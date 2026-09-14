El Sespa negocia con el nuevo sindicato de médicos una reducción de la jornada para atenuar el impacto de la huelga en Asturias

El Servicio de Salud del Principado (Sespa) se ha propuesto atenuar la intensidad y los efectos en Asturias de la huelga indefinida de médicos que se iniciará en toda España el próximo 28 de octubre.

Por una parte, el Sespa ha alcanzado en los últimos meses acuerdos con el Sindicato Médico de Asturias (SIMPA) que recogen mejoras de las condiciones laborales y retributivas de los facultativos.

Sin embargo, los responsables del SIMPA ya han advertido de que, al ser parte de las organizaciones convocantes, apoyarán plenamente la huelga. Entre otras razones, porque es plena y radical su oposición al proyecto de ley de Estatuto Marco de los profesionales sanitarios que está impulsando el Ministerio de Sanidad.

En paralelo, según ha podido saber LA NUEVA ESPAÑA, el Sespa trabaja en una negociación con el Sindicato Médicos del Sespa (SIMES), una organización de reciente creación integrada por facultativos más jóvenes, que supuestamente se mueven por una filosofía de trabajo y de vida distintas a las predominantes en las generaciones de médicos precedentes.

De hecho, uno de los motivos del reciente relevo en la gerencia del Sespa fue activar la negociación con el SIMES. Y esa es una de las prioridades asignadas al nuevo gerente, Juan José Alonso Ordiales.

La principal batalla, en el Principado, no contra el Ministerio

Debido a su reciente creación, el SIMES no tiene representación en las mesas de negociación oficiales, motivo por el cual se está llevando a cabo una negociación al margen de las que establecen la normativa autonómica.

Este nuevo colectivo no pone el acento en la oposición al Estatuto Marco de ámbito estatal, sino en una reducción de la jornada laboral y un acortamiento de las guardias. Dicho de otra manera, entienden que su principal batalla sindical no se dirige contra el Ministerio de Sanidad, dirigido por Sumar, sino contra la Consejería de Salud del Principado, dirigida por el PSOE.

La negociación entre el Sespa y el SIMES no está siguiendo del todo las pautas convencionales, ya que la nueva entidad sindical aduce que su mecanismo de funcionamiento es "asambleario", lo que rompe con la estructura habitual en los sindicatos sanitarios de larga tradición.

Según fuentes sindicales, lo que se está negociando es una reducción de las horas de trabajo semanales (la aspiración del SIMES es un total de 35 horas, incluyendo jornada ordinaria y guardias); unas guardias de no más de 12 horas, con sus correspondientes libranzas; e incluso la opción de que los médicos puedan trabajar a turnos, como la mayor parte del personal sanitario de todas las categorías.

Plantillas limitadas y salarios

En este tira y afloja, los mayores escollos que observan los conocedores de la sanidad pública son dos: 1) Si hay "plantillas de médicos suficientemente amplias" para aplicar este recorte de las jornadas y seguid dando respuesta a las demandas de los usuarios; y 2) De qué manera se traduce ese recorte de horas en los salarios.

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En el ámbito sanitario se da por hecho que el Sespa está interesado en alcanzar algún tipo de acuerdo, en realizar algún tipo de concesión, antes de la huelga indefinida programada a partir del 28 de octubre. La explicación es sencilla: en teoría, con una parte de los médicos más satisfechos en virtud de un acuerdo reciente con el Sespa, la virulencia y los efectos de esa huelga serían menores. Por ejemplo, en especialidades críticas y tradicionalmente muy reivindicativas, como son anestesia y radiodiagnóstico, en las que, junto con cirugía general, se esperan los mayores seguimientos de la huelga en Asturias, tal y como anticipó ayer este periódico.