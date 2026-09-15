Enrique Rodríguez Nuño gestionará temporalmente la red geriátrica de Asturias, mientras el Principado busca un director definitivo
La plaza lleva vacantes desde finales de agosto, cuando Nerea Monroy pasó a convertirse en la nueva consejera de Derechos Sociales y Bienestar
El director general de Promoción de la Autonomía Personal y Mayores, Enrique Rodríguez Nuño, se pondrá temporalmente al frente de la dirección del Organismo Autónomo Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias (ERA), tras el nombramiento de la anterior gerente, Nerea Monroy, como nueva consejera de Derechos Sociales y Bienestar.
La designación de Rodríguez Nuño como suplente en el cargo fue publicada este martes en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (Bopa). Desde la Consejería explican que este movimiento es habitual debido a la gran “carga administrativa” del ERA y que se hace necesario mientras se designa un gerente definitivo, cuyo nombramiento no se hará esperar demasiado, para que no se paralice la actividad.
Nerea Monroy asumió el 31 de agosto la consejería de Derechos Sociales y Bienestar, después de que su antecesora, Marta del Arco, presentase su dimisión tras casi tres meses de baja por problemas de salud. Su elección, según explicó en su momento del presidente del Principado, Adrián Barbón, se debe a “su buen hacer, su empatía y humanidad, su cercanía a las personas mayores, colectivos y asociaciones que están vinculados al entorno del ERA así como a los trabajadores y trabajadoras del mismo”.
Su sustituto al frente del ERA deberá gestionar un organismo que dispone actualmente de 5.454 plazas. Cifra se ampliará en los próximos años, pero que sigue siendo insuficiente para hacer frente a la amplia lista de espera que hay.
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