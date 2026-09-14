Los sindicatos asturianos piden limitar la digitalización y abogan por crear una "norma clara" para el uso de los móviles en las aulas

La tecnología debe tener espacio en las aulas asturianas, pero no sin limitaciones. Tras la entrevista de la consejera de Educación, Eva Ledo, a LA NUEVA ESPAÑA, en la que se mostró contraria a prohibir las pantallas y partidaria de enseñar al alumnado a utilizar correctamente estas herramientas, los sindicatos coinciden en que se debe evitar una digitalización indiscriminada, pero discrepan hasta qué punto debe implantarse en los centros educativos. Especialmente duros son con el uso del móvil, para que el que piden normas claras.

ANPE y UGT son las organizaciones que más se acercan al planteamiento expresado por Ledo. La presidenta de ANPE Asturias, Mariela Fernández, defiende un "uso responsable y pedagógico de la tecnología en las aulas” y considera que puede contribuir a mejorar el aprendizaje y la atención a la diversidad, pero siempre como un complemento y bajo el criterio del profesorado. En este sentido, deja claro que los dispositivos no pueden sustituir a “la lectura, la escritura, el esfuerzo ni la relación educativa presencial”.

ANPE reclama normas claras para móviles, pantallas e inteligencia artificial, acompañadas de formación para alumnado, docentes y familias. El objetivo es “prevenir distracciones, ciberacoso, sobreexposición y usos poco éticos”. Esta línea es la que sigue el “Decálogo para el buen uso de la IA”, que presentaron recientemente.

UGT parte de una reflexión parecida. “No se pueden poner puertas al campo, el uso de la tecnología ha venido para quedarse en los centros educativos también”, afirma su responsable de Educación, Cristóbal Puente. Pero introduce un límite: “No estamos a favor de una digitalización indiscriminada”. Para la organización, las pantallas “no son buenas ni malas en sí mismas” y su impacto depende de factores como la edad del estudiante, el tiempo de exposición, el contenido, la finalidad con la que se utilizan y el acompañamiento del profesor.

“La pedagogía debe estar por encima de la tecnología”, resume Puente, que reclama que sea el profesorado quien tome las decisiones sobre su utilización. UGT considera además imprescindible reforzar la formación docente y garantizar que los centros dispongan del equipamiento, el mantenimiento y la conectividad adecuados. También reclama corresponsabilidad a las familias.

En el caso del teléfono móvil, UGT considera que su uso debe quedar sometido a normas comunes, claras y aplicables, con restricciones o prohibiciones cuando sea necesario y con respaldo normativo suficiente. “No se puede pedir al profesorado que haga de policía del móvil durante la jornada escolar”, advierte Puente.

Críticas a los millones invertidos

Por otro lado, el sindicalista destaca el cumplimiento del pacto “Asturias Educa”. “Una vez que se aprueben los presupuestos estarán garantizadas todas las medidas que tienen coste económico”, afirma. No obstante, reconoce que el acuerdo “no resuelve todos los problemas y es necesario abrir una nueva mesa de negociación para seguir avanzando”.

CCOO y SUATEA se muestran bastante más críticos con la política de digitalización desarrollada por el Principado durante los últimos años. El responsable de Educación de CCOO, Borja Llorente, considera que la Consejería actuó “de una manera dogmática” al invertir decenas de millones de euros procedentes de fondos europeos en pantallas y en proyectos vinculados a las nuevas tecnologías.

Llorente relaciona el abuso de las nuevas tecnologías con problemas de atención y otras dificultades que se están detectando en las aulas y reclama a la Consejería “una autocrítica” y “una rectificación”. La organización, sin embargo, tampoco plantea excluir la tecnología de la enseñanza. “No educar de espaldas a las nuevas tecnologías, porque no es lo correcto, pero sí hacerlo con cuidado y con una visión crítica”, defiende.

Respecto a la amplia interinidad, Llorente afirma que la plantilla “se calculó sobre la plantilla orgánica que tiene un desfase absoluto respecto a la plantilla real que necesitan los centros”.

Reducción de jornada y un estatuto docente

SUATEA es quien expresa de forma más clara su discrepancia con la posición de la consejera. Para su portavoz, Fran Rey, reducir el peso de los dispositivos no significa renunciar a la competencia digital. “Eliminar los dispositivos táctiles, dentro y fuera del aula, no está reñido con aprender a escribir un correo o a utilizar herramientas ofimáticas”, sostiene. La organización critica además que se hayan destinado millones de euros a sustituir pizarras tradicionales por pantallas “que nadie pidió”.

Sobre el pacto “Asturias Educa” advierte de que sigue sin haber acuerdo sobre la reducción para mayores de 55 años y reclama adelantar la segunda hora antes de que avance la tramitación presupuestaria. También denuncia que la concertada está "sobredimensionada" y que se cierran unidades públicas mientras se mantienen conciertos innecesarios, especialmente en las Cuencas.

Para CSIF, la consejera ofrece “una lectura buenista de la situación educativa asturiana”. “La educación asturiana se sostiene únicamente gracias a un profesorado insuficientemente reconocido, mal pagado y obligado a resolver diariamente problemas ante los que la Consejería llega tarde o, sencillamente, no llega”, critica Jorge Caro, que exige “reformas estructurales, una evaluación externa rigurosa, un núcleo curricular común, un estatuto docente y un verdadero pacto educativo”.