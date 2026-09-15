Figaredo (Vox) avisa al PP: "No apoyaremos un Gobierno continuista con las políticas socialistas; en Asturias hay mucho más que cambiar"

José María Figaredo (Gijón, 26 de septiembre de 1988) es uno de los principales arietes de Vox contra el Gobierno de Pedro Sánchez. Figaredo es diputado por Asturias de la formación que lidera Abascal. En esta entrevista, celebrada en la Junta General esta semana, apunta lo que el PP deberá cumplir si aspira, en un futuro, a gobernar en el Principado.

¿Condena sin ningún matiz la agresión sufrida por dos militantes de izquierdas en San Mateo?

Su pregunta demuestra que hay una campaña de distracción muy efectiva. Ahora todo consiste en si se condena o no se condena. ¿Dónde estaban estos señores cuando dieron una paliza a unos hinchas que estaban viendo un partido de España? ¿Dónde estaban cuando a un señor de más de ochenta años, en Lorca, le dieron una paliza entre cuatro magrebíes? ¿Dónde están cuando se producen agresiones físicas o sexuales? En Ceuta ocurrió una paradoja la semana pasada. Un niño inmigrante sufrió una agresión y desde la izquierda se salió rápidamente a decir: "Esto es lo que pasa por Vox". Resultó que quienes le habían agredido formaban parte de los que entraron en Ceuta este verano. En Asturias, además, las agresiones sexuales se han multiplicado un 270% desde el año anterior a que entrase a gobernar el Partido Socialista. ¿Por qué no hablamos de eso? ¿Por qué no hay preguntas ni titulares? Porque se buscan excusas para no hablar de lo que realmente les sucede a los españoles. Mientras nos exigen condenas rotundas, utilizan todo esto para montar un escrache en la sede de Vox, insultar, amenazar y proferir gritos de la Guerra Civil. Es una cortina de humo para amedrentar a quienes disienten.

Yo le he preguntado si condena esta agresión.

El problema es convertir eso en el centro del debate cuando los españoles están cada día peor, tenemos una parte del territorio invadida y hay españoles que conviven diariamente con la violencia. Y quienes la padecen son fundamentalmente los trabajadores de los barrios más humildes. Los problemas no están donde viven quienes promueven estas políticas. Lo vimos en Oviedo cuando se planteó instalar un piso para acoger inmigrantes ilegales. ¿Dónde? En La Florida. No en avenida de Galicia. Siempre en las zonas en las que viven los trabajadores.

Veo que no le saco de ahí, pero Vox protesta porque se intente responsabilizar al partido de una agresión concreta. ¿Qué sentido tiene entonces responsabilizar a toda la inmigración porque uno o varios inmigrantes cometan delitos?

La inmigración en masa, cuando no existe capacidad para integrar a quienes llegan, termina sistemáticamente en violencia. No estoy hablando de una persona concreta. Estoy hablando del proceso migratorio al que se está sometiendo a España, que para nosotros no es un proceso migratorio sino una auténtica invasión. Y ese modelo agregado termina necesariamente en violencia.

¿Todos los inmigrantes cometen delitos?

No estoy haciendo un señalamiento individual. Cada persona tiene una dignidad que debe respetarse. Pero se está sometiendo a los españoles a una vulneración sistemática de las fronteras y a un proceso que se reproduce y multiplica cada día. Cuando se llenan barrios con una población que no se adapta, que no tiene forma de vivir o trabajar y que es ajena a las culturas del lugar, aparecen los conflictos. Pueden ser agresiones o la ocupación del espacio público. Hay parques en los que los niños españoles ya no salen a jugar y colegios donde se exige el menú halal. Y lo que hemos visto en Ceuta es, además, una invasión organizada y orquestada por Marruecos, con la connivencia del Gobierno de España, para desestabilizar la ciudad.

El presidente del Principado, Adrián Barbón, denuncia un clima de crispación que puede conducir a la violencia. ¿Ayuda utilizar expresiones como "caza de migrantes"?

