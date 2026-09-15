PSOE e IU pactan la ley que elevará el control a las universidades privadas y que fijará condiciones para nuevos estudios

Los grupos parlamentarios de PSOE e IU ya han cerrado el texto de la proposición de la futura ley asturiana de Universidades, que prevén registrar ambos socios del Ejecutivo a finales de este mes. La norma, a cuya aprobación apremió el rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, responde a los requerimientos que fijó como indispensables en la reciente apertura del año académico: reforzará los controles sobre las universidades privadas, establecerá una planificación plurianual del sistema y dará estabilidad financiera a la Universidad de Oviedo. Entre sus principales instrumentos estará además la creación de una Agencia asturiana de Calidad Universitaria, encargada de evaluar cada año el cumplimiento de las exigencias sobre profesorado, investigación y transparencia, con informes de carácter vinculante. El texto desarrolla de forma minuciosa el acuerdo político alcanzado entre PSOE e IU para ordenar el sistema universitario asturiano y reforzar la posición de la Universidad de Oviedo ante la irrupción de las enseñanzas privadas.

La Agencia asturiana de Calidad evaluará y auditará si las instituciones universitarias cumplen los requisitos establecidos en materia de personal docente, actividad investigadora y transparencia, unas exigencias que serán la principal evaluación continua para las universidades privadas ya autorizadas en Asturias.

Además, el Principado planificará con carácter plurianual las titulaciones y determinará cuáles son estratégicas y en cuáles existe ya saturación de oferta. La planificación elevará el listón para la implantación de centros y títulos privados, ya que deberán acreditar que la oferta responde a una demanda real y no duplica enseñanzas de la Universidad de Oviedo.

Las universidades que quieran adscribir centros en Asturias deberán asumir además compromisos de inversión en investigación y transferencia de conocimiento en la comunidad. La ley reconocerá expresamente a la Universidad de Oviedo como institución central del sistema universitario asturiano y regulará su financiación mediante contratos-programa. Con esta fórmula se pretende garantizar recursos suficientes y estables que permitan a la institución pública planificar a medio plazo su actividad académica e investigadora. El documento impide destinar financiación pública al sostenimiento de universidades privadas y regula las prácticas en el Servicio de Salud del Principado (SESPA), que deberá destinar con carácter prioritario las plazas disponibles a la universidad pública.

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La proposición de ley incluye igualmente una regulación específica de la investigación universitaria y de la carrera investigadora, así como medidas destinadas a la atracción y retención de talento.