Agenda: qué hacer en Asturias hoy martes, 15 de septiembre de 2026

Oviedo

Club LA NUEVA_ESPAÑA

El historiador José Ángel Mañas ofrece una charla sobre su nueva novela, "Transición"

El Club acoge a las 19.30 horas una charla sobre "Transición", la cuarta entrega de la serie "La experiencia U-Feeling", ideada por el escritor e historiador José Ángel Mañas (Autor de "Historias del Kronen", "Berenguela" y "Pelayo", entre otras obras, que explora ahora ¿Qué pasaría si un grupo de mujeres se metiese en el cuerpo de los líderes mundiales? Interviene: José Ángel Mañas, escritor e historiador, autor de referencia en la literatura española contemporánea.

San Mateo

La programación de San Mateo continúa con actividades desde la mañana y hasta bien entrada la noche. El tren festivo volverá a recorrer el centro con salida desde la plaza del Ayuntamiento, de 11.30 a 14.30 horas y de 16.30 a 20.30 horas. Por la tarde, el Campo San Francisco concentrará buena parte de las propuestas infantiles: de 17.00 a 20.00 horas estarán abiertos el espacio gaming, el parque de atracciones, el carrusel de madera y los talleres creativos, que en esta jornada estarán dedicados a la elaboración de pulseras y al modelado de un cuenco de cerámica. A la misma hora abrirá La Petite Caravana, en el paseo de la Rosaleda, con los títeres de la compañía Los Pintores y su espectáculo "Amor valiente". Además, de 17.00 a 19.00 horas, la plaza Longoria Carbajal acogerá los talleres de "Nora y los secretos de San Mateo", y a las 17.30 horas se representará "Desequilibrado", de Pablo Picallo. La oferta escénica continuará a las 20.00 horas en el Teatro Filarmónica con la representación de "Dulcinea", dentro del ciclo Teatro en San Mateo. A esa misma hora comenzará en la plaza del Paraguas una nueva jornada de "AlaPlaza San Mateo", que se prolongará hasta la 1.00 horas y tendrá como protagonistas a "Sedientos de Cumbia" y "Puxarra". Media hora después, a las 20.30 horas, el paseo del Bombé recibirá a Pequeño Club Imposible. La música marcará el tramo final de la jornada. Desde las 21.00 horas, la plaza Feijoo acogerá una nueva sesión del XXIX Concurso de Rock Ciudad de Oviedo "Alejandro Blanco "Espina". El principal concierto de la noche llegará a las 21.30 horas en el recinto de La Ería, donde Mónica Naranjo protagonizará una de las grandes actuaciones de estas fiestas.

Autobús turístico

El verano aterriza en Oviedo y lo hace con un nuevo autobús turístico para recorrer los puntos más emblemáticos de la ciudad. Desde el 19 de junio y hasta el próximo 30 de septiembre, el vehículo realizará una ruta en la que atravesará los lugares más representativos de la capital del Principado.Una de las principales novedades para este 2026 es el cambio de vehículo respecto a años anteriores; se trata de un autobús más moderno con un espectacular diseño del skyline de Oviedo en los laterales. A lo largo del día, durante este verano, los fines de semana y fechas señaladas el autobús turístico de Oviedo realizará un total de ocho expediciones, con salidas cada hora, desde las 11.00 hasta las 20.00. Saldrá desde la calle Marqués de Santa Cruz.

Exposición "Vestigios de pintura" en Postigo Abierto

El espacio Postigo Abierto, situado en la calle Postigo Bajo 21 de Oviedo, acoge desde el 19 de junio y hasta el 30 de septiembre la exposición "Vestigios de pintura, del artista Agustín García Benito". Puede visitarse, de lunes a jueves, de 19.00 a 21.00 horas. El espacio permanecerá cerrado durante agosto y retomará las visitas en septiembre, también de lunes a jueves, en horario de 18.00 a 21.30 horas.

Muestra de textiles y máscaras de los Andes

Los textiles y las máscaras de los Andes forman parte de la exposición que se puede ver en el Auditorio Príncipe Felipe hasta el 21 de septiembre.

Visitas a la Catedral

La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. El horario es de lunes a viernes de 10.00 a 18.00 horas y los sábados de 10.00 a 17.00 horas. También se puede visitar la torre.

