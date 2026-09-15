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Los motivos por los que Asturias registra la mayor subida de precios desde abril de 2023

El IPC se dispara al 3,9% por un encarecimiento de los carburantes vinculado a la guerra en Oriente Medio y al recorte de las ayudas del Gobierno

Los carburantes y combustibles suben un 21,3 % y disparan el IPC de agosto

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Pablo Castaño

Pablo Castaño

Asturias registró en agosto la mayor subida de precios desde abril de 2023, cuando aún se sufría la crisis inflacionaria por los problemas en las cadenas de suministro a nivel global tras la pandemia y los efectos de la guerra en Ucrania. Los precios subieron en Asturias el pasado mes el 3,9% interanual, principalmente por el incremento de los precios de los combustibles y lubricantes para vehículos personales, impactados por la guerra en Oriente Medio y la reducción de las rebajas aplicadas por el Gobierno.

El índice de precios de consumo (IPC) se disparó en Asturias en tasa interanual ocho décimas en agosto, hasta el 3,9%, y aumentó un 1% con respecto al mes anterior, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). No obstante, Asturias es la segunda comunidad con el IPC más bajo, solo por encima de Canarias (3,8%) y al nivel de La Rioja y Aragón. Además, Asturias registró una tasa de inflación cuatro décimas inferior a la de la media en España, del 4,3%. Esta última tasa de inflación es la más alta que registra España desde hace tres años y medio, desde febrero de 2023.

La tasa anual del IPC se elevó en España en siete décimas el mes pasado, principalmente porque los carburantes siguen sufriendo los efectos del choque energético que desató la guerra en Oriente Medio y se encarecieron un 21,3%, explicó el Ministerio de Economía, que subrayó, además, que los combustibles incorporaron este agosto un efecto base después de que en el mismo mes de 2025 bajaran. A ello se sumó la reducción temporal de las ayudas aprobadas por el Gobierno.

En contra de lo que muchos analistas habían vaticinado y a pesar de que la tendencia internacional es de altas subidas, España ha logrado mantener la inflación de los alimentos, que el pasado agosto se situó en el 2,3%.

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