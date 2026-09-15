Foro Asturias se lanza a la carrera electoral: convoca su Congreso con Carmen Moriyón y Adrián Pumares como candidatos

Foro Asturias ha marcado en rojo la fecha que determinará su camino a las elecciones de 2027. La Comisión Directiva del partido acordó este martes que celebrará su Congreso el 7 de noviembre en Gijón. “Convocamos nuestro VI Congreso para que Foro Asturias llegue a 2027 preparado para ser decisivo en el cambio que Asturias necesita”, anunció la presidenta forista, Carmen Moriyón.

El Congreso servirá para renovar los órganos de gobierno y de representación del partido, y podría ser determinante para decidir si finalmente van de la mano con el Partido Popular a los comicios.

Por el momento, Carmen Moriyón adelantó ya su intención de optar a la reelección y su propósito de que Adrián Pumares continúe al frente de la Secretaría General. “Adrián Pumares y yo vamos a encabezar una candidatura para seguir dirigiendo el partido los próximos cuatro años, con un objetivo claro: ser útiles para el cambio de Gobierno en Asturias”, afirmó.

La alcaldesa de Gijón aseguró que Foro “es el único partido de ámbito asturiano que ha sostenido representación institucional de forma ininterrumpida durante quince años, y no hay muchos proyectos en España, ni a la izquierda ni a la derecha de los dos grandes, que hayan resistido lo que hemos resistido nosotros”.

Por su parte, Pumares recordó que “nuestro adversario es y seguirá siendo el Partido Socialista, porque si Asturias está donde está es por unas políticas fracasadas que llevan décadas condenándonos a no ser más que una moneda de cambio”.

A su juicio, “Asturias no necesita un partido más, necesita un partido útil y reformista, heredero de la mejor tradición política de nuestra tierra, que decida aquí y que no dependa de lo que se resuelva en Madrid”.

La comisión organizadora del Congreso se constituirá oficialmente el 8 de octubre, fecha a partir de la cual corren los plazos del proceso congresual. Estará presidida por Javier Vidal García-Sánchez, con Emilia Calvo Agües como vicepresidenta, Jaime Fernández-Paíno Sopeña como secretario y María del Carmen Rodríguez Fernández y María José Bode Egüen como vocales. Por su parte, la presentación de candidaturas a la presidencia y a la Comisión Directiva se podrá realizar del 15 al 18 de octubre.