Museo de Bellas Artes

El Museo cuenta en la actualidad con una de las mejores colecciones públicas de arte de España, integrada por más de 15.000 piezas que abarcan desde el siglo XIV hasta el XXI y que incluyen nombres tan destacados como los del Greco, Zurbarán, Ribera, Murillo, Carreño de Miranda, Goya, Miguel Jacinto y Luis Meléndez, Sorolla, Piñole, Valle, Aurelio Suárez, Luis Fernández, Picasso, Dalí, Miró, Tàpies y Barceló. La exposición permanente del museo se puede visitar de martes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas; los sábados, de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas. Desde el 4 de junio hasta el 25 de octubre puede visitarse la exposición "Intercambios", comisariada por Laura Baños,con la que se inaugura una de las principales líneas estratégicas de la nueva etapa del Museo de Bellas Artes de Asturias: ofrecer lecturas renovadas y transversales sobre la diversidad y magnitud de sus colecciones a partir de los intereses de la sociedad del siglo XXI La entrada es gratuita.

Gijón

Festival Incuna en La Arena

El salón de actos del Centro Municipal de La Arena acoge varios actos enmarcados en la programación de la Muestra Internacional de Cine sobre Patrimonio Industrial y Paisajes Culturales, Incuna, impulsada por la Asociación de Arqueología Industrial. En la jornada de hoy, las actividades girarán en torno a las colecciones de la Filmoteca Española de Cine Industrial. Los actos serán presentados a las 19.00 horas y, después, se presentarán distintas colecciones desde las 19.00horas hasta las 21.00 horas.

"Convivium", en el Palacio de Revillagigedo

La exposición "Convivium. Arqueología de la dieta mediterránea", instalada en el Palacio de Revillagigedo, explora la construcción de la dieta mediterránea desde la evidencia arqueológica y las investigaciones más recientes. Podrá visitarse hasta el 20 de septiembre. Los horarios son de martes a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas. Hoy habrá una visita guiada a las 12.30 horas.

Exposiciones en el Antiguo Instituto

La exposición "Lorca en Asturias" podrá visitarse hasta el 27 de septiembre. Recorre la huella que Federico García Lorca dejó en Asturias a través de sus viajes, sus vínculos con los ateneos obreros y la experiencia de "La Barraca".

Presentación de libro en el Antiguo Instituto

A las 18.00 horas se llevará a cabo la presentación del libro "Mariposa de la noche", de Maximiliano J. Benítez, en la sala de conferencias del Antiguo Instituto.

Laboral Centro de Arte

En Laboral Centro de Arte y Creación Industrial se puede ver hasta el 17 de octubre la exposición "La sociedad automática", donde el artista asturiano Félix Luque, afincado en Bélgica, propone una reflexión crítica sobre el papel central que la tecnología ha adquirido en la vida de las personas. La muestra combina robótica, fotografía, escultura, vídeo, música y performance. Es un trabajo coproducido junto a iMAL, la Federación Valonia-Bruselas y Europalia España. Horario: de martes a viernes, de 10 a 19:30 horas. Sábado, de 11 a 19:30 horas.

Proyección en el Antiguo Instituto

La Fundación Municipal de Cultura impulsa a las 19.00 horas, en el Antiguo Instituto, la proyección de "Amazomania", de Nathan Grossman.

Charla del Ateneo Jovellanos

La sede del Ateneo Jovellanos acoge a las 19.00 horas la charla "Canciones italianas años 60 y 70", que ofrecerá Luis Rubio Bardón.

Itinerario desde el Museo Casa Natal de Jovellanos

A las 11.30 horas dará comienzo el itinerario "Un paseo con Jovellanos". Se trata de un recorrido guiado por distintos espacios emblemáticos de la ciudad en el que se abordarán los planes que el ilustrado elaboró para la villa de Gijón, su posterior desarrollo urbanístico e industrial hasta el siglo XX y la recuperación de un tejido postindustrial que posibilita su disfrute ciudadano y turístico.

