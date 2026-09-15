Asturias, un milenio en busca del autogobierno: los principales momentos históricos en los que Asturias apostó por sí misma

A nadie se le ocurrió contratar vallas publicitarias en las carreteras asturianas con el rostro de Alfonso III de Asturias, de Alfonso IX de León, de Álvaro Flórez Estrada, de Belarmino Tomás o de Pedro de Silva y, mucho menos, con invocaciones de liderazgo mundial. Sin embargo, en varias zonas de Oviedo aparecieron a finales del pasado mes cinco paneles con la imagen del presidente de El Salvador y una leyenda: "Nayib Bukele, ¡Presidente universal!". Fueron financiados por el empresario valdesano Tino Vidal. Esto ocurrió pocos días después de que LA NUEVA ESPAÑA publicase la exclusiva del esencial hallazgo realizado por el historiador avilesino Pablo Martínez Corral y el grupo de investigación La Trókola del proyecto de Estatuto del Consejo Regional de Asturias y León entre los documentos requisados por el franquismo al Consejo Interprovincial en 1937.

Al bukelista llariegu no se le pasó por la cabeza ninguno de los cinco nombres de los políticos astures que, desde finales del primer milenio de la edad contemporánea, contribuyeron de una u otra manera a la búsqueda de fórmulas de autogobierno para esta esquina septentrional de la península ibérica. Vidal tenía bien claro su compromiso agit-prop con Bukele: "Él sí que sabe gobernar un país. Hace un montón de cosas y sin subir los impuestos, mientras aquí apenas se hace nada". Aunque el presidente centroamericano tuvo que recular, bajo su mandato El Salvador fue el primer país del mundo en intentar convertirse en un criptoestado al adoptar el bitcoin como moneda de curso legal. En pro de la seguridad en las calles, mantiene al país desde hace años en estado de excepción a costa de ignorar derechos humanos y civiles, ha subcontratado a Trump sus cárceles para gestionar parte de su política migratoria, gobierna a golpe de mensaje en redes sociales y, en 2025, reformó la Constitución para perpetuarse en el cargo de manera indefinida. Su perfil político forma parte de los escuadrones del tsunami autoritario, mayoritariamente ultraderechista, que avanza con paso firme por medio planeta. Una enmienda más al fin de la historia de Fukuyama y al concepto de linealidad en un avance constante de progreso, al menos para la gente del común. Es decir, para los que leen estas líneas, también para quienes las escriben.

ALFONSO III EL MAGNO Año 910 / .

Bukele es uno de los modelos de Monarca-CEO que tienen en su cabeza varios de los milmillonarios y gurús del tecnoabsolutismo (Curtis Yarvin, Nick Land, Elon Musk, Peter Thiel, Marc Andreesen o Balaji Srinivasan) que proponen desde su Internacional Oscura una suerte de monarquía tecnofuturista en la que todo el poder se concentre en manos de un neosoberano que dirija el destino de sus súbditos como el director ejecutivo de una empresa privada. Aquel Gordon Gekko que encarnó Michael Douglas elevado a rey global. Ultrarricos que creen que su cantidad insultante de dinero les otorga un derecho natural a regir el destino de la sociedad. Thiel fue el principal soporte financiero del ascenso de J. D. Vance, actual vicepresidente de los Estados Unidos de Trump. Su empresa digital para la guerra, Palantir, ya controla el sistema del Pentágono a través de la IA. En su futuro transhumano sólo se ve nítida una cosa, las clases populares, los comunes, ustedes y nosotros, no debemos tener capacidad de decisión política. Ellos pagan, ellos mandan, ellos deciden. Vuelta, con suerte, al sufragio censitario, motosierra y palo y tente tieso.

