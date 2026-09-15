La Princesa Leonor, ante su mayor desafío: sonrisa permanente y Asturias como escuela

En poco más de un mes, cuando Leonor de Borbón Ortiz (Madrid, 2005) regrese a la tierra natal de su madre, la reina Letizia (Oviedo, 1972), para entregar los premios que llevan el nombre de su título, Princesa de Asturias, ya estará asentada de pleno en la Universidad Carlos III de Getafe, donde días atrás inició sus estudios de Ciencias Políticas.

Lo que para cualquier joven de su edad es un paso muy importante en la vida, en el caso de Leonor lo es mucho más, todo un reto de integración por sus especiales circunstancias como heredera de la Corona. Es la primera vez que su vida se verá expuesta a diario sin el control y los filtros de los que disfrutó hasta ahora, porque su infancia y adolescencia en el colegio e instituto en Gales estuvieron blindadas; y los dos últimos años completó su formación militar en el Ejército (tierra, mar y aire), donde el resto de sus compañeros y ella estuvieron sujetos una disciplina y rutina diaria a años luz del libre y relajado ambiente universitario, más en una institución pública como lo es la Carlos III.

Pero todo indica que ese tránsito lo hará la Princesa, por decirlo de forma coloquial, sin despeinarse. Como ha hecho en anteriores ocasiones cuando le ha tocado dar un paso adelante y adaptarse a situaciones nuevas en su exigente formación y agenda como heredera. "Si algo ha quedado claro durante los últimos cinco años es que Leonor ha demostrado su capacidad de adaptación a entornos muy distintos", dice Angie Calero (Valencia, 1990), periodista especializada en la información de la Casa Real.

Angie Calero / LNE

"El campus será simplemente otro de esos entornos y no pienso que vaya a suponer un problema para ella. Se la vio llegar muy tranquila, muy sonriente y muy consciente de que estaba empezando a la universidad. Creo que tiene muchas ganas de aprovechar todo lo que pueda aprender allí y también de relacionarse con gente muy diferente a ella y procedente de entornos distintos. La universidad puede ser el punto definitivo para que termine de tener una mente todavía más abierta, especialmente desde el punto de vista ideológico", añade la periodista, quien sigue a Leonor desde 2021, primero en "Abc" y desde hace unas semanas en "La Vanguardia".

Fruto de todos esos años es su libro biográfico "Leonor de Borbón Ortiz. Una reina para el futuro" (La Esfera de los Libros) que acaba de salir al mercado y en el que Calero trata de acercar la figura de la heredera al lector desde el punto de vista institucional, pero también personal. Empezó a seguirla cuando Leonor tenía 16 años y, tanto ella como su hermana, la infanta Sofía (Madrid, 2007), eran un auténtico misterio para los españoles.

"Hay cosas de Leonor que desde fuera pueden sorprender precisamente porque sabemos poquísimo de su vida privada. En un momento en el que existe tanta exposición, en el que a través de las redes sociales se sabe prácticamente todo de todo el mundo, que ella no tenga redes y que haya trascendido tan poco de su vida genera todavía más interés", apunta la periodista.

Fue cumplir la mayoría de edad en 2024 y Casa Real empezó a intensificar su agenda, con la jura de la Constitución como un antes y un después. Es el momento en el que empieza el libro, destacando esa petición de la Princesa en su discurso a los españoles: "Confíen en mí".

Una petición que se la intenta ganar a pulso, con hechos: "Leonor es una persona muy observadora, que tiene completamente interiorizado el sentido del deber y el trabajo por el bien común. Está realmente implicada en su formación para asumir las obligaciones que le corresponderán el día de mañana como jefa del Estado". Angie Calero resume de forma gráfica la forma de ser de la princesa: "Tiene una mezcla muy buena de sus padres. Ha heredado la prudencia y la majestad del Rey, y la observación y la curiosidad de la Reina. Creo que tiene mucho de lo mejor de cada uno a nivel de carácter".

La portada del libro / .

Como en todas las familias, la tierra de origen familiar influye. Y así ha sido y es en el caso de Leonor y Sofía, más en contacto con Asturias de lo que pueda parecer desde pequeñas. "Leonor lleva Asturias en la sangre. Ella misma lo dijo en su primer discurso en el Teatro Campoamor. Y creo que, más allá de los días que pasa en Oviedo con motivo de los ‘Princesa de Asturias’, conoce muy bien la tierra", asegura Calero. "Conoce muchos pueblos, y su madre se ha preocupado de que tenga un buen conocimiento de todo. Quiere Asturias, porque forma parte de su ADN y porque, además, la propia historia del Principado es importante para que ella entienda el pasado y el futuro de la Corona".

