigios de pintura, del artista Agustín García Benito». Puede visitarse, de lunes a jueves, de 19.00 a 21.00 horas. El espacio permanecerá cerrado durante agosto y retomará las visitas en septiembre, también de lunes a jueves, en horario de 18.00 a 21.30 horas.

Muestra de textiles y máscaras de los Andes

Los textiles y las máscaras de los Andes forman parte de la exposición que se puede ver en el Auditorio Príncipe Felipe hasta el 21 de septiembre.

Gijón

Festival Incuna en La Arena

El salón de actos del Centro Municipal de La Arena acoge varios actos enmarcados en la programación de la Muestra Internacional de Cine sobre Patrimonio Industrial y Paisajes Culturales, Incuna, impulsada por la Asociación de Arqueología Industrial. A las 19.00 horas se proyectará «Semana Santa del 95», de Juan Pablo Lattanzi. A las 20.00 horas, «Final de una época, último jefe de correos», de Claudio Canali. A las 20.30 horas, «A Baroneza, la primera locomotora de BRasil», de André Argollo Ferrao. A las 20.40 horas, «Salzones, cochinilla, tabaco y plátano», De Amara Florido.

Taller teatro de la Asociación Ictus

La Asociación Ictus Asturias impulsa esta tarde, a las 17.00 horas, un taller de teatro impartido por psicólogos.

Exposiciones en el Antiguo Instituto

La exposición «Lorca en Asturias» podrá visitarse hasta el 27 de septiembre. Recorre la huella que Federico García Lorca dejó en Asturias a través de sus viajes, sus vínculos con los ateneos obreros y la experiencia de «La Barraca». Hasta el día 13 se podrá ver la muestra «La Escuela de Gijón. La ciudad como motivo», comisariada por Juan Manuel Bonet.

Charla sobre testamento vital en la Escuela de Comercio

A las 19.00 horas, la Asociación Derecho a morir dignamente de Asturias organiza en la antigua Escuela de Comercio una charla-taller sobre cómo y dónde formalizar el testamento vital.

Exposición de pintura y fotografía en El Llano

El centro municipal integrado de El Llano acoge hasta el 4 de octubre (de lunes a sábado, de 8 a 21.30 horas, y el domingo de 8 a 15.00 horas) la exposición «Guille López:_luz y grafito». Es una propuesta artística que explora el rostro humano a través de dos lenguajes visuales: la fotografía en blanco y negro, y el retrato a lápiz. Esta exposición es obra de los artistas asturianos Guille López y José Ramón López (Moreno), padre e hijo, fusiona la precisión luminosa de la fotografía con la fragilidad del grafito, creando un diálogo que revela la esencia de la mirada, la expresión y la identidad.

Exposición fotográfica en el Ateneo de La Calzada

«Instantes encontrados» es el título de la exposición inaugurada en el Centro Municipal Integrado del Ateneo de La Calzada, organizado por Caja Rural de Asturias, con acceso libre y gratuito y se muestra hasta el 22 de septiembre. «Instantes encontrados» es un proyecto fotográfico de los barrios de Gijón. Busca ser un proyecto que empodere la importancia del barrio, de sus calles, su urbanismo y arquitectura, sus gentes, los pequeños comercios... De todas aquellas particularidades e idiosincrasias propias de cada distrito.

Avilés y comarca

Intervención de la Bienal Climática sobre la vendimia

La Bienal Climática ha programado en el mercado de Hermanos Orbón una intervención de 11.00 a 14.00 horas consistirá en una pisada de uva, realizada en colaboración con bodegas de Cangas del Narcea, para producir el vino de la Bienal Climática y poner en valor prácticas vinculadas al autoconsumo que la civilización industrial ha ido desplazando en favor de modelos de consumo desarraigados.

Mercado semanal en Avilés

Los lunes por la mañana se celebra el tradicional mercado semanal, uno de los más concurridos de la región. Situado en la plaza de Hermanos Orbón, los puestos permanecen abiertos de 9.00 a 14.00 horas, aproximadamente.

El club ‘Una habitación propia’ debate sobre «El libro de mi destino», de Parinoush Saniee

A las 17.30 horas, en el palacio de Valdecarzana (C/ Sol, 1), el club de lectura que impulsa la Concejalía de Igualdad, han titulado al primer ciclo de encuentros que inicia la nueva temporada 2026-27 «Sobre las Ideologías». Hoy se debate en torno a la obra «El libro de mi destino», de Parinoush Saniee, nacida en Teherán hace 77 años.

