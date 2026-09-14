El Principado "trabaja" para encontrar espacio en los juzgados saturados a los nuevos jueces que llegarán a Asturias

El Gobierno asturiano responde a las advertencias de la judicatura sobre la falta de espacio, especialmente en Oviedo, y asegura que los primeros magistrados que tomarán posesión este año (dos en la capital y uno en Gijón) "ya tienen despacho y, por tanto, asegurada su dependencia".

De cara al resto de jueces que tienen que llegar, el Principado destaca que "se está trabajando para que, llegado el momento, cuenten con el debido espacio, como se ha hecho con los más inmediatos", según fuentes de la Viceconsejería de Justicia.

El Gobierno regional reacciona de este modo a la inminente llegada de nuevos magistrados a la región, que vuelve a poner sobre la mesa las dificultades de espacio que arrastran las sedes judiciales de Oviedo. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, lanzará en octubre los concursos para asignar las primeras plazas: una en la Sección Séptima (civil) de la Audiencia Provincial de Oviedo, con sede en Gijón, una plaza para la Sección Tercera (penal) de la Audiencia Provincial de Oviedo y otra plaza en la Sección Primera (civil) de la Audiencia Provincial de Oviedo. Además, también está previsto formalizar una plaza de Juez de Adscripción Territorial, con movilidad por el territorio.

Quedarían todavía otras tres plazas por formalizar. Para junio de 2027 están pendientes una plaza del Tribunal de Instancia de Oviedo y otra en Gijón, mientras que para noviembre está prevista otra de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Avilés. Además, no es descartable que se active la llegada de más magistrados a la región.

En busca de una solución definitiva

El problema es que la incorporación de nuevos jueces no implica únicamente encontrar un despacho para cada uno de ellos. Las sedes necesitan también salas de vistas, espacios para funcionarios y otras dependencias auxiliares, además de los medios materiales necesarios para que los nuevos órganos puedan funcionar con normalidad. Y es precisamente ahí donde la judicatura sitúa el principal problema en Oviedo, donde las actuales instalaciones tienen ya muy poco margen para seguir creciendo.

El Principado, que tiene las competencias sobre los medios materiales de la Administración de Justicia, asegura que esa primera necesidad ya está cubierta: los dos jueces que se incorporarán este año a Oviedo dispondrán de despacho en sus respectivos palacios de Justicia. Al mismo tiempo, el Ejecutivo autonómico asegura que trabaja con antelación para encontrar una solución para los siguientes efectivos, cuya llegada está prevista para 2027.

La cuestión vuelve a poner el foco en la situación de las sedes judiciales de la capital, repartidas actualmente entre distintos edificios y sometidas en los últimos meses a una reorganización para ganar espacio. El Principado ha recurrido a redistribuciones internas y al uso de otras dependencias mientras se busca una solución de mayor alcance, pero la capacidad de las instalaciones actuales es limitada.

La salida definitiva pasa por la futura concentración de los órganos judiciales de Oviedo en el entorno de Llamaquique. Para ello será necesario que la Universidad de Oviedo vaya liberando progresivamente los edificios que ocupa en esa zona, un proceso vinculado a la ampliación del campus de El Cristo y al traslado de varios centros universitarios. Las diferencias sobre el calendario y, especialmente, sobre el traslado de la Facultad de Ciencias mantienen abierta una de las principales incógnitas de la operación.

Mientras ese proyecto avanza, la llegada de nuevos jueces obliga a resolver las necesidades más inmediatas. La judicatura considera que el margen de las actuales sedes está prácticamente agotado y reclama al Principado que garantice no solo un despacho, sino el conjunto de espacios y medios necesarios para que los nuevos efectivos puedan ejercer. El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), Jesús María Chamorro, ya advirtió en julio de que la situación era "límite" y que "ya no podemos aprovechar más el espacio".