Jueces sin un lugar para impartir justicia: la inminente llegada de nuevos magistrados a Asturias agrava el problema de falta de espacio

El Poder Judicial apremia a Asturias para que resuelva el problema de la falta de espacio para las sedes judiciales de Oviedo. El Consejo General (CGPJ), tal y como ha podido saber LA NUEVA ESPAÑA, sacará a concurso a mediados de octubre tres nuevas plazas judiciales de Asturias que entrarán en funcionamiento el próximo 31 de diciembre: una en la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Oviedo, otra en la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Gijón y otra en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Avilés.

Además, en junio de 2027 está prevista la entrada en funcionamiento de otras cuatro plazas: dos magistrados para las secciones Primera (Civil) y Tercera (Penal) de la Audiencia Provincial de Asturias, ambas con sede en Oviedo; otro para la Sección Séptima (Civil), con sede en Gijón; y un juez de adscripción territorial para el Tribunal Superior de Justicia de Asturias.

En total, son siete nuevas plazas para Asturias, de las que tres corresponden a Oviedo. En la situación actual, no hay espacio para los nuevos jueces que deben ejercer en la capital, advierten fuentes de la judicatura. No se trata únicamente de que los magistrados dispongan de un despacho físico; se necesitan también salas de vista, espacios auxiliares y otros medios para poder desarrollar el trabajo diario, apuntan las mismas fuentes.

Por tanto, lo que en condiciones normales debería ser una buena noticia para la Justicia asturiana, al ganar más medios para la ciudadanía, tiene también otra lectura. El concurso para las nuevas plazas llegan cuando el espacio disponible en las sedes judiciales de la capital está agotado. “Ya no tenemos más medios, estamos en una situación límite y no podemos aprovechar más el espacio. Esperemos que el Principado, que es quien tiene la obligación, cumpla”, aseguró en julio Jesús María Chamorro, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), tras reunirse con el presidente del Principado, Adrián Barbón.

Su advertencia adquiere ahora mayor relevancia después de que el CGPJ haya decidido desencadenar los primeros procesos de selección de jueces de refuerzo, reclamados por el TSJA ante las necesidades existentes para un servicio público básico. Lo que ha hecho el poder judicial es mover ficha. Podría haber demorado las convocatorias —aunque las plazas existan, no se ocupan hasta que se lanza el concurso—, pero ha optado por activar el proceso para las tres que entrarán en funcionamiento a finales de año. De este modo, la llegada de esos nuevos titulares, uno de ellos en la capital, es inminente.

Esta decisión agrava las necesidades de espacio de la Justicia asturiana, especialmente en Oviedo. La incorporación de los nuevos jueces obligará a realizar los correspondientes reacomodos y a disponer de los medios necesarios para su funcionamiento en unas sedes cuyo margen de capacidad está ya prácticamente agotado.

Una solución provisional que ya está en marcha

La falta de espacio en Oviedo no es nueva. Los órganos judiciales están repartidos por varios edificios de la ciudad y, mientras se desarrolla la solución definitiva, el Principado ha acometido una reorganización provisional para ganar capacidad y poner en marcha la nueva Oficina Judicial.

Esta solución momentánea se articula en tres puntos, todos ellos en el entorno de Llamaquique: el edificio de la Audiencia Provincial, donde se han reorganizado y comprimido los espacios; el antiguo edificio de Telefónica, donde se ha instalado parte del personal; y el edificio clásico de los Juzgados, que también ha sufrido una remodelación interna. Esta reorganización lleva meses en funcionamiento y probablemente tendrá que ampliarse ahora para albergar a los nuevos jueces.

El objetivo era ganar capacidad mientras se desarrolla la solución definitiva de concentración de las sedes judiciales. Sin embargo, el margen para seguir reorganizando los espacios es ya prácticamente nulo.

El Cristo, la solución definitiva

La solución estructural y definitiva pasa por concentrar todos los órganos judiciales de Oviedo en Llamaquique. Para ello, la Universidad de Oviedo debe trasladar progresivamente a El Cristo los centros que actualmente ocupan varios edificios del entorno. El proyecto contempla el traslado de la Facultad de Ciencias y de dos centros de Educación a los inmuebles del antiguo HUCA.

El calendario está condicionado por las actuaciones necesarias en los edificios de El Cristo y por las diferencias con la Universidad sobre el traslado de Ciencias. El Rectorado ha rechazado realizar un traslado provisional de la facultad y defiende que debe disponer primero de una ubicación definitiva adecuada para sus instalaciones y laboratorios. "No podemos parar hasta que la ampliación del campus del Cristo sea una realidad, para que ello nos permite liberar espacios y equipar a la justicia asturiana", aseguró Adrián Barbón, delante del Rector, Ignacio Villaverde, en la apertura oficial del curso académico.

Una vez que la Universidad vaya liberando los edificios de Llamaquique, estos podrán destinarse a la Justicia y permitir la concentración de los órganos judiciales de Oviedo. El Principado tiene las competencias sobre los medios materiales de la Administración de Justicia y debe coordinar la reorganización. En la operación también intervienen la Universidad, como actual ocupante de los edificios, y el Ayuntamiento de Oviedo, por sus competencias urbanísticas.

Mientras no se complete ese proceso, la Justicia seguirá dependiendo de la ya casi imposible reorganización de las sedes actuales para ganar espacio.