Frente a esta Ilustración Oscura que trata de dinamitar los cimientos de la democracia, bueno es saber que en la genética de Asturias hay una tradición milenaria de búsqueda de fórmulas de autogobierno, con interesantes claves parlamentarias y protodemocráticas a resaltar en unos cuantos casos, que es necesario recuperar. Primero, porque conforman una historia omitida que supera mitos manoseados, como el covadonguismo y el grandonismo; segundo, porque ofrecen lecciones para plantar cara a las neofalanges sin camisa, pero con las ideas igual de pardas y azules que las de sus abuelos. Nuestro abono a la amnesia, nos impide recordar que desde hace más de un milenio hay una línea trazable que reivindicar: el protagonismo de Asturias en la organización territorial del poder. Momentos de la historia poco, o nada, transitados institucionalmente que son la clave para entendernos como sujeto político viable y para solidificar la defensa necesaria de esa realidad en el marco internacional.

ALFONSO IX Año 1188 / .

Pongamos pie en tierra. Asturias cuenta con un parlamento, desde el que legislamos para regir parte de nuestro día a día desde 1983, y un autogobierno ejecutivo desde diciembre de 1981. Sus competencias fueron en aumento desde esa fecha, sin olvidar que Pedro de Silva decidió no repetir candidatura a la Presidencia asturiana en 1991 tras chocar con el absolutismo jacobino de Felipe González que invernó durante años las transferencias de la "autonomía plena diferida", que Asturias encabezó en la construcción del Estado de las Autonomías. Igual que se conquistó, ese autogobierno puede desaparecer en un proceso político opuesto. De hecho, ya hay partidos con ínfulas de totalitarismo rojigualda y con parlamentarios voceantes que tienen entre sus objetivos la demolición de la Junta General y del Gobierno autonómico. Como mucho, aceptan la Diputación que el centralismo de la Castiespaña nos impuso durante siglos.

Hoy en Asturias podemos encontrar una tradición ancestral de democracia directa y autogobierno: el conceyu abiertu, con el que aún se regula el día a día de las pequeñas cosas de las parroquias rurales. Asambleas comunales de raigón medieval, precursoras de los ayuntamientos en los que se decide sobre los bienes y el interés común. Ese asiento histórico parece imprescindible para comprender la fecha de 1188. Un momento tan desconocido a pie de calle como primordial para nuestro presente político. En ese año Alfonso IX de León establece la paz en su reino, compuesto por Asturias, Galicia, León y las Extremaduras, a través de diecisiete estatutos: los Decreta de León del año 1188. Hace poco más de una década, la Unesco los reconoció en el Programa de Memoria del Mundo como el testimonio documental más antiguo del sistema parlamentario europeo. Una tradición textual que demuestra la presencia del pueblo en la toma de decisiones junto al monarca y los dos estamentos con mando en plaza, la nobleza y la iglesia. En palabras del ensayista y narrador leonés Juan Pedro Aparicio: "En las cortes leonesas de 1188 nació una forma de hacer política que daría lugar a la democracia representativa, lo que con el tiempo serían los parlamentos".

Ese Reino de León era el heredero orgánico e histórico del Reino de Asturias que Alfonso III, el Magno, dejó consolidado a su muerte en 910 y que se extendía desde la costas atlántico-cantábricas hasta el Duero como frontera sur. En ese año se materializa el precedente de la consolidación política del territorio que los romanos bautizaron como Gallaecia et Asturia. Aquí la relevancia de ese 910 radica en la conformación de una entidad soberana y territorialmente definida: una confederación de naciones que armonizaba el poder central con el local, que dialogaba, comerciaba y convivía con las sílabas de seis lenguas (galaicoportugués, asturleonés, vasco, castellano, árabe y hebreo) y que encontramos en el origen evolutivo de los dos estados ibéricos actuales: España y Portugal.

Álvaro Flórez Estrada Año 1809 / .