Fiestas en La Carriona

La tercera jornada festiva en La Carriona incluye en el programa para este domingo, una diana floreada a las 10.00 horas, justo antes del inicio del mercadillo solidario, al que seguirá al mediodía la procesión y misa de campaña (12.40 horas). Tras el reparto del bollo, a partir de las 13.00 horas, tendrá lugar la tradicional comida de hermandad del barrio. Para la sesión vespertina, los vecinos contarán con la animación musical de Jorge Rouget, a las 16.00 horas y, una hora después, juegos tradicionales para los más nostálgicos. Las actuaciones de Dj María, a las 17.30 horas y el Grupo D’Cano, a las 19.00 horas, cerrarán el domingo festivo en La Carriona.

Fiestas de Corvera

De 16.30 a 18.30 horas, en el.prao de la fiesta se celebra el Día de la Reciella, con atracciones a precios rebajados para los más pequeños.

Las Cuencas

Fiestas en Turón

Turón despide hoy sus fiestas del Cristo de la Paz. Hoy será el día del Cristo y día del Niño. A las 12.00 horas se celebrará en la iglesia de San Martín la misa en honor al Santísimo Cristo de la Paz, con Puyal’l Ramu y procesión. La jornada se completará con la música de «Silvidos y Gemidos» al vermú, y una Holly Party y fiesta de la espuma en el Ateneo Garden desde las 17.30 horas.

Exposición «30 miradas sobre las Cuencas» en Pola de Laviana

El Centro de Innovación y Desarrollo del Alto Nalón (Cidan) de Pola de Laviana alberga hasta el 15 de septiembre la exposición «30 miradas sobre las Cuencas», una muestra organizada con las imágenes seleccionadas en el concurso organizado con motivo del 30 aniversario de LA NUEVA ESPAÑA de las Cuencas. El horario de visita de la exposición es, de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 horas, y los jueves, además, de 16.00 a 20.00 horas.

«Mar de esperanza», exposición fotográfica en Ciaño

La Casa de los Alberti en Ciaño acoge hasta el 27 de septiembre la exposición fotográfica «Mar de esperanza», con imágenes de Miguel Ángel D. Cebey.

Centro

Exposición «La sidra de papel» en el Ateneo de Villaviciosa

El Ateneo Obrero de Villaviciosa abre las puertas de la exposición «La sidra de papel». Ubicada en la Sala Evaristo Arce Piniella, la muestra exhibirá hasta el próximo 16 de septiembre la extensa colección de Fernando Paredano. Los asistentes podrán explorar la historia visual de nuestra bebida más emblemática a través de etiquetas, postales, cromos y diversa publicidad antigua.

Parque escultórico en Candás

En la franja costera que arranca de las inmediaciones del Museo Antón y bordea el cabo de San Antonio se ha creado un jardín escultórico. La colección cuenta con veinte esculturas pertenecientes a escultores contemporáneos expuestas al aire libre.

Oriente

Mercadillo en Infiesto

En el entorno de la plaza del Mercado se instalan los puestos con productos de alimentación, como frutas, quesos, repostería y verduras, y artículos de tipo generalista, en horario aproximado de 8.00 a 14.00 horas.

Exposición de cerámica y pintura en la Casa de Cultura de Cangas de Onís

La casa de cultura de Cangas de Onís muestra hasta el 15 de septiembre una exposición de cerámica y pintura con trabajos realizados por los alumnos del curso 2025 de Pintura y Cerámica del Ayuntamiento y por el alumnado de Emburria. La muestra, dirigida por el profesor Ernesto Junco Vega, reúne una selección de las obras creadas durante el curso y forma parte de la programación «Verano en la calle». Horario: de lunes a viernes, solo mañanas, de 9.00 a 15.00 horas.

Muestra «Historia del puerto de Lastres»

La Casa del Pescador de Lastres acogerá, del 18 de julio al 20 de septiembre, en horario de 10.00 a 20.00 horas, la exposición «Historia del puerto de Lastres».

Occidente

Mercado en Tapia

La capital tapiega acoge como cada lunes su mercado semanal en la plaza de Campogrande (junto al Ayuntamiento).

Mercado en Belmonte de Miranda

Los puestos –una veintena– con alimentación, artesanía, jardinería y textil se encuentran en la plaza de Pío XII entre las 8.00 y las 14.00 horas aproximadamente.

Exposición cultural en Salas

Noticias relacionadas

El Centro Cultural Balada presenta una muestra artística colectiva en Salas, en apoyo a la candidatura de la localidad como Pueblo Ejemplar de Asturias 2026. La exposición, titulada Expo Salas 2026, se llevará a cabo del 1 al 15 de septiembre en el Centro Cultural Juan Velarde. La muestra contará con obras del Colectivo Asturvania, una agrupación que busca hermanar a Asturias y Transilvania (Rumanía).