Hablar de un clima de crispación es como cuando el Gobierno dice que la sensación de inseguridad es subjetiva. Según los datos del Ministerio del Interior, las agresiones sexuales en Asturias se han multiplicado un 270% desde el año anterior a que gobernase el Partido Socialista. El problema no es denunciarlo. Hay que denunciarlo y los políticos que gobiernan tienen que solucionarlo y evitarlo. Y no lo están haciendo.

¿Está diciendo que los inmigrantes son quienes causan esas agresiones sexuales?

Los datos actuales no permiten hacer ese cálculo porque se dejó de ofrecer esa diferenciación. Lo que sí sabemos es que en determinados episodios existe una presencia muy elevada de inmigrantes entre los detenidos. Sabemos también que en Cataluña aproximadamente la mitad de la población reclusa es inmigrante y que en España el porcentaje supera ampliamente su peso sobre la población. Y cuando hablamos con miembros de la Policía Nacional nos trasladan que existe una elevada presencia de inmigrantes entre determinados perfiles reincidentes. Insisto: no es un señalamiento individual. Pero sí creo que existe un problema derivado del proceso migratorio que se está produciendo y que lo padecen principalmente los trabajadores que conviven con él en sus barrios, no quienes están en la Moncloa.

El Banco de España ha señalado, sin embargo, la aportación de la inmigración al crecimiento de la economía española.

Lo primero es recordar que el gobernador del Banco de España fue ministro de este Gobierno. Creo que el Gobierno ha tomado una gran parte de las instituciones. Y claro que el PIB total aumenta. España se aproxima a los 50 millones de habitantes y desde 2018 han entrado millones de personas. Evidentemente, consumen y mueven la economía. La cuestión es qué ocurre con el PIB y con la renta por persona. El español de a pie ha perdido poder adquisitivo. Y al mismo tiempo tenemos la vivienda en precios récord: en muchas ciudades cuesta alquilar una habitación lo que antes costaba alquilar un piso. Tenemos crisis económica para muchas familias, crisis de vivienda e inseguridad.

Una comunidad como Asturias, con su envejecimiento y pérdida de población activa, ¿cómo mantiene la actividad económica sin inmigración? Aunque ahora aumentase la natalidad, esos niños tardarían veinte años en incorporarse al mercado laboral.

La entrada masiva de mano de obra en las últimas décadas también ejerce presión a la baja sobre los salarios. El salario responde a la oferta y la demanda. Si se incrementa sistemáticamente la oferta de trabajadores, existe una presión a la baja. Y no se puede decir que en España no haya trabajadores cuando tenemos alrededor de un 10% de paro total. Entre la propia población inmigrante el desempleo es todavía superior, un 15%. Y si te vas a la población inmigrante legal de origen africano el paro es del 25%. Antes de defender que no hay mano de obra habría que explicar por qué existe tanta gente que quiere trabajar y no encuentra empleo.

Explíqueme eso de la "prioridad nacional". Si una familia española y una familia de inmigrantes legales tienen la misma renta, pagan los mismos impuestos y se encuentran en la misma situación, ¿no deberían acceder a una ayuda en igualdad de condiciones

La prioridad nacional consiste en establecer una escala en la que se valore el arraigo. Quien lleve más tiempo en España, tenga aquí a su familia, haya trabajado o estudiado aquí debe tener prioridad respecto a quien acaba de llegar. Creo que hoy ocurre en ocasiones lo contrario. Hay mecanismos de ayuda ligados precisamente a situaciones de desarraigo que favorecen a una persona recién llegada. Puede obtener un certificado municipal por su situación de vulnerabilidad y utilizar esa circunstancia para acceder a distintas prestaciones municipales, autonómicas o nacionales. Mientras, una persona española puede tener más dificultades porque posee familia, historial de cotización, derecho al paro o algún ingreso. El resultado es que quienes tradicionalmente eran destinatarios de determinadas ayudas sienten que han sido desplazados. Además, el español está sufriendo presión por los dos extremos. Por arriba compite por la vivienda con fondos e inversores internacionales con mucha mayor capacidad económica. Por abajo compite por las ayudas con personas llegadas de países mucho más pobres. Está estrujado en un sándwich. Por eso creemos que, con recursos limitados, deben tener prioridad quienes tienen un mayor arraigo en España. Otros países occidentales establecen requisitos migratorios mucho más exigentes y aquí parece que plantearlos sea imposible.

