El contundente discurso de Adolfo Rivas en el Congreso de los Diputados: «Estamos banalizando la enfermedad mental»

Adolfo Rivas llevó este martes al Congreso de los Diputados mucho más que la experiencia acumulada durante 46 años de intervención socioeducativa. El director gerente de la Fundación Vinjoy, recientemente nombrado Hijo Adoptivo de Asturias, aprovechó su comparecencia ante la Comisión de Derechos Sociales y Consumo, solicitada por el diputado asturiano del PP Silverio Argüelles, para formular una severa revisión del actual modelo de acción social. Habló de adolescentes, enfermedad mental, discapacidad, inmigración, menores extranjeros, educadores sociales o inclusión, en una explicación a los diputados que tenía una columna vertebral: proteger no puede significar sustituir y atender a una persona no sirve de mucho si el resultado es hacerla cada vez más dependiente de quienes la atienden. Recibió el aplauso de los integrantes de la comisión.

Rivas, doctor en Psicología y responsable desde hace casi tres décadas de Vinjoy, comenzó reconociendo los avances conseguidos por los servicios sociales. Destacó que ha habido mejoras legislativas, mayor especialización, nuevos métodos, profesionales más preparados y más tecnología. Pero advirtió de que aunque "tenemos más herramientas nuevas, no tenemos una mirada nueva". Seguimos viendo, aseguró, antes "el diagnóstico, el riesgo, la conducta, el expediente o el recurso" que a la propia persona.

Acción social. "Vamos avanzando y avanzando, y no estamos mejor aunque tengamos más cosas"

Ese fue el punto de partida de toda su intervención. Rivas cuestionó que el aumento de los recursos equivalga automáticamente a una mejora del sistema. "Vamos avanzando, avanzando, avanzando y no estamos mejor, aunque tengamos más cosas", advirtió. La digitalización, puso como ejemplo, permite modernizar un expediente pero también "seguir convirtiendo a la persona en expediente". Del mismo modo, se puede hablar de atención centrada en la persona mientras "seguimos tomando decisiones importantes alrededor de ella".

A su juicio, la pregunta relevante es si "después de encontrarse con nosotros, ¿esa persona tiene más capacidad para dirigir su vida o es más dependiente aún?".

Autonomía. "Hay que mover el poder de sitio"

Rivas reclamó que la persona deje de ser "objeto de intervención" para convertirse en "sujeto de proceso". No se trata de negar sus necesidades ni de abandonar las funciones de protección, sino de evitar que ayudar termine convirtiéndose en sustituir.

"Cuando es posible, ayudamos a que la vida vuelva a estar en manos de quien la vive", resumió. Y lo formuló de una manera todavía más gráfica: "Hay que mover el poder de sitio".

"Acompañar sin sustituir es bastante más difícil que decidir", recalcó, porque obliga a saber proteger, poner límites y mantener el vínculo, pero también "saber retirarse cuando nuestra presencia ya no aporta desarrollo".

Diagnóstico. "Una situación de vulnerabilidad no agota a una persona"

El director de la Fundación Vinjoy tampoco cuestionó el valor del diagnóstico psicológico o psiquiátrico, pero sí advirtió contra su conversión en una etiqueta permanente. "Lo que no puede hacer es convertirse en biografía", afirmó. De igual manera, "una conducta tampoco es una identidad" y "una situación de vulnerabilidad no agota a una persona".

La intervención social, defendió, comienza a transformarse realmente "cuando, sin negar la dificultad, se niega también a convertirla en destino". Porque, a su juicio, en demasiadas ocasiones eso es precisamente lo que ocurre: "Hoy la dificultad es destino. Destino a veces cuidado, destino a veces atendido, pero destino".

Expectativas. "No debemos colocar techos demasiado pronto"

Para explicarlo recurrió a una de las experiencias personales más emotivas de la comparecencia. Cuando defendió su tesis doctoral en Psicología, uno de los integrantes del tribunal era Francisco Javier Monzón, entonces vicerrector de la Universidad del País Vasco. Décadas antes, Rivas había sido su educador cuando aquel joven vivía en la calle.

