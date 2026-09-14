La nueva Ley de Salud Mental es ineficaz frente al suicidio, critican los psiquiatras asturianos

La presidenta de la Sociedad Asturiana de Psiquiatría, Leticia González Blanco, ha advertido este lunes de los "desajustes" que el texto de la futura Ley de Salud Mental puede presentar con respecto a la realidad clínica. En consecuencia, ha reclamado "rigor" en su redacción, así como recursos humanos y materiales necesarios para hacerla viable.

González Blanco ha hecho estas afirmaciones ante la Comisión de Salud de la Junta General del Principado, donde ha comparecido a requerimiento del PP como parte del grupo de expertos citados para valorar el proyecto de ley aprobado por el Ejecutivo autonómico el pasado mes de mayo.

La presidenta de la Sociedad Asturiana de Psiquiatría ha incidido en la necesidad de "trazar la frontera entre el malestar cotidiano y el trastorno mental", ya que este discernimiento permitirá "diferenciar el apoyo social de la evaluación clínica", lo cual "evitaría sobrecargar las consultas y garantizar que los recursos lleguen con equidad y prioridad a los pacientes más graves".

El suicidio, epígrafe prioritario

A juicio de Leticia González Blanco, la conducta suicida "es la mayor urgencia de salud pública en Asturias". Sin embargo, precisó, "la ley solo aporta una breve declaración de intenciones sin fijar objetivos operativos, plazos máximos de atención ni indicadores transparentes para evaluar resultados". Además, "se olvida de lo prioritario: la dotación de circuitos preferentes, seguimiento intensivo y recursos asistenciales inmediatos para quienes han realizado tentativas previas o presentan un alto riesgo vital".

"Desde nuestro punto de vista", resumió la máxima responsable de la Sociedad Asturiana de Psiquiatría, "esta ley debería ser mucho más ambiciosa y, sobre todo, mucho más concreta en sus garantías y en los recursos necesarios para hacerlas realidad".

Tal y como la norma está planteada, "consideramos que no responde suficientemente a las necesidades reales de pacientes, familias y profesionales", enfatizó la profesora de Psiquiatría de la Universidad de Oviedo. Y reclamó a la Junta "una ley viable", dado que prometer derechos nuevos sobre recursos asistenciales limitados, sin planificar ni asegurar su dotación, solamente generará "frustración" a los pacientes y sobrecarga a los profesionales.

La consejera de Salud, Conchita Saavedra, conversa con el presidente de la Comisión de Salud de la Junta, Ricardo Fernández, y con el director general de Salud Pública y Atención a la Salud Mental, Miguel Ángel Prieto. / Fernando Rodríguez

La Consejera reclama consenso

Por su parte, la consejera de Salud del Principado, Conchita Saavedra, ha emplazado a los grupos parlamentarios a repetir en la tramitación de la norma el "consenso" logrado hace poco más de un año para la puesta en marcha de un pacto en ese ámbito. Ese acuerdo se plasmó en un documento suscrito por más un centenar de organizaciones, incluidas todas las formaciones de la Cámara regional.

La titular de Salud defendió el proyecto del Gobierno como una herramienta para abordar la salud mental desde un punto de vista "más humano, más cercano y más respetuoso con los derechos de las personas". A su juicio, la sociedad pide dejar de lado las diferencias ideológicas y que los partidos muestren su capacidad de alcanzar acuerdos.

La valoración de los partidos

Para la diputada del Partido Popular Pilar Fernández Pardo, el proyecto de ley "parte de una necesidad real y aborda materias importantes", pero su valor dependerá de que sea capaz de transformar los principios que defiende "en una red asistencial y con recursos suficientes y que funcione mejor".

Fernández Pardo coincidió con la Sociedad Asturiana de Psiquiatría y reiteró su crítica de que el texto “no dé un carácter prioritario a la prevención del suicidio”. Asimismo, avanzó una batería de enmiendas de su grupo para dar su apoyo al texto en las que pedirán una financiación suficiente, un refuerzo de la base científica del texto y de la atención primaria, así como mejorar las formas de evaluarla para que no sea solo "una ley de buenas intenciones" sino "útil" y "aplicable".

Desde el grupo parlamentario de Vox, Sara Álvarez ha considerado el texto "una lluvia de derechos que nadie niega", pero que pasa por alto "lo más importante" como son las deficiencias estructurales de medios humanos y materiales para atender a los pacientes.

Para el portavoz de IU-Convocatoria por Asturias, Xabel Vegas, se trata de una norma "enormemente participada" que permite hablar de salud mental "sacándola del ámbito exclusivamente sanitario".

En valoración de la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé, el texto es mejorable en temas complejos como la "colisión" entre la autonomía del paciente y la decisión del equipo clínico, una cuestión en la que se podría plantear, a su juicio, la intervención de un tercero.

Por parte del PSOE ha intervenido Jacinto Braña, quien ha afirmado que, “con esta ley, Asturias se sitúa a la vanguardia de un cambio de paradigma: entender la salud mental no como un problema individual sino como una responsabilidad colectiva ligada a la dignidad, la igualdad y la justicia social”.

Adrián Pumares, secretario general y portavoz parlamentario de Foro Asturias en la Junta General, incidió en que la norma "llega muy tarde" y "tiene que venir acompañada de recursos, porque, si no, no servirá de nada".

Atención a las adicciones

Las seis entidades en Asturias que forman parte de UNAD, la Red de Atención a las Adicciones, han trasladado al Principado su apoyo al proyecto autonómico de Ley de Salud Mental. No obstante, también han defendido que la incorporación de las adicciones al nuevo marco normativo "debe garantizar el mantenimiento y fortalecimiento de una atención especializada y con especificidad propia".

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Durante su comparecencia, Pilar Soberón, vocal de UNAD en Asturias, ha recordado que "integrar no puede significar diluir". Y ha señalado que las adicciones comparten muchos elementos con los problemas de salud mental, pero tienen también características, necesidades y procesos de intervención específicos.