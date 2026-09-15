El profesorado asturiano denuncia un retroceso en la gestión de las sustituciones de personal interino: "El curso pasado habíamos visto mejoras"

Descontento entre los sindicatos de la enseñanza. Tan solo una semana después de iniciar el curso, la Consejería ya "habría incumplido" uno de los acuerdos del pacto Asturias Educa, que desconvocó la huelga de 2025: el llamamiento de personal interino. El curso pasado, el Principado había logrado publicar dos listas a la semana, consiguiendo agilizar las sustituciones por bajas o jubilaciones.

Sin embargo, Educación publicó ayer el calendario de llamamientos para este primer trimestre en el que solo contemplan una convocatoria semanal. "Esta decisión supone dar un paso atrás respecto a las mejoras que comenzaron a implantarse el curso pasado y contradice el espíritu y los compromisos adquiridos en el Pacto Asturias Educa", denuncian desde CC OO.

Para el sindicato una única convocatoria supone "un retroceso injustificable en una de las medidas destinadas precisamente a mejorar la cobertura de las sustituciones" y exige a la Consejería de Educación que "no convierta en papel mojado uno de los compromisos adquiridos con el profesorado asturiano y retire el calendario de un único llamamiento semanal".

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Una cuestión sobre la que también se manifestó el sindicato mayoritario ANPE, que pidió al principado que revierta esta situación "de manera inmediata" adoptando las medidas necesarias. "No basta con recuperar la periodicidad de convocatorias del curso anterior, hay que aumentar la frecuencia", aseguran desde la agrupación que ve necesario agilizar las sustituciones para "garantizar la continuidad educativa en los centros".