El siguiente momento histórico en el que detener la mirada es el año 1809. Unos meses antes, en mayo de 1808, la Junta General del Principado había declarado la guerra a la Francia de Napoleón y enviado al futuro Conde de Toreno al Reino Unido en busca de apoyo militar. Las elites asturianas tomaron partido político contra "el tirano de Europa" y su máquina militar, la más potente del momento, instigadas —sino casi obligadas— por la efervescencia popular. En ese proceso, de claro corte federal hasta que interviene la Junta Central, la figura clave es uno de los intelectuales ilustrados cuya trascendencia aún nos interpela: Álvaro Flórez Estrada. Es el economista y político somedano quién articula el proceso como máximo representante asturiano. Pero hay que esperar unos meses para vislumbrar el calado de su plan. En 1809, ya trasladado a Cádiz, intenta influir en la transformación política. Funda y edita un periódico, El Tribuno del Pueblo Español, y redacta un proyecto de Constitución que firma, al igual que todos los documentos del año anterior, como Procurador General del Principado. Sus principales bases son la defensa de la soberanía popular, del sistema constitucional y de la libertad de imprenta. Pero a diferencia de Agustín de Argüelles y compañía, su modelo se fija en los logros de la Revolución Americana. Aunque era un buen conocedor de realidad territorial astur y la aplicó, no podía conectar, ni él ni Jovellanos, con la tradición de los Decreta: la apisonadora del poderoso y uniformista Reino de Castilla los borró de la historia hasta nuestros días. El ilustrado somedano diseñó un modelo territorial con "Juntas o Congresos Provinciales". Es más, esos parlamentos podían "unánimemente" oponerse a cualquier ley publicada por el soberano, el poder ejecutivo, y suspenderla de facto: "esta resistencia se llamará La gran ley". Lo que Flórez Estrada imaginó fue una suerte de antepasado directo del Estado de las Autonomías de nuestros días.

Otro hito histórico sepultado ha sido rescatado este mismo año por el profesor Pablo Martínez Corral. El historiador, humilde y partisano, encontró un tesoro para comprender la historia reciente en una "documentación incautada", como rezan las letras viejas del franquismo en las carpetas del Consejo Interprovincial de Asturias y León, que la burocracia ciega y nuestra apatía grandona trasladó en 2010 desde la Delegación de Defensa, en Oviedo, al Archivo General Militar de Ávila. Este hallazgo obliga a parar el contador de esta particular máquina del tiempo en 1937. En su artículo primero, el proyecto de Estatuto del Consejo Regional de Asturias y León del Consejo Interprovincial reclama el autogobierno para el "territorio integrante del histórico “Reino de Asturias y León”". La "región autónoma" se articula de acuerdo con la legislación de la II República y certifica los mismos derechos y el mismo trato "entre los naturales del país y los de las demás regiones españolas". La aparición del texto del Gobierno de Asturias del momento denota la voluntad política de un Consejo, el Interprovincial, que permitió que los herederos del SOMA de Manuel Llaneza –Belarmino Tomás, Amador Fernández Montes o Ramón González Peña– aplicasen y llevasen aún más allá sus ideas de poder autónomo de manera ejecutiva en colaboración con los otros representantes de la UHP de Octubre de 1934 y los de la pequeña burguesía progresista, los profesionales liberales y las clases medias urbanas e intelectuales.

Belarmino Tomás Año 1937 / .

Tras el Golpe de Estado de 1936, ellos constituyeron la defensa de la legitimidad republicana, tuvieron la capacidad de gobernar y la aplicaron con denuedo. Venían, en palabras del historiador avilesino, de dos décadas de experiencia de autogestión en "una poderosa sociedad obrera que fue haciendo país desde otro lugar. Minas, fábricas, ferrocarriles y puertos conectaron el territorio; sindicatos, cooperativas, agrupaciones socialistas, ateneos y casas del pueblo construyeron una escala asturiana de organización", lo que provocó que "durante la guerra apareció una Asturias popular que vinculaba autogobierno con trabajo, hacienda, justicia, transportes, sanidad y control de los recursos". Una estructura de autogobierno nacida de la experiencia obrera y antifascista que, una vez probada, quisieron extender más allá de la guerra en el contexto legal de la República y que, pensada en presente, rima sin ambages con la idea de la Europa de los Pueblos.