¿Y cuál es la solución?

En la situación actual pasa por la reemigración, la deportación y el regreso a los países de origen en determinados supuestos. Quien cometa un delito, a su casa. Quien venga exclusivamente a vivir de las ayudas, a su casa. Quien no se integre y pretenda imponer aquí sus costumbres, a su casa. No tiene sentido que se exija celebrar determinadas prácticas en la vía pública que chocan con nuestras normas y costumbres. Se plantea, por ejemplo, celebrar la fiesta del cordero. ¿Sabe lo que es? Cientos de corderos degollados en espacios públicos…

Bueno, alguien podría encontrar semejanzas entre esa descripción y los toros.

Pero los toros son de aquí. Y aquí teníamos también la matanza del cerdo, que se hizo durante toda la vida y ahora está enormemente restringida. En Asturias se mataron gochos en las casas durante generaciones y hoy muchos pueblos apenas pueden mantener esa tradición. No entiendo que a quienes son de aquí se les impidan determinadas costumbres y se habiliten instalaciones públicas para costumbres traídas de fuera.

¿Vox quiere gobernar en Asturias en 2027?

Vox quiere gobernar siempre. Creo que más pronto que tarde gobernará en España y también en Asturias.

Si después de las autonómicas los números permiten un gobierno de PP y Vox, ¿prefiere entrar en un Ejecutivo presidido por Álvaro Queipo o apoyarlo desde fuera?

Lo importante no es la fórmula. Quien quiera el apoyo de Vox, ya sea mediante nuestros votos o mediante nuestra participación en el Gobierno, tiene que aceptar que ese Gobierno cambie las cosas. Vox no va a apoyar ni formar parte de un Ejecutivo continuista con las políticas socialistas. En Asturias llevamos muchos años de gobiernos socialistas y, por tanto, los objetivos tendrían que ser ambiciosos.

¿Por dónde empezaría?

Por unas rebajas fiscales muy importantes. Asturias es un auténtico infierno fiscal. Y también por una reducción fuerte del gasto. Hay consejerías, órganos de dirección, direcciones generales y empresas dependientes del Principado que, a nuestro juicio, se han convertido en estructuras para repartir puestos y sueldos entre personas próximas políticamente al Gobierno. Hay que desmontar buena parte de esa estructura. Hay que desmontarlo todo.

¿Y qué harían con la llingua?

Son unos constructos que se ha inventado Adrián Barbón, un refrito que pretenden colocarnos con calzador. La lengua materna de todos los asturianos es el español y convertir esta cuestión en un elemento político sirve para dividir a los españoles y a los propios asturianos. No creo que haya que construir una política educativa ni una estructura de subvenciones alrededor de ello.

¿La llingua asturiana no es tan asturiana como Don Pelayo, al que ustedes invocan?

¿Cuál asturiano? ¿El de los Oscos o el de la zona próxima a Cantabria? Existen variedades muy diferentes y se pretende homogeneizarlas mediante una lengua normalizada que muchas personas no reconocen como la que han hablado tradicionalmente.

El castellano que se habla en Murcia tampoco es igual que el de Valladolid.

Sí, pero el castellano lleva siglos normalizado. En el caso del asturiano creemos que se ha construido una gramática para intentar homogeneizar realidades lingüísticas muy diferentes e imponer después ese modelo. Y todo ello pagado con dinero público, creando una estructura institucional y laboral que acaba beneficiando a personas vinculadas a quienes la impulsan.

