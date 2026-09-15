¿Debe cobrarse la pensión de viudedad si se trabaja? Los expertos analizan el futuro de la Seguridad Social y proponen restricciones

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada, Fedea, plantea una revisión amplia de distintas prestaciones de la Seguridad Social para corregir desequilibrios acumulados durante décadas y advierte de que el gasto en bajas laborales ha registrado un fuerte aumento y equivale ya al 10,4% de los ingresos por cotizaciones. Según un estudio elaborado por el exsecretario de Estado Octavio Granado, el debate sobre las prestaciones se concentra de manera excesiva en la jubilación pese a que el resto de prestaciones contributivas representan más del 30% del gasto en pensiones si se incluyen las incapacidades que pasan a contabilizarse como jubilaciones a partir de los 65 años.

Una de sus principales propuestas afecta a la pensión de viudedad. Granado plantea establecer incompatibilidades parciales con las rentas del trabajo durante la vida activa y emplear el ahorro para mejorar la protección de quienes, al jubilarse, ven limitada esa prestación por el tope máximo de pensiones o por los complementos a mínimos. También propone reforzar las pensiones de orfandad y revisar el actual equilibrio entre ambas prestaciones.

El informe reclama además una nueva Ley General de la Seguridad Social y modificaciones en otros ámbitos. Entre ellas, que las profesiones con derecho a jubilarse antes coticen más para financiar ese adelanto y que sus trabajadores reciban formación durante los últimos diez años de vida laboral para poder ser trasladados a puestos menos penosos. En los complementos a mínimos propone tener en cuenta la renta de la unidad de convivencia y no únicamente la situación individual del pensionista.

Respecto a las incapacidades temporales, Granado propone permitir reincorporaciones parciales al empleo, someter las bajas prolongadas de salud mental a control especializado, reforzar la rehabilitación, ampliar la participación de las mutuas en procesos musculoesqueléticos y elevar las cotizaciones cuando determinados complementos empresariales por baja provoquen un incremento anormal del gasto.

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El informe no ofrece cifras específicas de Asturias, donde según otros estudios la incidencia de las bajas por contingencias comunes es menor que la media, pero su duración media es un 60% superior a la del conjunto del país.