Señaló a los diputados que no vio en aquella escena simplemente la demostración de que la intervención socioeducativa hubiese funcionado, sino que pensó en "qué peligroso habría sido que de joven alguien confundiera lo que entonces veía con todo lo que podía llegar a ser".

De ahí extrajo una de las frases centrales de su exposición: "Nuestro trabajo no consiste en adivinar hasta dónde llegará una persona. Consiste muchas veces en no colocarle un techo demasiado pronto".

Adolescentes. "Estamos banalizando la enfermedad mental"

La salud emocional juvenil fue uno de los asuntos en los que Rivas empleó un tono más severo. "En este momento estamos confundiendo, estamos banalizando la enfermedad mental, estamos llamando a todo enfermedad mental", advirtió. Diferenció expresamente entre las patologías psiquiátricas, que requieren recursos clínicos adecuados, y el creciente sufrimiento emocional entre los jóvenes. "El malestar emocional que tienen muchos de nuestros adolescentes no es enfermedad mental grave, pero es un malestar emocional muy importante y muy grave", señaló.

El problema, sostuvo, es que apenas existen respuestas entre dos extremos que van desde decir "no te pasa nada" o "vete a Salud Mental". Rivas reclamó "caminos intermedios" de carácter socioeducativo que permitan intervenir antes, de forma "mucho más sostenible, mucho menos costosa para el sistema y mucho más justa".

Salud mental. "O te quedas en casa, o te atendemos cuando enfermes"

En su análisis no obvió la presión existente sobre los recursos de Salud Mental. Rivas relató que pregunta habitualmente a sus estudiantes universitarios cuántos consideran que atraviesan problemas emocionales y que "levanta la mano un porcentaje enorme".

A su juicio, muchos jóvenes terminan llegando a los servicios clínicos porque no existe otra puerta a la que llamar. "Nos están reventando casos que no tendrían que estar allí", aseguró. Y resumió la situación con una frase: "O te quedas en casa, o te atendemos cuando enfermes. No evitamos que enfermes". La prevención de ese deterioro emocional es, para Rivas, "una tarea importantísima" que prácticamente nadie está abordando de manera suficiente.

Educación. "El sistema educativo se está poniendo absolutamente de perfil"

Uno de sus reproches más directos fue dirigido al sistema educativo. Rivas considera que escuelas e institutos deberían tener un papel mucho más activo en la prevención y gestión del malestar emocional de niños y adolescentes. "El sistema educativo se está poniendo absolutamente de perfil", afirmó ante los diputados.

Y fue aún más allá al calificar esa situación como "uno de los grandes pecados de nuestra comunidad", al "estar permitiendo eso con nuestros adolescentes y echándoles la carga de la culpa a ellos".

Menores. "Hay que hacer las medidas que hagan menos violencia a la familia"

Rivas defendió también la necesidad de intervenir antes de que un menor tenga que ser apartado definitivamente de su familia o institucionalizado. La Fundación Vinjoy está poniendo en marcha un programa para actuar cuando ya existe una medida de separación, explicó, y tratar de disponer de tres meses adicionales para comprobar si la situación puede revertirse. "Si conseguimos que el menor no sea institucionalizado, el daño va a ser mucho menor", explicó.

En la misma dirección, aseguró que reclaman a la Fiscalía de Menores que, siempre que sea posible, retrase el internamiento en centros de justicia juvenil para permitir antes otras intervenciones. "Todas las medidas que sean lo más normalizadoras y hagan la menor violencia a la familia es un camino por el que tenemos que ir y que tenemos que profundizar", sostuvo.

Profesionales. "Les estamos diciendo que las personas con las que trabajan importan menos"

Adolfo Rivas también se refirió a las condiciones laborales de los profesionales de la intervención social. Rivas comparó su situación con la de los educadores del sistema escolar y cifró la diferencia de condiciones en torno al 50%, pese a que quienes trabajan en el ámbito social pueden asumir jornadas mayores, riesgos personales y elevados niveles de cualificación. Y señaló que esa desigualdad contiene un mensaje implícito muy grave: "Las personas con las que se trabaja importan menos".