Es 1981 el último finxu histórico, en el que se materializa hasta hoy la voluntad legal y constitucional de autogobierno y que, por normalizada, nadie parece tener la necesidad de defender como hito político histórico. En su estudio introductorio para Asturias. Textos para la Autonomía, el profesor de Ciencias Políticas Óscar R. Buznego recuerda que Pedro de Silva Cienfuegos-Jovellanos ya afirmó en 1976 que "los objetivos inmediatos que debe plantearse Asturias son la autonomía en lo político (a través de su autogobierno), en lo económico y en lo cultural". Una idea de la autonomía compatible con los "principios cosmopolitas, léase universalistas o internacionalistas" del que sería el primer presidente asturiano elegido por sufragio universal y que "aligerado de romanticismo" entronca "con la tradición republicana y federal". El complejo procedimiento político que desmontó la arquitectura franquista tuvo protagonistas asturianos: Torcuato Fernández Miranda, el general Manuel Díaz-Alegría o el mismo Santiago Carrillo, dos franquistas y un comunista ya con la mirada más amplia. No obstante, la lectura centralista del conjunto sigue oscureciendo el presente. Los protagonistas más olvidados son los que consiguieron que la distribución territorial —siempre discutible y mejorable— se ajustase por primera vez en siglos a la realidad plurinacional peninsular. Con sus luces y sus sombras, el último medio siglo ha sido el periodo más largo de la historia ibérica en la que ninguna generación de jóvenes ha tenido que empuñar las armas en una guerra y también el de mayor avance social y económico.

Pedro de Silva Año 1981 / .

Olvidamos constantemente, tal vez por ausencia de pedagogía autonomista, que el Estatuto de Autonomía asturiano, en el segundo punto de su artículo primero, define Asturias como "comunidad histórica constituida en el ejercicio del derecho al autogobierno amparado por la Constitución" de 1978. Ese "comunidad histórica" —con independencia de la ambigüedad del sintagma respecto al artículo 2 de la Carta Magna que "reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas"— implica de manera inherente particularidades culturales tanto propias como compartidas. Pero lo que no admite discusión es que otorga una capacidad de autogobierno que estamos condenados a perder si no entendemos su valor material en el día a día de nuestras vidas. Los enemigos externos e internos sitian la fortaleza democrática moderna, el único diseño político, por grietas y humedades —sin duda reparables— que presenta, en el que la ciudadanía tiene por ley, voz y voto. Ahora toca la pregunta necesaria: ¿Quiénes la defienden? El silencio mete miedo al miedo.

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Un milenio llevan Asturias y sus gentes buscando fórmulas de gobernanza más justas, para sí y para otros, trazando una senda virtuosa en la que las gentes de lo común —ustedes, nosotros— tengamos cada vez más capacidad de acción y decisión política. Nuestra norma institucional básica, el Estatuto de Autonomía aprobado hace 45 años, proclama el derecho a perseverar en nuestra voluntad democrática y en el afán de autogobierno como comunidad histórica. El martes próximo celebraremos el 8 de setiembre, una jornada surgida entre leyendas, santorales y urgencias políticas. Más allá de la fortuna o el desacierto en la elección, será un buen día para pensar que hay otras fechas señaladas en la que Asturias generó y ejerció fórmulas distintas de poder autónomo y las supo proyectar fuera de su geografía, que arrinconan a la mitificada batalla de Covadonga, sea en 718 o en 722 -que estamos obligados a deconstruir ética y políticamente desde claves asturianas, ibéricas y europeas- y su consiguiente cierra España. La profesora Lea Ypi, una de las impulsoras de la Ilustración Moral, ha hecho una clara advertencia: "A nosotros, la historia nos la hacen". Años llevan imponiéndonosla. Tenemos la oportunidad de evitarlo. Entonces también será bueno recordar que bukeles, tecnocesaristas y otros neobárbaros están a las puertas, que ya no visten camisas azules ni ajustan correajes y aquello que aún damos por imperecedero no está escrito en la piedra de la eternidad, aunque sea de buena ley. "Recuérdalo tú y recuérdalo a otros", nos pide Luis Cernuda en un verso preciso. Nos hará falta.