Asturias eleva desde León la presión por el Huerna y reclama la bonificación total del peaje en 2027

Asturias mantiene su ofensiva contra el peaje del Huerna. El consejero de Movilidad, Alejandro Calvo, reclamó este martes desde León, en un acto organizado por Federación Leonesa de Empresarios, la bonificación total del peaje de la AP-66 en el presupuesto de 2027, mientras se resuelve la batalla judicial emprendida por el Principado para tratar de anular la prórroga de la concesión a Aucalsa en base a un dictamen de la Comisión Europea que considera irregular la ampliación. Calvo defendió que la reivindicación asturiana trasciende el ámbito de las infraestructuras y constituye un "agravio territorial" que debe solucionarse cuanto antes.

"La preocupación en Asturias es máxima", aseguró el consejero durante un acto celebrado en León, después de atravesar precisamente la autopista que comunica Asturias con la Meseta. Calvo incidió en que el Principado mantiene "el nivel de exigencia máximo" incluso ante un Gobierno central del mismo signo político y recordó que Asturias ha acudido al Tribunal Supremo, junto con los empresarios asturianos, para reclamar que se revise la prórroga de la concesión.

El Consejero vinculó esa ofensiva judicial a las dudas sobre la legalidad de la ampliación de la concesión realizada en el año 2000 por el Gobierno del Partido Popular. Según señaló, existen "fundadas sospechas" sobre su legalidad y recordó que la Comisión Europea también ha cuestionado este tipo de prórrogas.

Pero la reivindicación del Principado no se limita a los tribunales. Calvo reclamó que, mientras se resuelve el fondo de la cuestión, el Gobierno central aplique una bonificación total del peaje "cuanto antes", una medida que Asturias quiere ver incorporada al Presupuesto General del Estado de 2027.

El Consejero puso además el foco en la situación actual de la autopista, especialmente condicionada por las obras que están ejecutando tanto Aucalsa como el Ministerio de Transportes. "Acabamos de pasar por allí y todos lo conocemos bien, con las dificultades evidentes que hay ahora mismo", señaló, antes de insistir en la necesidad de que el peaje sea bonificado mientras se resuelve la controversia.

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Calvo defendió asimismo la colaboración entre Asturias, Galicia y Castilla y León para abordar conjuntamente la cuestión de los peajes. "Nos reunimos regularmente con el Gobierno de Galicia, también con la nueva consejera de Castilla y León", explicó. El Principado mantiene así una posición coordinada con los territorios afectados por concesiones de autopistas de peaje cuya duración ha sido objeto de controversia.