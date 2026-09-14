Una aplicación innovadora para reducir el papeleo a los profesores: los centros estrenarán un asistente de IA para elaborar sus programaciones docentes

Los profesores de los centros educativos asturianos contarán a partir de este mes con un asistente de inteligencia artificial (IA) que les ayudará a elaborar sus programaciones docentes, uno de los documentos que forman parte del trabajo ordinario de planificación del profesorado. La Consejería de Educación pretende que la nueva herramienta reduzca el tiempo dedicado a tareas burocráticas y permita que los docentes concentren más esfuerzos en su labor en el aula.

La consejera de Educación, Eva Ledo, avanzó en declaraciones a LA NUEVA ESPAÑA que la herramienta llegará directamente al profesorado. "Este mismo mes queremos comunicar a todos los docentes, a través de correos dirigidos a cada uno de ellos, un agente de la IA que permitirá generar una programación docente", explicó.

El funcionamiento previsto parte de la documentación que ya tiene cada colegio o instituto. El profesor deberá facilitar al agente de inteligencia artificial el proyecto educativo del centro y la Programación General Anual (PGA), además de aquellos otros documentos que considere necesarios. "Básicamente estos dos son los importantes", señaló Ledo en referencia a la PGA y al proyecto educativo. Con esa información, añadió, "el agente le va a proporcionar al docente una programación base".

La programación docente es, en términos sencillos, la hoja de ruta mediante la que el profesorado concreta cómo llevará el currículo a la práctica durante el curso. En ella se organizan y secuencian los contenidos o saberes que se impartirán, los procedimientos e instrumentos de evaluación, los criterios de calificación y las medidas de atención a las diferencias individuales, entre otros elementos.

La PGA, por su parte, es el documento que ordena anualmente la actividad general de cada centro y recoge sus objetivos, organización, funcionamiento, proyectos y principales actuaciones durante el curso.

Una base que deberá completar el profesor

La inteligencia artificial no elaborará, sin embargo, un documento cerrado que sustituya las decisiones del docente o del departamento. La intención de Educación es descargar al profesorado de una parte del trabajo previo y repetitivo y ofrecerle una estructura sobre la que trabajar.

Será "una programación docente básica a partir de la cual ellos podrán introducir sus criterios de calificación concretos", precisó la Consejera. Esos criterios, remarcó, no puede determinarlos de forma automática una herramienta de IA porque dependen del propio centro y, particularmente, del departamento correspondiente.

Lo mismo sucederá con las medidas dirigidas a atender las necesidades específicas del alumnado, que deben ajustarse a la realidad concreta de cada aula. El profesor podrá completar la propuesta generada por la herramienta introduciendo las particularidades que considere necesarias tanto en evaluación como en atención a la diversidad.

La iniciativa no figura expresamente entre los compromisos del pacto Asturias Educa, el acuerdo alcanzado en 2025 entre el Gobierno del Principado y los sindicatos docentes para desconvocar la huelga que protagonizó el profesorado asturiano. Ledo puso precisamente el nuevo asistente como ejemplo de las actuaciones que su departamento está desarrollando más allá de lo pactado entonces con las organizaciones sindicales. "Estamos acometiendo directrices de desburocratización que no están en el pacto y que sí vemos necesarias", afirmó la Consejera a este periódico.

Automatizar trámites y descargar a los centros

La reducción de la burocracia fue precisamente uno de los ejes del pacto Asturias Educa y sigue constituyendo una de las principales demandas del profesorado y los directores. El nuevo asistente de inteligencia artificial se encuadra en ese proceso más amplio para disminuir el peso de los trámites administrativos en colegios e institutos.

"La mayor agilidad posiblemente se centre en la desburocratización", sostuvo Ledo. Y esa reducción del papeleo, añadió, tiene que ligarse "en una gran medida a la automatización de procesos".

Parte de ese trabajo pasa por seguir desarrollando SAUCE, la aplicación corporativa utilizada en el sistema educativo asturiano, e integrar en ella servicios que ahora requieren diferentes trámites o herramientas. "Lo que nos demandan es una aplicación digital que integre todos los servicios", resumió la consejera.

Educación ya ha ido incorporando algunos procedimientos. Según explicó Ledo, el informe psicopedagógico solicitado por el profesorado ya está disponible y también se puede realizar la evaluación a través de la aplicación, aunque la integración completa de los criterios de evaluación, las competencias específicas y el resto de elementos se desplegará por fases. También están operativas funciones para remitir notificaciones a las familias y recibir autorizaciones de forma digital.

El objetivo último de ese proceso, defendió la responsable de Educación, es descargar a los docentes de labores administrativas que restan tiempo al trabajo estrictamente educativo. "Estamos esforzándonos todos en conseguir que en el aula se pueda ver una respuesta más rápida, más tranquila por parte del docente", señaló Ledo, para que el profesor pueda "centrarse en lo que tiene que centrarse, que es su alumnado".

La reducción de cargas alcanza igualmente a las direcciones de los centros, otro de los ámbitos en los que la Consejería admite la existencia de una fuerte presión de gestión. Al abordar las dificultades para encontrar candidatos a dirigir colegios e institutos, Ledo reconoció que asumir esos puestos supone una responsabilidad creciente. "Un cargo es una carga, dicen, y efectivamente es una carga", señaló.

La consejera defendió que la Administración y las familias deben revisar también sus propias exigencias sobre los centros. "Hoy en día se está exigiendo todo en tiempo récord a todos. Y eso tiene que descender", afirmó. A su juicio, la Consejería debe ser consciente de lo que implica cada trámite que reclama a los equipos educativos y proporcionar "los plazos y los recursos que se necesitan para cumplirlos".

La incorporación de la inteligencia artificial a la elaboración de las programaciones docentes será así uno de los pasos más novedosos dentro de esta estrategia. Educación pretende que la tecnología asuma parte del trabajo de estructuración de la documentación que acompaña a la actividad docente, mientras que las decisiones pedagógicas concretas seguirán correspondiendo a los profesores y a los departamentos de cada centro.