Jornada de puertas abiertas del Centro Maker

De 12.00 a 14.00 horas, el edificio Cristasa acoge una jornada de puertas abiertas del Centro Maker, dedicado a la fabricación digital orientada a empresas y emprendedores. En el Centro Maker hay máquinas instaladas como cortadora láser, plotter de vinilo, máquina de chapas e impresoras 3D. La asistencia es gratuita y el aforo es limitado a 12 personas.

Exposición de pintura y fotografía en El Llano

El centro municipal integrado de El Llano acoge hasta el 4 de octubre (de lunes a sábado, de 8 a 21.30 horas, y el domingo de 8 a 15.00 horas) la exposición "Guille López:_luz y grafito". Es una propuesta artística que explora el rostro humano a través de dos lenguajes visuales: la fotografía en blanco y negro, y el retrato a lápiz. Esta exposición es obra de los artistas asturianos Guille López y José Ramón López (Moreno), padre e hijo, fusiona la precisión luminosa de la fotografía con la fragilidad del grafito, creando un diálogo que revela la esencia de la mirada, la expresión y la identidad.

Exposición fotográfica en el Ateneo de La Calzada

"Instantes encontrados" es el título de la exposición inaugurada en el Centro Municipal Integrado del Ateneo de La Calzada, organizado por Caja Rural de Asturias, con acceso libre y gratuito y se muestra hasta el 22 de septiembre. "Instantes encontrados" es un proyecto fotográfico de los barrios de Gijón. Busca ser un proyecto que empodere la importancia del barrio, de sus calles, su urbanismo y arquitectura, sus gentes, los pequeños comercios... De todas aquellas particularidades e idiosincrasias propias de cada distrito.

Exposición de cohetes en el centro municipal de La Arena

"Cohetes y satélites" es el título de la muestra que se puede visitar hasta el día 29 de septiembre. Aníbal Vega del Río, miembro de la Sociedad Astronómica Asturiana Omega y presidente de la recién creada Asociación Asturiana de la Aeronáutica y del Espacio, es el artífice de una exposición con réplicas a escala de los diferentes satélites que España fue teniendo desde su primer Intasat en 1974; maquetas de tamaño real de cubesats (con electrónica integrada que emula satélites emitiendo telemetría real), y futuros cohetes tripulados, algunos ya en servicio.

Avilés y comarca

Bienal Climática en Ferrera

El parque de Ferrera acoge de 12.00 a 14.00 horas el diálogo IBA Regional Meeting "Hacia una cultura regenerativa", una cita de la Bienal Climática sobre cooperación cultural, prácticas regenerativas y el papel de las bienales como espacios de intercambio.

Red ACTS_en Ferrera

La Bienal Climática reúne en el parque de Ferrera, de 16.00 a 19.00 horas, a la Red ACTS, que presentará proyectos sobre arte, ciencia, tecnología y sociedad vinculados a la acción climática y los laboratorios ciudadanos.

Cine climático

La Casa de Cultura proyecta de 18.00 a 19.00 horas "Centinelas del Clima", serie documental sobre el trabajo de la AEMET, la recogida de datos meteorológicos, la predicción y el estudio a largo plazo del cambio climático.

Patrimonio industrial en Llaranes

La Bienal Climática propone de 19.00 a 21.00 horas una deriva por el poblado obrero de Llaranes. El punto de encuentro será la iglesia de Santa Bárbara y la inscripción es imprescindible a través de la web de la Bienal.

Barco por la ría

Continúan los paseos en barco por la ría de Avilés, con salida desde el pantalán de Marina de Avilés. Los recorridos de una hora cuestan 8 euros y salen a las 12.00, 13.15, 17.00, 18.05 y 19.10 horas.

Mortadelo y_Filemón

La Sala de Cómic de Avilés, en la calle de La Ferrería, exhibe "La ciencia de Mortadelo y Filemón", una muestra con 39 portadas de Ibáñez vinculadas a investigaciones del CSIC. Abre de 10.30 a 13.30 y de 17.00 a 20.00 horas.

Petróleo en el CMAE

El Centro Municipal de Arte y Exposiciones acoge "¡Aquí hay petróleo!", una muestra sobre los combustibles fósiles, las formas contemporáneas del poder y la historia cultural de la modernidad fósil en España, con especial atención al franquismo.