"La sociedad está dando un mensaje muy claro: a ti te pagamos menos porque las personas, el trabajo que haces, importa menos", sostuvo. "Esas personas con discapacidad, con problemas de conducta, con malestar emocional,importan menos. Por lo tanto, sus profesionales pueden estar en menos".

Rivas aseguró que aproximadamente la mitad de los profesionales de Vinjoy compatibilizan su actividad con puestos como profesores asociados en la Universidad de Oviedo para conseguir una remuneración equivalente a la de un maestro.

Discapacidad. "Una mujer con discapacidad intelectual parece que es menos mujer"

El director de la Fundación Vinjoy valoró como un avance importante los cambios legislativos introducidos en materia de discapacidad, pero quiso poner un ejemplo de hasta qué punto una etiqueta puede ocultar a la persona que existe detrás. Para ello se refirió al proyecto de Soberanía Individual que lleva a cabo su Fundación y que aborda los abusos sexuales sufridos por mujeres y hombres con discapacidad intelectual.

"Nos encontramos con que la mujer con discapacidad intelectual muchas veces parece que es menos mujer, que su abuso es menos importante porque hemos puesto por encima de todo el tema de discapacidad", explicó. Para Rivas, esa forma de mirar "cambia la perspectiva de todo" y resulta "muy cruel y muy injusta como sociedad".

Inmigración. "Asturias necesita personas de fuera"

La cuestión migratoria llegó durante el intercambio con Vox. Rivas huyó de posiciones binarias y vinculó directamente la inmigración con el profundo envejecimiento demográfico asturiano. "Nosotros necesitamos personas de fuera. En Asturias, que tenemos mucho envejecimiento, necesitamos gente de fuera", afirmó.

Y añadió: "No solo es que sea un acto de buena voluntad acogerlos, es que es una necesidad". Eso no significa, matizó, que las actuales políticas sean suficientes. "Igual hay que hacerlo bien". Uno de los problemas que identifica es que "muchas personas llegan sin la capacitación necesaria para cubrir determinados empleos mientras se ven obligadas a aceptar cualquier trabajo para subsistir".

Integración. "Demos vivienda y formación"

Su propuesta fue concreta: "Demos vivienda y formación". Rivas considera que las políticas de integración deberían aprovechar las necesidades laborales existentes para proporcionar a los inmigrantes capacitación que les permita acceder a empleos cualificados.

"La gente que viene aquí tiene que trabajar de cualquier cosa porque tiene que comer. Y nosotros no necesitamos cualquier cosa, necesitamos darle la oportunidad de que tengan una formación para que sean útiles y aporten valor". Su conclusión fue que quienes llegan "vienen a construir y a tener un futuro en la mayoría de las ocasiones".

Menores Migrantes. "Esos también son nuestros niños"

Preguntado expresamente por Vox por sus posiciones anteriores sobre los menores extranjeros no acompañados, Rivas no rectificó. "Es cierto que he dicho muchas veces: esos también son nuestros niños". Y apuntó que a él le cuesta distinguir "cuando un niño tiene problemas, si es más niño o menos porque haya nacido más lejos o no".

Una vez que un menor se encuentra aquí, sostuvo, la obligación es atenderlo: "Si lo tienes delante y está ahí, habrá que atenderlo, pero habrá que atenderlo bien". Rivas puso como ejemplo una experiencia desarrollada en Marruecos para proporcionar formación profesional a jóvenes antes de su llegada, con preparación en oficios como conductor o mecánico y acompañamiento de educadores sociales.

Coordinación. "La persona es una"

Rivas reclamó asimismo romper las fronteras administrativas entre sanidad, servicios sociales y educación. "Muchas veces servicios sociales, sanidad, educación dicen: este caso es mío o es tuyo. Y la persona es una", resumió. Los recursos, añadió, "no pueden ir en paralelo, sin cruzarse", sino que "deberían encontrarse en la persona para poder acompañarla".

