Ayudas por la sequía y el pago de la PAC adelantado a octubre, compromisos del Principado con el campo

La primera reunión tras el verano de la mesa de trabajo de seguimiento del Pacto por el Medio Rural permitió este lunes a las organizaciones agrarias arrancar al Principado compromisos que consideran importantes. El Gobierno asturiano prometió lanzar una línea de ayudas para compensar a los afectados por la sequía, aumentará el apoyo para el pago de los seguros agrarios y adelantará a octubre el abono de la PAC de este año.

El consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos Líndez, avanzó además que el Gobierno asturiano firmó junto con Galicia, Cantabria, País Vasco y Navarra un documento común para reclamar al Estado medidas directas ante la situación sufrida en la cornisa cantábrica por la sequía, especialmente entre marzo y julio. Esa petición se abordará en la conferencia sectorial que se celebra esta semana en Madrid.

No obstante, y al margen de los acuerdos que puedan derivar de esa reunión, la Consejería ha encargado ya un análisis específico para medir las consecuencias de la falta de agua en Asturias, puesto que la afección, insistió el consejero, no ha sido homogénea en todo el territorio. Como ejemplo, apuntó que los daños sobre el maíz forrajero de la zona de Cabo Peñas no tienen que ver con los que hubo en el noroccidente.

El objetivo del Principado, anunció Marcos Líndez, es tramitar con carácter urgente un decreto para lanzar una línea de ayudas regional. “Contar además con un decreto del Ministerio nos serviría como percha jurídica para habilitar este tipo de ayudas”, explicó el consejero, quien dejó claro que, al margen de la decisión que se tome a nivel nacional, “Asturias va a habilitar ayudas”.

La cuantía global se incorporará a los Presupuestos autonómicos de 2027 y la intención de Medio Rural es que los afectados puedan cobrar durante los tres primeros meses del próximo ejercicio.

Las ayudas extraordinarias no serán la única medida de la que podrán beneficiarse los ganaderos. Siguiendo esta línea, la Consejería hará un “esfuerzo presupuestario” para aumentar el apoyo público a los seguros agrarios, que permitirá reducir entre un 20% y un 40% el coste de determinadas primas.

La reunión concluyó con otro compromiso inmediato: adelantar el pago de la PAC de 2026. El Principado prevé abonar ya en octubre el 75% de las ayudas directas vinculadas al vacuno de carne y leche, aprovechando que la Comisión Europea permite elevar el anticipo ante la situación excepcional.

Las organizaciones presentes en el Pacto por el Medio Rural valoraron favorablemente los compromisos. David Pérez, de COAG, destacó precisamente las futuras ayudas por la sequía y el refuerzo de los seguros, recordando que su organización ya había alertado en julio de una situación excepcional. “Creo que hoy se pone en valor el pacto”, afirmó.

Desde UCA, su secretario general, José Ramón García Alba, “Pachón”, puso el foco en cuestiones como la sanidad animal y el riesgo derivado de la llegada de ganado de otras comunidades, además de la ejecución del plan del lobo. Sobre los compromisos trasladados por Medio Rural se mostró prudente. “Los compromisos son compromisos, nosotros lo que queremos son resultados”, advirtió.

José Álvarez, de USAGA, realizó una valoración global positiva de la reunión, aunque reclamó seguir avanzando en el apoyo al sector. “Siempre queremos más, siempre queremos mejorar”, señaló.

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También Ramón Artime, en representación de la Mesa Agroalimentaria de FADE, valoró que el estudio encargado por el Principado será fundamental para conseguir “un reparto justo” de las ayudas a la sequía y evitar compensaciones generalizadas sin atender al grado de afección. Destacó además que nunca, durante esta legislatura, había encontrado “unos compromisos tan claros por parte del consejero” y respaldó especialmente el aumento de las ayudas a los seguros agrarios.