Naturalezas en el Niemeyer

El Centro Niemeyer presenta "Naturalezas vivas", con más de un centenar de obras de artistas como Sorolla, Dalí, Miró, Tàpies, Hockney, Barceló o Sebastião Salgado. La entrada cuesta 5 euros y abre de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas.

Desinformación climática

La Casa de Cultura acoge de 19.00 a 20.00 horas el diálogo "La desinformación ambiental como amenaza para la calidad democrática", con especialistas en comunicación, meteorología y lucha contra la desinformación. La entrada es libre hasta completar aforo.

Exposición benéfica en Castrillón

"El arte de ayudar" es el título de la muestra que se puede ver el Local Juvenil de Castrillón (Acebo, 5, Piedras Blancas) con los trabajos realizados por 49 personas. Hay obras firmadas por artistas desde los 5 años hasta la tercera edad. La muestra se podrá visitar hasta el próximo 27 de diciembre, de lunes a domingo, en horario de 17.00 a 21.00 horas. El precio de la entrada es simbólico, ya que consiste en alimentos no perecederos, latas de comida, pienso o productos desparasitarios de perros o gatos. Se trata de una iniciativa del Espacio de ARte Kirindipia, en colaboración con el Ayuntamiento de Castrillón. Toda la recaudación se destinará al Banco de Alimentos y a la asociación Alma Animal.

Las Cuencas

Clausura de la exposición "30 miradas sobre las Cuencas" en Pola de Laviana

El Centro de Innovación y Desarrollo del Alto Nalón (Cidan) de Pola de Laviana despide hoy la exposición "30 miradas sobre las Cuencas", una muestra organizada con las imágenes seleccionadas en el concurso organizado con motivo del 30 aniversario de LA NUEVA ESPAÑA de las Cuencas. El horario de visita de la exposición es de 9.00 a 14.00 horas.

"Mar de esperanza", exposición fotográfica en Ciaño

La Casa de los Alberti en Ciaño acoge hasta el 27 de septiembre la exposición fotográfica "Mar de esperanza", con imágenes de Miguel Ángel D. Cebey.

Muestra fotográfica en La Felguera

El centro de creación escénica Carlos Álvarez-Nóvoa de La Felguera acoge hasta el 30 de septiembre la exposición fotográfica "Emovere", con imágenes tomadas por Encarnación González y Floragenia.

Museo de la Minería en El Entrego

El Museo de la Minería y de la Industria de Asturias (Mumi) está construido en los terrenos de la escombrera de la emblemática Mina de San Vicente, en la zona denominada El Trabanquín, en el corazón de la cuenca carbonífera del Nalón. En temporada de verano abre de martes a domingo, de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas.

Centro de Interpretación de Redes

Situado en Campo de Caso, el centro de recepción de Redes está abierto toda la semana, con una exposición permanente que hace un recorrido por la fauna, flora y etnografía de los concejos de Caso y Sobrescobio. Abre de lunes a domingo, de 10.00 a 14.00 y de 15.00 a 18.30 horas.

Centro

Presentación de libro en Grado

La Capilla de los Dolores acoge a las 19.30 horas la presentación del libro "Los trajes d’ayandesa", de Alberto Suárez y Mario Baragaño, que reúne más de 5.000 referencias a prendas de vestir, adornos y joyas extraídas de documentos de archivos de escribanos de los siglos XVIII y XIX.

Exposición "La sidra de papel" en el Ateneo de Villaviciosa

El Ateneo Obrero de Villaviciosa abre las puertas de la exposición "La sidra de papel". Ubicada en la Sala Evaristo Arce Piniella, la muestra exhibirá hasta el próximo 16 de septiembre la extensa colección de Fernando Paredano. Los asistentes podrán explorar la historia visual de nuestra bebida más emblemática a través de etiquetas, postales, cromos y diversa publicidad antigua. Se trata de un recorrido gráfico fascinante, impulsado por el Ayuntamiento local, para reivindicar la estética y el patrimonio de la cultura sidrera.

Museo de la Sidra de Asturias, en Nava

Ubicado a poco más de 20 minutos de Oviedo, este espacio expositivo tiene como objetivo dar a conocer y promocionar la bebida tradicional asturiana. Se puede visitar de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas; sábados, de 11.00 a 15.00 horas y de 16.30 a 20.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.00. Lunes, cerrado.

