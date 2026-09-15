Una constructora asturiana afronta un juicio por más de 93 millones de euros por el supuesto vaciamiento de la empresa

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Asturias juzgará los próximos 16 y 17 de septiembre el presunto vaciamiento patrimonial de Contratas Iglesias, una de las empresas asturianas de construcción y obra pública que durante décadas tuvo un papel destacado en el sector. El procedimiento afecta a cientos de acreedores y el perjuicio económico del delito de insolvencia punible, del que se acusa a la empresa, supera los 93 millones de euros, que se corresponde con el pasivo insatisfecho del concurso de acreedores de la compañía.

El pasivo concursal es, en términos sencillos, el conjunto de deudas que una empresa mantiene con sus acreedores cuando entra en concurso: proveedores, entidades financieras, trabajadores, administraciones y otros acreedores. En el caso de Contratas Iglesias, tal y como ha podido saber LA NUEVA ESPAÑA, ese pasivo insatisfecho supera los 93 millones y constituye, según la acusación particular, el perjuicio ocasionado a los acreedores por los hechos que se juzgan. La Fiscalía no fija una cantidad concreta en su escrito y deja que el perjuicio y su eventual cuantificación sean determinados en el procedimiento, aunque sí reclama que, si se acredita el delito, los acusados reintegren a la masa activa del concurso la cantidad que se establezca en ejecución de sentencia.

Figuran como acusadas tres personas físicas y las sociedades Contratas Iglesias S.A. y Arposa 60 S.L.U. La Fiscalía acusa por un supuesto delito de insolvencia punible y sostiene que los investigados se pusieron de acuerdo para despatrimonializar Contratas Iglesias y trasladar su actividad y patrimonio a Arposa 60 en perjuicio de sus acreedores, para intentar que no cobrasen sus deudas.

El origen de los hechos se sitúa, según Fiscalía, en el concurso voluntario de Contratas Iglesias, declarado por el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Oviedo en febrero de 2012. Un año después se aprobó un convenio que contemplaba un plazo de doce años para satisfacer los créditos ordinarios, con dos años iniciales de carencia. El Ministerio Público sostiene que ese periodo fue aprovechado para poner en marcha un plan destinado a trasladar la actividad empresarial a otra sociedad y dejar el patrimonio de Contratas Iglesias fuera del alcance de sus acreedores.

Arposa 60 fue constituida en marzo de 2014 y, según Fiscalía, durante los años siguientes recibió parte de la actividad y del patrimonio de Contratas Iglesias. El escrito del Ministerio Público señala el traspaso de contratos, fincas, mobiliario, equipos informáticos y medios personales. Entre los contratos que identifica figuran varios correspondientes al Ayuntamiento de Siero y a la entonces Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del Principado.

La Fiscalía pide prisión para los acusados

Fiscalía sostiene además que entre 2015 y 2018 se constituyeron 25 uniones temporales de empresas (UTE) en las que participaron Contratas Iglesias y Arposa 60. Según su tesis, estas UTE permitieron a Arposa acceder a contratos públicos pese a carecer inicialmente de la clasificación y de los medios necesarios para obtenerlos directamente. Contratas Iglesias participó con un 50% en cuatro de ellas y con un 40% en las otras 21.

La fase de liquidación de Contratas Iglesias se abrió en enero de 2019. Según el Ministerio Público, pese a la liquidación, la empresa continuó ejecutando los contratos que mantenía vigentes a través de las UTE constituidas, que habrían servido para prolongar el traslado de actividad y beneficios hacia Arposa 60.

Las penas solicitadas también difieren entre las partes. La Fiscalía reclama para cada una de las tres personas acusadas dos años y seis meses de prisión, además de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el mismo periodo y una multa de 16 meses con una cuota diaria de diez euros. Para Contratas Iglesias y Arposa 60 solicita sendas multas de dos años, con una cuota diaria de 100 euros. La acusación particular eleva la petición y reclama penas de entre dos y seis años de prisión, al considerar que la dimensión del perjuicio y el elevado número de acreedores justifican una calificación más grave.

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El juicio llega así al final de la trayectoria de una compañía que tuvo un peso relevante en el tejido empresarial asturiano y que participó durante años en proyectos de construcción y obra pública. Ahora la Audiencia Provincial deberá determinar si las operaciones descritas por Fiscalía constituyeron efectivamente un delito de insolvencia punible y, en ese caso, el alcance de la responsabilidad penal y económica derivada de los hechos.