El autobús asturiano bate récords impulsado por la tarjeta única
El Consorcio de Transportes de Asturias alcanzó los 5,3 millones de usuarios durante el mes de agosto gracias al refuerzo de las lanzaderas estacionales en espacios naturales y eventos
El Consorcio de Transportes de Asturias (CTA) contabilizó 41,7 millones de viajes en transporte público por carretera hasta finales de agosto de este año, lo que supone un incremento del 6,91% respecto al mismo periodo de 2025, un crecimiento impulsado por la tarjeta Conecta, que ya cuenta con cerca de medio millón de usuarios, según información del Gobierno regional.
En el mes de agosto, el transporte público del CTA fue utilizado por 5.341.440 personas, un 8,91% más que en agosto del año anterior.
La tarjeta Conecta, el billete único asturiano (por un máximo de treinta euros al mes se puede viajar de forma ilimitada), es utilizada por más de 491.000 personas y a partir del 1 de octubre verá reducido a 20 euros su topo de pago mensual. Las validaciones realizadas con Conecta crecieron un 44,72% en lo que va de año, unos datos que reflejan que ocho de cada diez viajes en transporte por carretera se realizan actualmente utilizando este billete único autonómico.
Además durante el mes de agosto el CTA mantuvo operativo su dispositivo de lanzaderas estacionales, integrado por 36 rutas en 30 concejos que facilitan el acceso a espacios naturales protegidos y playas, así como los servicios para facilitar el acceso a eventos y fiestas populares.
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