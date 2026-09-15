Textiles y máscaras de los Andes, un viaje por la tradición indígena en el Príncipe Felipe

La exposición del Auditorio Príncipe Felipe reúne varias decenas de piezas adquiridas desde 1979, a través de un viaje de casi 50 años de relación con comunidades indígenas, algunas de ellas muy remotas, así como en mercados tradicionales y talleres artesanales de mascareros de La Paz y Oruro para recolectar una gran variedad de elementos. Aguayos, ponchos y otros textiles conviven con máscaras vinculadas a las comparsas del carnaval del altiplano andino y a celebraciones como la de la Virgen del Carmen de Paucartambo, en Perú.

Los textiles están elaborados con fibras naturales de camélidos y ovejas y teñidos con tintes naturales, entre ellos la cochinilla y pigmentos vegetales y minerales. Las piezas no fueron concebidas para el turismo, sino que forman parte de la tradición y del uso cotidiano y festivo de las comunidades de los Andes, y todo ello se puede apreciar en unos diseños que permiten identificar la procedencia y las particularidades de las distintas comunidades andinas.

Cada pieza expuesta cuenta con una etiqueta en la que se explican sus características y procedencia, y muchas de ellas cuentan tan bien con fotografías de personas autóctonas de los territorios mencionados utilizándolas. Además, el propio Fernández Díaz, responsable de la colección, estará disponible en la sala en determinados momentos para explicar a los visitantes los detalles de las piezas y su contexto.

La muestra podrá visitarse hasta el 21 de septiembre, incluido, en la sala de exposiciones de la planta baja del Príncipe Felipe, en un horario de visita de mañana y tarde. Y como actividad paralela, la programación incluye dos conferencias sobre América del Sur. La primera, "Naturaleza y paisajes", será mañana miércoles a las 18.30 horas y recorrerá algunos de los paisajes del continente, desde el Caribe hasta la Patagonia. La segunda, dedicada a la cultura y el mestizaje, tendrá lugar el jueves 17 a la misma hora. Ambas serán en la sala de conferencias número 1, en la tercera planta del Auditorio, con acceso gratuito y sin inscripción previa hasta llenar aforo, aunque, señala Fernández Díaz, la sala es pequeña.

Noticias relacionadas

Tras la segunda conferencia se ofrecerá además un pequeño recital de música andina como muestra del mestizaje cultural del continente.