Museo Antón, en Candás

El Centro de Escultura de Candás (Museo Antón) muestra de forma permanente una colección de piezas escultóricas realizadas por Antón Rodríguez García entre 1928 y 1936. Con estas obras se exhiben también algunos dibujos, acuarelas y piezas pictóricas. Completa la exposición una vitrina con herramientas, documentos y objetos personales. El horario de visitas al museo es de martes a viernes, de 17.30 a 19.30 horas; y los sábados, domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 19.30 horas. Cierra los lunes. Entrada gratuita.

Mercado en Pola de Siero

Los martes la Pola celebra el mercadillo de la Isla, en el que se realiza venta ambulante de productos multisectoriales (artículos textiles, artesanales y de ornato pequeño). Asimismo, se celebra en los aleros de la plaza de abastos el mercadillo de excedentes agrícolas, en el que los productores agrícolas del concejo venden sus productos de la huerta, y en la zona peatonal de Ildefonso Sánchez del Río, el mercadillo de la fruta y las flores.

Oriente

Día Europeo del Camino de Santiago en Llanes

Con motivo de la celebración del Día Europeo del Camino de Santiago 2026 y de las Jornadas Europeas de Patrimonio, Llanes será escenario esta semana de una intensa programación cultural, con exposiciones, talleres, conferencias, conciertos... que permiten conocer el Camino desde múltiples miradas. Hoy, a las 18.30 horas habrá una charla divulgativa a cargo de Fernando Oliva y Manuel de Paz titulada "Canteros del Sonido, peregrinos del tiempo. Un recorrido por las iconografías musicales del Camino en Asturias", y en el Torreón medieval de Llanes se ofrecerá a partir de las 17.00 horas un espectáculo de cuentos teatralizados a cargo de Alicia Pilarte, dirigido a niños a partir de 4 años.

Muestra "Historia del puerto de Lastres"

La Casa del Pescador de Lastres acogerá, del 18 de julio al 20 de septiembre, en horario de 10.00 a 20.00 horas, la exposición "Historia del puerto de Lastres".

Exposición de cerámica y pintura en la Casa de Cultura de Cangas de Onís

La Casa de Cultura de Cangas de Onís acoge hasta hoy, 15 de septiembre, una exposición de cerámica y pintura con trabajos realizados por los alumnos del curso 2025 de Pintura y Cerámica del Ayuntamiento y por el alumnado de Emburria. La muestra, dirigida por el profesor Ernesto Junco Vega, reúne una selección de las obras creadas durante el curso y forma parte de la programación "Verano en la calle". Horario: de lunes a viernes, solo mañanas, de 9.00 a 15.00 horas.

Exposición "Pozos y lavaderos de carbón en Asturias", en Llanes

El Centro Cívico de Posada de Llanes acoge, hasta el 16 de septiembre, la exposición de grabados "Pozos y lavaderos de carbón en Asturias", del artista mierense Inocencio Urbina, ya fallecido. La muestra reúne una serie de estampas a la punta seca que retratan algunos de los pozos y lavaderos más emblemáticos de la cuenca minera asturiana. Puede visitarse de lunes a jueves, de 9.30 a 13.00 horas y de 16.00 a 19.30 horas, y los viernes de 9.00 a 14.00 horas, con entrada libre y gratuita.

Museo de la Emigración de Colombres

Ubicado en la Quinta Guadalupe, sus interiores despliegan un interesante programa iconográfico referido al fenómeno de la emigración a América y el viaje ultramarino. La exposición permanente es el resultado de un trabajo de campo acerca de los emigrantes y de las sociedades de emigrantes, que han aportado a la Fundación Archivo de Indianos la práctica totalidad de sus contenidos. Abre de martes a domingo, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 20.00 horas.

Mercadillo en Llanes

Como cada martes, de 8.00 a 14.00 horas aproximadamente, en la plaza de las Barqueras se instalan puestos en los que se pueden encontrar productos de la huerta, flores, ropa, calzado y complementos, artículos del hogar, etcétera, así como los puestos de alimentación que se ubican en la plaza de abastos municipal.