Visto esto alguien podría decir que el rey Felipe no podía otra cosa que elegir a una asturiana como su mujer –así lo hizo con Letizia Ortiz– y además de Oviedo, una ciudad que tanto a él como ahora a su hija les ha servido como laboratorio de ensayos de cara a su proyección pública gracias a los premios, antes "Príncipe de Asturias" y, desde que es rey, "Princesa". Fue un feliz capricho del destino la unión Borbón Ortiz. Y además ha venido como anillo al dedo, porque Leonor no solo ve Oviedo como "lugar de trabajo", sino como la ciudad de sus bisabuelos, abuelos, donde su madre se crió y fue a la escuela, donde Letizia tiene a sus amigos...

En Oviedo están los Premios, "una de las mejores escuelas que puede tener Leonor. Toda su formación tiene un componente global muy importante y por los Premios pasan personas muy influyentes a las que ella tiene acceso, no solo al darles el galardón, sino durante varios días. Aunque la agenda es muy intensa, hay cenas y otros encuentros en los que puede conversar con ellos", asegura Calero.

Hay anécdotas, como con el premio de Ciencias Sociales de 2024, el pensador y expolítico Michael Ignatieff , que compartió cena con la heredera y "cuenta que ella le fusiló a preguntas sobre cuestiones relacionadas con la defensa". La Leonor más cercana y humana sale a relucir en una charla con las bailarinas Carmen Linares y María Pagés, durante una comida, en la que la princesa les confesó que también tenía dolor de pies como ellas al llevar ya puestos unas cuantas horas los tacones. "Son anécdotas que reflejan muy bien cómo es la Princesa y hasta qué punto estos premios tienen importancia en su formación", subraya la periodista.

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Angie Calero no tiene ninguna duda de que la hoy princesa será un día reina, algo para lo que se prepara concienzudamente: "Creo que necesitamos una Jefatura del Estado que sea completamente neutral, que ejerza de árbitro y que represente la unidad. Y, desde luego, todo lo que dice la gente que conoce personalmente a Leonor es que no solamente confía en ella, sino que cree que será una reina estupenda. Ella lo tiene completamente asumido, lo lleva con muchísima tranquilidad. Está muy contenta de estar donde está y de hacer lo que tiene que hacer. Se la ve segura, feliz y con una sonrisa casi permanente".

Las tardes de López Otín con Leonor y Sofía hablando del sentido de la vida Cómo el famoso bioquímico Carlos López Otín, que fue catedrático de la Universidad de Oviedo y en Asturias ha desarrollado la mayor parte de su exitosa carrera, acabó en el domicilio de los Reyes Felipe y Letizia en varias ocasiones para charlar con sus hijas Leonor y Sofía es una de las anécdotas más curiosas que desvela Angie Calero en su libro. "Cuando vi que el Rey le había concedido un marquesado pensé que todos los títulos nobiliarios que daba en ese momento (2024) tenían mucho sentido y una explicación detrás, aunque nosotros no la conociésemos", describe. Y se puso a indagar y descubrió lo que había detrás: la fascinación por el pensamiento de Otín en Letizia y el interés de ella y Felipe en que sus hijas tuvieran la más completa educación. Los Reyes conocieron a este científico español de relevancia internacional cuando todavía eran Príncipes de Asturias, en un acto organizado por la Fundación Princesa de Gerona, desvela Calero. Otín dio la charla "Juventud, cultura y otros sueños" que sorprendió a Letizia. El científico cuenta en el libro su "sorpresa" por el nivel de curiosidad de la reina, una de sus mayores fans y lectora fiel. Pero la mayor sorpresa vendría después cuando ésta le pidió, si le era posible, ir a su casa alguna vez para hablar "de las cosas" que había dicho en su conferencia a sus hijas. Y así fue cómo Otín, que de aquella vivía en Asturias, acabó con las dos hermanas de apenas 10 y 12 años hablando del sentido de la vida, de cómo entenderla mejor, de salud mental... Echó con esas citas esporádicas aproximadamente un lustro. "Me parece relevante contarlo", explica Calero a LA NUEVA ESPAÑA. "Primero, por quién es él, porque es una figura clave en el mundo de la ciencia y de la biología en España. Pero también porque su relación con Leonor dice mucho de la formación de la Princesa y de cómo sus padres se han implicado para que tengan una educación lo más abierta posible". El bioquímico contó a Calero la capacidad de "absorción" de la heredera, su extrema curiosidad, su capacidad de entendimiento y describió como "enriquecedoras" unas charlas que se acabaron en tanto que Leonor y Sofía se hicieron mayores y tuvieron sus propios compromisos y agenda.