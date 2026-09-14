Asturias destina 400.000 euros a luchar contra la despoblación: los municipios beneficiados y las cuantías que recibirán

Los municipios en riesgo de despoblación recibirán respaldo del Principado para ejecutar acciones encaminadas a intentar revertir la pérdida de población. El Boletín Oficial del Principado de Asturias (Bopa) publica este lunes la resolución que permitirá repartir 400.000 euros entre veintitrés municipios.

El decreto de zonificación demográfica del Principado establece que los municipios en riesgo de despoblación actualmente son Allande, Aller, Amieva, Belmonte de Miranda, Boal, Caso, Colunga, Degaña, Grandas de Salime, Ibias, Illano, Pesoz, Ponga, Proaza, Riosa, San Martín de Oscos, Santa Eulalia de Oscos, Somiedo, Taramundi, Teverga, Tineo, Villanueva de Oscos y Villayón.

El Fondo Municipal de Riesgo de Despoblación establece, por un lado, que el 40% del dinero se concede a través de una asignación fija e idéntica para cada concejo. El resto de los fondos, un 60%, se distribuyen teniendo en cuenta criterios de población, envejecimiento, superficie, orografía y dispersión poblacional.

De esta forma, Tineo será el municipio que más fondos reciba, más de 42.300. Con más de diez mil euros de diferencia se sitúa Aller, que se queda en 29.800; mientras que Ibias recibirá 22.000. El municipio que menos ayuda recibirá será Degaña con 11.52 euros.

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Los Ayuntamientos tendrán un año para ejecutar las obras a las que quieran destinar la subvención. El proyecto deberá formar parte del plan de acción municipal con el que el concejo debe contar.