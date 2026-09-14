Joaquín Cuetos, nuevo director general de Innovación, y el Principado destina 10 millones a mejorar el empleo

El Consejo de Gobierno ha aprobado este lunes el nombramiento de Joaquín Cuetos Antuña como nuevo director general de Innovación, Investigación y Transformación Digital, en sustitución de Iván Aitor Lucas del Amo, que abandona la Administración autonómica para iniciar una nueva etapa profesional en el sector privado.

La designación de Cuetos confirma así la opción adelantada por LA NUEVA ESPAÑA, que ya apuntó que el hasta ahora gerente del Centro de Investigación en Nanomateriales y Nanotecnología (CINN) era el principal candidato de la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo para cubrir la vacante dejada por Lucas del Amo.

Cuetos, nacido en San Martín del Rey Aurelio en 1970, es licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de Oviedo y funcionario de la Administración General del Estado. Hasta ahora ejercía como gerente del CINN, centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ubicado en El Entrego.

Su trayectoria profesional incluye distintos puestos en la Administración central. Ha sido jefe de los servicios técnicos y jefe del Área de Nuevas Tecnologías en la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno, además de técnico del área de Recursos e Información Administrativa del Ministerio de Defensa. También dirigió el departamento de Bienestar Social del Ayuntamiento de Siero.

Joaquín Cuetos / LNE

El relevo se produce después de que Iván Aitor Lucas solicitase su salida del Gobierno asturiano para regresar al sector privado, después de siete años vinculado a la Administración autonómica. En un mensaje en las redes sociales había explicado su convencimiento de que aún quedan retos en innovación, tecnología y emprendimiento y que su salida obedece a que "llega el momento de mirar desde otro lugar" esos retos.

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, ha agradecido la labor desarrollada por el director general saliente y destacó su participación en algunos de los principales proyectos impulsados por el área durante los últimos años. Entre ellos citó la Ley de Ciencia, Innovación y Tecnología del Principado, el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación (PCTI), la transformación del Idepa en la Agencia Sekuens, el nuevo calendario de convocatorias, las misiones científicas y el despliegue de los planes nacionales de fibra óptica.

Diez millones para mejorar la empleabilidad

El Consejo de Gobierno celebrado este lunes ha aprobado además un gasto plurianual de 10,08 millones de euros para financiar entre 2026 y 2028 el Programa Integral de Orientación y Mejora de la Empleabilidad (PIOME), dirigido tanto a personas desempleadas como a trabajadores con empleos precarios o de baja cualificación.

El Ejecutivo calcula que el programa beneficiará a cerca de 10.000 personas. La edición actualmente en marcha ha atendido ya a 9.953 participantes: 9.528 recibieron orientación profesional y 425 apoyo para el autoempleo.

Las actuaciones incluyen formación de corta duración en ámbitos como prevención de riesgos laborales, industria del metal, tecnologías de la información, comercio, almacenes, turismo, transporte, atención sociosanitaria y competencias digitales.

El Principado recuerda que el Sepepa ha estrenado este año un calendario anual que reúne 24 programas de subvenciones. Entre ellos figuran los destinados al empleo de personas con discapacidad, con 21,5 millones; Joven Ocúpate, con 4,4 millones, y los nuevos talleres de empleo, dotados con 24,7 millones para 42 proyectos y 855 desempleados.

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Finalmente, el Ejecutivo ha autorizado 1,25 millones para adquirir dos nuevas autobombas urbanas para el Servicio de Emergencias del Principado (Sepa), con depósitos de 3.000 litros y destinadas a intervenciones en incendios y operaciones de rescate.