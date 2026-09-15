Cincuenta millones de inversión para obras en el aeropuerto de Asturias: más dinero, pero sin rastro del aparcamiento en altura

El Aeropuerto de Asturias recibirá 50,3 millones de euros de inversión entre 2027 y 2031, dentro del nuevo plan de Aena aprobado este martes por el Consejo de Ministros. La cantidad supone más que triplicar los 16,4 millones de euros destinados al aeropuerto en el quinquenio anterior, entre 2022 y 2026, y permitirá acometer distintas actuaciones de mejora en unas instalaciones que atraviesan su mejor momento en tráfico de viajeros y conexiones.

La inversión asturiana forma parte del nuevo Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA), aprobado hoy por el Gobierno para los próximos cinco años. El plan movilizará cerca de 13.000 millones de euros en el conjunto de la red de aeropuertos gestionada por Aena, de los que 50,3 millones corresponden al equipamiento asturiano.

Entre las principales actuaciones previstas en Asturias figura el recrecido de la pista , una intervención que permitirá mejorar el firme y sus condiciones de operación. El programa contempla además actuaciones en el área de la terminal, entre ellas la ampliación de la sala de embarque internacional y la renovación de pasarelas. A ello se suma un nuevo vallado y equipamiento de seguridad para la inspección en filtros, que es el control de seguridad donde se revisa a los pasajeros, sus documentos y su equipaje de mano antes de entrar a la zona

El nuevo documento introduce, sin embargo, una diferencia respecto al plan inversor que Aena había presentado meses atrás. Aquella propuesta incluía entre sus actuaciones la construcción de un nuevo aparcamiento en altura, además del resto de mejoras. El estacionamiento, que debía levantarse en un edificio y sobre el que entonces no se habían concretado ni sus características ni su calendario, ya no aparece en la relación de actuaciones del DORA aprobada este martes por el Consejo de Ministros.

La nota oficial del Gobierno detalla ahora el recrecido de la pista, la ampliación de la sala de embarque internacional, la renovación de pasarelas y las nuevas actuaciones de seguridad, pero no menciona el parking. Esto no permite concluir que el proyecto haya sido descartado definitivamente, pero sí constata que ha dejado de figurar entre las actuaciones concretadas en el documento aprobado.

Los 50,3 millones suponen un salto muy significativo respecto al ciclo inversor que termina este año. Aena había previsto 16,4 millones para el aeropuerto entre 2022 y 2026, de modo que la nueva programación multiplica por más de tres la inversión del periodo anterior. El grueso de las actuaciones se desarrollará a lo largo de los próximos cinco años, dentro del marco establecido por el nuevo DORA.

Tarifas prácticamente congeladas

El nuevo plan llega además con un cambio sustancial en las previsiones sobre las tarifas aeroportuarias. En la propuesta inicial de Aena se planteaba para Asturias un incremento medio anual de 25 céntimos por pasajero, que podía reducirse a unos 10 céntimos con la aplicación de los incentivos previstos.

El DORA aprobado por el Gobierno establece ahora un escenario mucho más contenido para el conjunto de la red. El Ejecutivo asegura que las tarifas quedan prácticamente congeladas, con un incremento medio de apenas tres céntimos de euro por pasajero al año.

La inversión no correrá a cargo de los Presupuestos Generales del Estado. Los cerca de 13.000 millones previstos para la red aeroportuaria se financiarán con los ingresos del propio sistema gestionado por Aena, dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

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El Consejo de Ministros da así luz verde al marco inversor que regirá los aeropuertos españoles durante el periodo 2027-2031, con el objetivo de modernizar las instalaciones, adaptarlas a la evolución de la demanda, reforzar la seguridad y mejorar la experiencia de los pasajeros. En Asturias, la principal actuación será el recrecido de la pista, acompañado de nuevas mejoras en la terminal y en los sistemas de seguridad.