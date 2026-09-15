El Aeropuerto de Asturias, el segundo más puntual de España en verano

El Aeropuerto de Asturias cerró el verano entre las terminales aéreas más puntuales de España. El aeródromo asturiano registró un 86,6% de vuelos operados en hora entre el 1 de junio y el 31 de agosto, según los datos publicados este martes por la plataforma AirHelp. Solo el aeropuerto de El Hierro, con un 87,5%, presentó un mejor comportamiento entre las instalaciones españolas con más de 400 vuelos mensuales. El tercer puesto fue para Santiago de Compostela, con un 82,9%.

El dato sitúa al aeropuerto asturiano claramente por encima de las principales terminales del país. Madrid-Barajas alcanzó una puntualidad del 75,3% y Barcelona-El Prat se quedó en el 70%, mientras que los aeropuertos más turísticos fueron los que registraron los peores resultados. Palma de Mallorca cerró el verano con solo un 60,5% de sus vuelos en hora, seguido de Reus, con un 65,7%, y Eivissa, con un 65,8%.

El buen comportamiento de Asturias se produce además en un verano de fuerte crecimiento del tráfico aéreo. España fue el país europeo con mayor volumen de pasajeros durante la temporada estival, con más de 49,2 millones de viajeros saliendo de sus aeropuertos entre junio y agosto, 5,7 millones más que un año antes. Reino Unido, con 45 millones, e Italia, con más de 39 millones, se situaron por detrás.

Pese al incremento del tráfico, algo más de uno de cada cuatro vuelos operados en España, el 26,6%, sufrió algún tipo de incidencia, bien en forma de retraso o de cancelación. AirHelp calcula que unos 561.000 pasajeros que despegaron desde aeropuertos españoles podrían tener derecho a reclamar una indemnización económica en virtud de la normativa europea de protección de los viajeros.

El impacto de las incidencias va más allá de las compensaciones contempladas legalmente. La plataforma estima que los pasajeros afectados en España asumieron un coste de 502,3 millones de euros durante el verano. La cifra incluye gastos extraordinarios derivados de retrasos superiores a dos horas o cancelaciones comunicadas con más de 30 días de antelación, situaciones que no siempre generan derecho a indemnización. AirHelp calcula un coste medio de unos 340 euros por pasajero para afrontar gastos como alojamiento, transporte alternativo o reservas perdidas.

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Asturias, por encima de los grandes aeropuertos

La posición del aeropuerto asturiano resulta especialmente relevante por comparación con las grandes puertas de entrada y salida del país. Mientras Asturias consiguió mantener casi nueve de cada diez vuelos en horario, Barcelona dejó ese porcentaje en siete de cada diez y Madrid en tres de cada cuatro. La mayor presión turística se dejó notar especialmente en los aeropuertos insulares y en aquellos destinos con una elevada concentración de tráfico durante los meses de verano.