El responsable de la Fundación Vinjoy llegó a plantear que esa coordinación debería convertirse en una obligación legal y no quedar simplemente sometida a "la buena voluntad" de funcionarios y técnicos.

Paternalismo. "Queremos que decidan ellos, pero queremos que den la respuesta que nosotros teníamos pensada"

Para Rivas, incluso algunos avances diseñados para dar voz a las personas vulnerables esconden todavía una fuerte voluntad de dirigir sus decisiones. "Hemos dicho: no queremos dar las respuestas por las personas vulnerables, queremos que las den ellos, pero queremos que den las respuestas que nosotros teníamos pensado". Y eso, a su juicio, "todavía es más grave", porque aparentemente se reconoce la libertad del individuo mientras en realidad se continúa determinando cuál debe ser su decisión. "Eso anula a la persona y le marca un techo", aseguró.

Techos. "Hay que eliminar límites que nosotros hemos puesto"

Para ilustrar ese paternalismo se refirió a las restricciones que impiden a algunas personas con determinados grados de discapacidad emplear herramientas cortantes. La Fundación Vinjoy, explicó, intenta romper esas barreras cuando considera que la persona puede trabajar de manera segura mediante la formación adecuada. Puso incluso el ejemplo del uso de un soplete. "Para trabajar necesitan romper techos", sostuvo.

Si existe preparación suficiente y condiciones de seguridad, defendió, el límite deja de tener sentido. Y lo resumió así: "Hemos eliminado un techo que nosotros les habíamos puesto, no que ellos venían con él".

Inclusión. "La estamos enfocando de una forma absolutamente disparatada"

Rivas cuestionó también la manera en la que habitualmente se diseñan las políticas de inclusión: "Lo estamos enfocando de una forma absolutamente disparatada", afirmó. La equivocación consiste, a su juicio, en hacer recaer sobre la persona excluida el esfuerzo necesario para conseguir integrarse: "Es como si las personas que son excluidas tuvieran que ser las que se incluyen". Para Rivas, el enfoque debe ser justamente el contrario.

"La inclusión no está en la persona excluida, sino en la comunidad o en el grupo", defendió. Por eso, considera que las políticas deberían trabajar también directamente con los colectivos y entornos que reciben a las personas vulnerables. "No les vamos a cargar encima de sus espaldas que sean ellos los responsables de que estén o no en una situación de inclusión", concluyó.

Soberanía individual. "Proteger sin apropiarnos"

Todo ese planteamiento desemboca en una expresión que Rivas utiliza de manera deliberada: "soberanía individual". "No una libertad abandonada a su suerte, sino una soberanía con apoyos, comunidad y responsabilidad", precisó. Y la resumió en tres ideas: "Proteger sin apropiarnos. Estar sin ocupar más espacio que la persona. Devolver voz, decisión y futuro".

Aseguró que una institución puede llegar a hacer "muchísimas cosas por una persona, incluso demasiadas" y terminar organizándole "la vida de manera impecable" mientras le deja "muy poco espacio para que construya la suya".

Dignidad. "Nadie debería ser reducido al peor momento de su vida"

Después de 46 años dedicado a la intervención socioeducativa, Rivas aseguró tener "menos certezas que antes", pero conservar algunas convicciones. La principal la formuló así: "Nadie debería ser reducido al peor momento de su vida".

"Una discapacidad explica necesidades, pero no explica a una persona. Un adolescente es mucho más que aquello que hace cuando está perdido. Sufrir no convierte a nadie en un diagnóstico", sostuvo para recalcar que "proteger a alguien no nos convierte en propietarios de su futuro".

El contundente mensaje final. "Esta vida es mía"

Rivas terminó volviendo al comienzo para defender que más que nuevas herramientas, se necesita un cambio de mirada. "Debemos ejar de gestionar únicamente vulnerabilidad y aprendamos a generar capacidad", dijo.

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Pidió "no cerrar la historia de nadie" y recalcó que el objetivo último de todo el sistema social debería poder resumirse, afirmó, en que quien recibe esos apoyos pueda acabar diciendo con la mayor verdad posible cuatro palabras: "Esta vida es mía".