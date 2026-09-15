Solo cuatro concejos asturianos superan la renta media municipal del país, con Oviedo a la cabeza

Solo en cuatro concejos asturianos de más de 5.000 habitantes la renta media por vecino es superior a la media nacional. Así se extrae de la última estadística elaborada por Fedea (Fundación de Estudios de Economía Aplicada), elaborada sobre los microdatos de las declaraciones del IRPF correspondientes a 2023. De los 31 concejos evaluados por Fedea, solo Oviedo, Castrillón, Gijón y Llanera rebasan los 13.569 euros que marca la referencia nacional para 2023.

Oviedo encabeza la clasificación asturiana, con 16.538 euros de renta imponible por habitante, casi 3.000 euros por encima de la referencia española. A continuación aparece Castrillón, con 15.731 euros, por delante de Gijón, que alcanza los 14.277. Llanera, con 14.140 euros, completa el reducido grupo situado por encima de la media nacional.

La distancia entre las dos principales ciudades asturianas no es menor: el dato de Oviedo es 2.261 euros superior al de Gijón, un 15,8 %. A partir de Llanera, todos los concejos quedan ya por debajo de la referencia nacional. Navia, quinto de Asturias, alcanza los 13.347 euros; Noreña, 13.331; Siero, 13.282; Carreño, 13.096, y Avilés, noveno, 13.001 euros. En el extremo contrario se encuentran Piloña, con 8.436 euros; Tineo, con 8.514, y Salas, con 8.675. La distancia entre Oviedo y Piloña supera de este modo los 8.100 euros por habitante.

En conjunto, los 31 concejos estudiados suman 937.682 habitantes y arrojan una renta imponible agregada equivalente a 13.745 euros por residente, ligeramente superior a los 13.569 euros del conjunto nacional estudiado por Fedea.

El orden cambia parcialmente cuando se atiende a la renta media exclusivamente entre quienes presentan declaración. Castrillón ocupa entonces el primer lugar de Asturias, con 27.508 euros por declarante, seguido de Oviedo, con 26.793. Llanera alcanza los 25.481 euros y Gijón, 24.879. La referencia española asciende en este indicador a 25.308 euros.

El estudio elaborado por Fedea toma también en consideración el denominado índice de Gini, un parámetro que mide hasta qué punto los ingresos están repartidos de forma desigual dentro de un territorio. Así, cuanto más se acerca a 0, más igualitario es el reparto; cuanto más se acerca a 1, mayor es la desigualdad.

Reparto y concentración

Veintitrés de los 31 municipios asturianos presentan un índice de Gini inferior al promedio municipal español, situado por Fedea en 0,5167 en 2023. El informe elaborado por el think tank económico que dirige el economista asturiano Ángel de la Fuente constata, además, que la desigualdad aumentó un 2,16 % en el conjunto de los municipios españoles durante ese año.

En Asturias, los índices más bajos corresponden a Noreña (0,410), Lena (0,412), Mieres (0,424), Aller (0,430), Gozón (0,432), Langreo (0,438) y Siero (0,440). Las cuencas aparecen así entre los territorios con una distribución más homogénea pese a encontrarse claramente por debajo de la media española en renta por habitante.

En el extremo opuesto aparecen Piloña y Navia, con índices de 0,657 y 0,651, respectivamente. El caso de Navia resulta especialmente singular: ocupa el quinto puesto asturiano en renta por habitante, pero el 1 % de los declarantes con más ingresos concentra el 21,5 % de toda la renta. En Piloña, el 20 % con mayores ingresos acumula el 70,7 % del total.

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De los tres grandes concejos, Avilés presenta la menor desigualdad, con un Gini de 0,445, seguido de Oviedo (0,461) y Gijón (0,466). Fedea destaca la evolución ovetense: la desigualdad cayó un 9,12 % entre 2022 y 2023, una de las diez mayores reducciones entre los 145 municipios españoles con más de 50.000 habitantes.