Vox ha vuelto a colocar con fuerza el debate fiscal y la desregulación.

Nunca nos fuimos. El año pasado ya presentamos un programa económico. La jornada sobre desregulación y crecimiento económico que celebramos el viernes en el Congreso con Arthur Laffer es un peldaño más en la escalera que llevamos subiendo desde hace mucho tiempo.

¿Coinciden con el PP en política fiscal?

En algunas cuestiones sí y en otras no. Nosotros somos más agresivos: queremos mayores bajadas de impuestos, más libertad económica, menos gasto y estamos dispuestos a eliminar más organismos públicos.

Asturias ha optado por una política de numerosas deducciones fiscales. ¿Es el camino correcto o habría que acometer una bajada general del IRPF?

Preferimos sistemas fiscales sencillos a sistemas llenos de deducciones. En el año 2000, el manual de la renta tenía unas 500 páginas y ahora tiene alrededor de 2.000. La complejidad es enorme. Un ciudadano o un autónomo debería ser capaz de cumplir sus obligaciones fiscales sin necesitar permanentemente un asesor para evitar equivocarse. Queremos impuestos bajos y un sistema sencillo, comprensible y previsible, en lugar de infinitas deducciones y recovecos por los que pueden inspeccionarle varios años después.

¿Hay que eliminar el peaje del Huerna aunque ello suponga indemnizar a la concesionaria?

Lo que no tiene sentido es pagar uno de los peajes más caros de España mientras la infraestructura está en un estado inaceptable. Tuvimos un argayo, sigue existiendo un bypass y todavía sufrimos las consecuencias de los problemas en los túneles del Negrón. No pueden coexistir un peaje tan elevado y un servicio de esa calidad.

¿Debe ser gratuito ya o hay que esperar a la resolución europea?

Hay que prestar servicios públicos adecuados. En los últimos años, estamos viendo un deterioro enorme de carreteras, ferrocarriles, infraestructuras hidráulicas o servicios sanitarios. No se puede invertir menos o no incrementar suficientemente la inversión y simultáneamente incorporar millones de nuevos usuarios esperando que los servicios mantengan la misma calidad. Hay que invertir y también controlar adecuadamente quién tiene derecho a acceder a esos servicios.

¿Vox quiere desmontar el Estado autonómico?

Sin duda. Es nuestro objetivo último, aunque somos conscientes de que no se puede hacer de un día para otro. Sí se pueden dar pasos. Uno fundamental es avanzar hacia el mercado único. No tiene sentido que existan regulaciones comerciales distintas en cada comunidad sobre horarios, empaquetado o multitud de cuestiones administrativas. Hay que homogeneizar muchas normas y Vox está intentando que las comunidades en las que participa adopten regulaciones similares.

¿Entonces no creen en la capacidad de autogobierno de las comunidades autónomas?

El autogobierno se elige en las elecciones nacionales, se elige un Gobierno, luego cada región debe tener capacidad para gestionar y administrar las cuestiones que le afectan directamente. Lo que no compartimos es que autogobierno signifique una capacidad legislativa prácticamente ilimitada. Lo que necesita Asturias es una Administración que gestione bien aquello de lo que es responsable: que las carreteras autonómicas estén en condiciones, que no se interrumpan conexiones por argayos, que haya limpieza y mantenimiento. Eso es más importante que reclamar permanentemente más competencias y entrar en discusiones legislativas que no mejoran la vida de la gente.

¿Cuál sería la receta de Vox para la economía asturiana?