Occidente

Día Europeo del Camino de Santiago en Grandas de Salime

Con motivo de la celebración del Día Europeo del Camino de Santiago 2026 y de las Jornadas Europeas de Patrimonio, Grandas de Salime será escenario esta semana de una intensa programación cultural, con exposiciones, talleres, conferencias, conciertos... que permiten conocer el Camino desde múltiples miradas. Hoy, de 11.30 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas hará una demostración de tornería en el Museo Etnográfico de Grandas de Salime "Pepe el Ferreiro", y a las 19.00 horas se representará en la Casa de Cultura el cuentacuentos teatralizado "Leyendas del Camino", a cargo de "Guayominí Producciones".

Exposición cultural en Salas

El Centro Cultural Balada presenta una muestra artística colectiva en Salas, en apoyo a la candidatura de la localidad como Pueblo Ejemplar de Asturias 2026. La exposición, titulada Expo Salas 2026, se clausura hoy, 15 de septiembre, en el Centro Cultural Juan Velarde. La muestra contará con obras del Colectivo Asturvania, una agrupación que busca hermanar a Asturias y Transilvania (Rumanía).

Museo de la Miel de Boal

El Museo de la Miel de Boal reabre sus puertas tras una importante renovación. Las antiguas escuelas de Los Mazos constituyen la sede del museo, dedicado a divulgar la tradición apícola del concejo y los vínculos de Boal con la producción de miel. Este espacios museístico está dedicado a Julio Fernández Rodríguez "Naro", figura clave en la promoción de la miel boalesa. Horario: de martes a viernes, de 10.30 a 14.30 horas; sábado, de 15.30 a 18.00 horas; domingo, de 11.00 a 14.00 horas.

Museo del Vino de Cangas del Narcea

El Museo del Vino cuenta con dos edificios: uno de construcción moderna que alberga la exposición permanente de piezas y se puede visitar sin reserva de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.30 horas, y los sábados de 16.00 a 18.30 horas, y otro de carácter etnográfico: la bodega tradicional Lagar de Santiso, que ofrece visitas guiadas de martes a viernes a las 12.30 y a las 17.00 horas y los sábados a las 17.00 horas, para las que se recomienda reservar. En la visita guiada, de una duración aproximada de 30 minutos, se explica el proceso de elaboración del vino por la sociedad tradicional y se puede ver el funcionamiento de una prensa de viga.

Museo del Oro de Navelgas

Ubicado en la solariega casona Capalleja, acoge una exposición única dedicada al oro, a su valor y al de la historia de los hombres que desde hace siglos han luchado contra la naturaleza para obtener de ella el preciado metal. Puede visitarse de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas (los martes solo en horario de mañana); los sábados, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas, y los domingos, de 11.00 a 14.00 horas. El tercer fin de semana de cada mes, el museo permanecerá cerrado. Reservas en info@museodeloro.es o 985806018.

Muestra etnográfica en Puerto de Vega

El Museo Etnográfico Juan Pérez Villamil, situado en la villa naviega de Puerto de Vega, presenta una colección de piezas con la que rinde homenaje a la familia marinera y campesina, sin olvidar a los emigrantes. El horario de visita es de martes a domingo, de 10.30 a 14.00 horas.

Museo Las Ayalgas de Silviella en Belmonte

El equipamiento acoge una amplia colección de piezas antiguas restauradas y en funcionamiento como vehículos, maquinaria o una fábrica de gaseosa, así como una colección de útiles cotidianos y otra de elementos tradicionales asturianos. Se puede visitar de martes a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 15.00 a 20.00 horas. Más información en el correo electrónico info@lasayalgas.es o en los teléfonos 985555716 y 696777428.

Mercados en en La Caridad, Salas y Soto de Luiña

Noticias relacionadas

La capital de El Franco acoge su mercadillo semanal en el parque de María Cristina, entre las 8.00 y las 14.00 horas. Asimismo, la villa salense celebra su mercado semanal en la plaza del Ayuntamiento, de 8.00 a 14.00 horas, y en la plaza de la Iglesia de Soto de Luiña, entre las 9.00 y las 14.00 horas aproximadamente, se instalarán una docena de puestos que ofrecen productos de alimentación, artesanía, jardinería y textil.