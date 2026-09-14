Joaquín Cuetos, principal opción para sustituir a Iván Aitor Lucas del Amo

El nuevo director general de Innovación, Investigación y Transformación Digital del Principado se encontrará en la Consejería de Ciencia con una base de trabajo que se ha ido implantando con el paso de los años, pero con retos aún pendientes. "Algunas de las iniciativas que pusimos en marcha necesitarán años para mostrar todo su potencial. Así funciona la innovación", explicó ayer su predecesor, Iván Aitor Lucas del Amo, que deja la Administración pública para regresar a la empresa privada, tal como avanzó LA NUEVA ESPAÑA. Su sustituto será un "perfil potente". Según fuentes del ámbito científico, la opción preferida es la de Joaquín Cuetos Antuña, gerente del Centro de Investigación en Nanomateriales y Nanotecnología, ubicado en El Entrego. Economista de profesión, trabajó en los ministerios de Defensa y Fomento, así como en la Presidencia del Gobierno. También fue director de Servicios Sociales de Siero. El sustituto se confirmará, presumiblemente, hoy tras Consejo de Gobierno.

A través de sus redes sociales, Lucas del Amo quiso agradecer a quienes le respaldaron en estos últimos siete años. "Cuando llegué tenía una convicción: Asturias podía aspirar a mucho más en innovación, tecnología y emprendimiento. Siete años después, esa convicción es todavía mayor", asegura. Ahora, añadió, "llega el momento de mirar la innovación, la empresa y el emprendimiento desde otro lugar". No obstante, no ha querido irse sin pedir perdón por los errores que podría haber cometido, pero que siempre han partido de "la convicción de que la decisión tomada era lo mejor para Asturias".

El consejero de Ciencia, Borja Sánchez, valoró positivamente su trabajo y afirmó que la decisión de volver al sector privado supondrá un "crecimiento" tanto personal como laboral. "Nosotros, en la Consejería, siempre planteamos que la ciencia tenía que estar en la base de la promoción económica y de la transformación industrial", explicó. Especialmente relevante en este camino fue la implicación de Lucas del Amo, ingeniero superior industrial, en la creación del calendario de convocatorias de subvenciones y en la extensión de la fibra óptica.

Sánchez reconoce que el regreso de Lucas del Amo a la empresa privada le permitirá "crecer laboral y personalmente", y por ello entiende que haya aceptado la oferta recibida. "Eso tiene que estar por encima de todo", opinó. Y añadió: "Ha dejado todo hecho. La persona que se incorpore y lo sustituya tendrá que retomar ese trabajo y finalizar los remates que quedan de algunos objetivos".

El consejero de Hacienda y portavoz de Gobierno, Guillermo Peláez, destacó que Iván Aitor Lucas del Amo "ha sido un grandísimo director general y los datos están ahí" . Como ejemplo puso la implantación de "una cultura del I+D+i en el sector industrial asturiano" que ha permitido crear más centros tecnológicos e impulsar el empleo en el sector.