Crecimiento. Asturias tiene que volver a crecer y permitir que la industria vuelva a tener futuro. Las noticias de Arcelor son muy preocupantes. Se nos prometió que determinadas instalaciones volverían a arrancar y lo que vemos son ajustes y despidos. La industria asturiana lleva décadas perdiendo peso y la prometida reconversión de la minería hacia otras actividades industriales no ha dado los resultados anunciados. También hay problemas enormes en el campo. El lobo está afectando a la ganadería tradicional asturiana. Y la pesca soporta regulaciones europeas, cuotas y nuevas exigencias administrativas que están asfixiando especialmente a una parte de la flota artesanal. Asturias tiene que volver a ser un lugar donde se pueda trabajar, formar una familia, tener hijos y ganarse el futuro.

¿Habría que volver a abrir minas allí donde sean rentables?

Lo primero es que cualquier mina que funcione lo haga legalmente. En Cerredo murieron trabajadores mientras la explotación funcionaba, según sostenemos, al amparo de un permiso cuya cobertura legal debe aclararse. La Administración sabía que allí se estaba trabajando. Todavía no sabemos a quién pagaron o a quién untaron para conseguir ese permiso. Sabemos que no tenían permiso para trabajar, que estaban trabajando y que la Administración lo sabía. Allí se estaban jugando el tipo los mineros que murieron mientras la Administración hacía la vista gorda y todavía no sabemos por qué. Barbón, en lugar de responder a esto, se dedica a dar discursos y esconderse detrás de cortinas de humo en vez de afrontar los problemas reales de los asturianos.

Me hablaba antes del sector agrario. En todo caso, el campo asturiano tiene también grandes intereses en la PAC. No todo lo que viene de Europa es malo.

¿Quién ha dicho que todo lo que viene de Europa es malo?

El discurso de Vox respecto a la Unión Europea.

No es cierto. La Unión Europea ha tenido grandísimos éxitos. Ha garantizado una paz duradera y crecimiento económico durante muchos años. Nació como una alianza en torno a la energía y el acero, con una vocación de industrialización y crecimiento. El problema es la Europa actual: el Green Deal, la emisión de deuda sin fin y un descontrol financiero que además no se aplica igual a todos los países. Se han tolerado determinadas cosas a España mientras se ha castigado a Hungría sin compasión. Esa Unión Europea tiene hoy un objetivo político que, a nuestro juicio, no es el crecimiento y el bienestar de los europeos. Hay que volver a la senda del sentido común. Y respecto a la PAC, los ganaderos asturianos han sufrido meses de retrasos en sus cobros. Tenemos un sistema agrícola común que ha castigado a la cabaña lechera asturiana y, si se acuerdan unas condiciones, al menos deben cumplirse. Además, aceptamos competir en un mercado común pero después firmamos acuerdos que permiten la entrada de producciones con condiciones diferentes. Ocurre con determinados productos procedentes de Marruecos y puede ocurrir con Mercosur y la carne de Brasil, Argentina, Uruguay o Paraguay. Si al ganadero asturiano se le imponen unas exigencias sanitarias, medioambientales y de producción, no se le puede hacer competir con productos sometidos a reglas distintas.

También han defendido posiciones arancelarias en sectores como el acero.

Siempre defendemos lo mismo: hay que competir con las mismas reglas. Si a una empresa siderúrgica europea le exigimos derechos de emisión de CO₂ y le imponemos unos costes energéticos altísimos, no podemos permitir que llegue libremente acero producido en China o India sin esas exigencias. Eso está afectando al automóvil, al acero, al aluminio y a buena parte de la industria europea. Son golpes constantes a nuestra industria y tenemos unos gobernantes que no parece que piensen prioritariamente en el bienestar de los europeos.

¿Cree que existe una ola reaccionaria en Occidente?

No lo creo.

¿Por qué? Es una tesis que sostiene buena parte de la izquierda.

La misma izquierda que canta "La Internacional" en Rodiezmo o cuyos simpatizantes gritan "No pasarán" y "Arderéis como en el 36". ¿Son ellos quienes dicen que hay una ola reaccionaria? Creo que lo que existe es una ola de sentido común. Hay muchos trabajadores que ven que esta Europa y esta España no funcionan y que no tiene sentido gobernar pensando permanentemente en quienes vienen de fuera mientras el trabajador español se siente abandonado.

