La Eurocámara aprueba el refuerzo del arancel ambiental, clave para la siderurgia asturiana

El Parlamento Europeo ha respaldado este martes ampliar el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM, por sus siglas en inglés) de la Unión Europea a más productos fabricados a partir de acero y aluminio, como tornillos, alambres, muelles y artículos para el hogar, y endurecer las normas destinadas a evitar que los importadores esquiven el pago de este arancel climático. La medida tendrá efectos en la competitividad de la siderurgia asturiana, de la que dependen cerca de 5.000 empleos directos.

El pleno de la Eurocámara ha fijado su posición sobre la reforma del instrumento con 464 votos a favor, 50 en contra y 159 abstenciones, respaldando la propuesta de la Comisión Europea de extender su alcance más allá de las materias primas básicas y ampliando además la lista de productos planteada inicialmente por Bruselas. “La revisión aprobada hoy asegura un terreno de juego equilibrado y un marco legal estable para que las empresas europeas puedan invertir y crecer en Europa manteniendo el objetivo de la descarbonización", destacó el europarlamentario asturiano Jonás Fernández, que votó a favor de la medida. "Para Asturias se trata de un paso más en la buena dirección, que atiende la realidad industrial de nuestra tierra y, también, que exige a la industria demostrar el mismo nivel de compromiso”, añadió Jonás Fernández.

Entre los cambios, los eurodiputados han rebajado el umbral a partir del cual pequeñas modificaciones en un producto podrán considerarse una maniobra para eludir el mecanismo --que busca equiparar el coste del carbono de los productos europeos con el de las importaciones--, aunque han limitado esta disposición a los acuerdos diseñados específicamente para esquivar el CBAM y no a decisiones empresariales ordinarias destinadas a reducir costes.

La Eurocámara quiere además que la Comisión pueda aplicar los valores de emisiones por defecto correspondientes al verdadero país de origen de una mercancía cuando detecte un patrón de elusión de las normas.

Frente a la propuesta inicial del Ejecutivo comunitario, los eurodiputados han rechazado la posibilidad de retirar temporalmente determinados bienes del mecanismo en caso de fuertes subidas de precios y plantean, en su lugar, que los ingresos obtenidos del CBAM por esos productos puedan desviarse temporalmente a los sectores afectados.

La posición de la Eurocámara incluye asimismo procedimientos de información simplificados para los países menos desarrollados y un marco de asistencia técnica, además de una exención para los flujos de electricidad procedentes de terceros países que los operadores de las redes necesiten para mantener la estabilidad del sistema eléctrico.

Ayudas a las empresas

En paralelo, el Parlamento Europeo ha aprobado con 433 votos a favor, 97 en contra y 146 abstenciones su posición sobre el fondo temporal de descarbonización asociado al CBAM, concebido para apoyar a los productores europeos que compiten en mercados exteriores con empresas que no soportan un precio equivalente por sus emisiones de carbón.

Los eurodiputados plantean que las ayudas estén disponibles entre 2027 y 2029, adelantando un año su puesta en marcha respecto a 2028, como había propuesto inicialmente el Ejecutivo comunitario.

Además, la Eurocámara quiere ampliar el fondo a los productores de fertilizantes y a las empresas que utilizan estos productos y afrontan mayores costes vinculados al carbono, al considerar los fertilizantes un insumo estratégico para la seguridad alimentaria, como la urea, el nitrato de amonio y el sulfato de amonio.

El Parlamento reclama igualmente que puedan beneficiarse de estas ayudas todas las empresas que utilizan productos cubiertos por el CBAM como materias primas en su producción y plantea que los recursos sobrantes puedan destinarse a los compromisos internacionales de financiación climática de la UE en el marco del Acuerdo de París, en lugar de devolverse a los Estados miembro como proponía Bruselas.

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Las dos posiciones aprobadas por el pleno permiten ahora a la Eurocámara iniciar las negociaciones con los Estados miembro para acordar el texto definitivo de las reformas.