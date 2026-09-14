El programa para mayores de la Universidad de Oviedo cumple 25 años rompiendo récords: más de 1.200 alumnos y apertura de su sexta sede

Nació para abrir la Universidad a quienes en su momento no tuvieron oportunidad de acceder a ella y, en sus 25 años de historia, el programa para mayores de la Universidad de Oviedo, PUMUO, no ha hecho más que romper récords. Su vigesimoquinta edición arranca superando los 1.200 estudiantes y con la apertura de una sexta sede. “El aprendizaje, la curiosidad y el deseo de participar no tienen edad ni fecha de caducidad”, argumentó este lunes el rector, Ignacio Villaverde, en la celebración del aniversario.

Lo demuestran los datos. Este curso se han matriculado 1.242 personas, creciendo especialmente el alumnado en Gijón y Oviedo. Esta tendencia al alza ha sido constante en los últimos cursos. Desde 2023-2024, cuando hubo 882 matriculados, el número de alumnos ha aumentado un 40%. Esta es la razón por la que la Universidad decidió este curso abrir una nueva sede, que se ubicará en la Casa de la Buelga, en Langreo. Se suma así a Gijón, Oviedo, Avilés, Valdés y Mieres.

La mayoría del alumnado son mujeres y la franja de edad predominante se sitúa entre los 66 y los 75 años, aunque Marta Mateo, vicerrectora de Extensión Universitaria, resaltó el aumento que ha habido en los últimos años de matriculados mayores de 80 años, lo que, a su juicio, demuestra la importancia y el interés que existen en el programa.

El Rector, que se encargó de impartir una lección magistral, también destacó el crecimiento y puso el foco en quienes lo hacen posible, tanto los alumnos como el profesorado. “Estas personas han cumplido su vida profesional y lo que tienen es una enorme hambre de conocimiento, por lo que son especialmente activos en las clases y tienen muchas ganas de aprender”, destacó. Por su parte, los docentes tienen una “libertad” en las clases que no existe cuando quienes se sientan frente a ellos son jóvenes que buscan una formación para su salida laboral.

"Enamorada e PUMUO"

Lo contaron en primera persona los protagonistas. Soledad González lleva diecinueve años siendo alumna del programa y desde hace dos preside la asociación de alumnos. “Soy una enamorada de PUMUO”, reconoció. Dedicada laboralmente al mundo empresarial, cuando se jubiló antes de la edad habitual decidió buscar otras opciones. Se planteó entonces iniciar una carrera hasta que una tía le habló del programa universitario. “Tuve que mandar una carta para que me aceptasen porque no tenía la edad”, recordó.

Casi veinte años después ha pasado por todas las sedes del programa y este año se ha matriculado en Langreo. “Eso me da la oportunidad de ir variando las asignaturas, cosa que me da ventaja sobre otros compañeros que no se mueven. Además, hace que sea muy divertido. Yo siempre digo que es mi relación más larga”, bromeó.

Casi tantos años como González, pero en la posición contraria, lleva Pedro Manuel Suárez, catedrático de Filología Latina. “De toda la docencia que doy, la última que dejaría sería esta”, aseguró. Por muchas razones, detalló, “porque los alumnos son especiales, atentos, respetuosos, siempre tienen interés y, digas lo que les digas, siempre les gusta todo”.

Suárez ha dado clase a estudiantes de todo tipo, incluso a otros profesores universitarios. El caso más “excepcional” fue el de Serafín Mateo, que tras graduarse en PUMUO se presentó un día en su despacho para pedirle clases de latín. “No fallaba nunca, ni incluso nevando. Y esto tiene más mérito si se pone en la perspectiva de que este hombre tenía muy mala vista y encima era manco, porque había perdido una mano a los 16 años”, recordó.

En el acto también participó el director general de Autonomía Personal y Mayores, Enrique Rodríguez Nuño, quien resaltó el trabajo que desde la Consejería de Derechos Sociales se está haciendo para intentar que “las personas mayores continúen en su entorno el mayor tiempo posible”. El decano de la Facultad de Filosofía y Letras, Francisco Martín, insistió en su convicción de que “aprender no tiene edad”; y la directora de la Fundación Caja Rural de Asturias, Eva Pando, defendió que “el conocimiento debe estar a disposición de la sociedad”.

Tras el acto se inauguró una exposición conmemorativa por los 25 años de PUMUO que la Universidad tiene intención de mostrar en todas las sedes del programa.