¿Se considera de extrema derecha?

No, no me considero de extrema derecha. Las etiquetas nos las ponen desde fuera. Nosotros estamos para trabajar y decir claramente lo que pensamos, sin miedo. Que nos pongan las etiquetas que quieran. No debemos perder tiempo discutiéndolas. Esas etiquetas buscan criminalizar a Vox y asustar al electorado.

¿Cree que en España existe un sector de extrema derecha fascista con el que Vox no se identifica?

Vox se identifica con los trabajadores españoles. En lo que tenemos que estar es en mejorar la vida de los españoles. Todos esos insultos y etiquetas buscan criminalizar a Vox y presentar a nuestros representantes como si fueran el demonio. Pero hemos estado y estamos en gobiernos autonómicos y no ha ocurrido esa catástrofe que algunos anunciaban. En Extremadura, por ejemplo, los acuerdos que hemos alcanzado permitirán que sea una de las comunidades con menor presión fiscal para las rentas medias y bajas. Es en eso en lo que hay que fijarse.

¿Carolina López será la candidata de Vox a la Presidencia de Asturias?

Carolina López es la portavoz y la presidenta de Vox en Asturias. Está recorriendo toda Asturias, cada concejo, cada municipio y cada pueblo, hablando con la gente, escuchando y recogiendo sus intereses. Está ejerciendo la auténtica oposición en Asturias. Eso es en lo que hay que centrarse ahora. Lo que vaya a ocurrir en el futuro ya se verá.

Usted dejó la presidencia de Vox en Asturias. ¿Su camino político se separa de Asturias?

No. Aquí estoy. Muy separado no estoy.

Me refiero a si cuenta con volver a la política asturiana en algún momento o si ahora su mirada está en Madrid.

¿Volver cómo? Fui presidente de Vox en Asturias durante dos años. Mi objetivo no está en volver a ser presidente de Vox en Asturias.

¿Candidato en Asturias?

Mi objetivo no está en volver a ser presidente de Vox en Asturias. Soy diputado de Vox por Asturias, defiendo a Asturias, peleo por Asturias y mi conexión con Asturias es total. El problema es que veo que Asturias está padeciendo, languideciendo y muriéndose, asfixiada por un Gobierno socialista en la región y en la nación. Hay que darle la vuelta para que los asturianos puedan quedarse aquí, trabajar, formar su familia, tener sus hijos y ganarse el futuro y el pan en Asturias.

Hay también cuestiones nacionales que Vox considera fundamentales, como la denominada Ley de Nietos.

Para nosotros es fundamental. Recurrimos la Ley de Nietos y también impugnamos la orden de 2022 que hace una determinada reinterpretación de esa normativa y facilita, a nuestro juicio, las nacionalizaciones y la incorporación al censo de españoles residentes en el extranjero. Hay trece provincias en España en las que el último diputado se decidió por menos de 3.000 votos. Nosotros creemos que el PSOE está tratando de incorporar votantes dirigidos a determinadas provincias para alterar el resultado electoral. Vox impugnó esa norma y el Supremo ha suspendido sus efectos hasta que haya sentencia. Es un éxito importante, aunque suspende el problema y no acaba con él. Si se levantase esa suspensión y se acelerasen las nacionalizaciones y las incorporaciones al censo, el problema volvería.

Vox plantea además activar el artículo 102 de la Constitución por lo ocurrido en Ceuta.

Sí. Estamos promoviendo la activación del artículo 102, que contempla mecanismos para exigir responsabilidades al presidente del Gobierno. Creemos que lo ocurrido en Ceuta es una invasión y una manifestación de guerra híbrida dirigida desde Marruecos con la connivencia del Gobierno de España.

¿Y si el Partido Popular no lo apoya?

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El Partido Popular debe apoyarlo. Le pedimos que respalde la aplicación de ese artículo y que permita la votación en el Congreso