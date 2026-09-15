Vuelven las concentraciones del campo asturiano: se convoca una nueva movilización en Oviedo

La Unión Rural Asturiana (URA) anunció este martes el inicio de movilizaciones para reclamar al Gobierno del Principado "respuestas y soluciones para el sector primario" y ha convocado una primera concentración el próximo 1 de octubre en Oviedo.

La organización reclama, entre otras cuestiones, que la Consejería de Medio Rural, que lidera el socialista Marcelino Marcos, convoque el Consejo Agrario del Principado, un órgano de interlocución con el sector que, según denuncia, lleva meses sin reunirse.

El coordinador de URA, Borja Fernández, cuestionó que el Ejecutivo autonómico mantenga sin convocar este órgano mientras activa otros espacios de diálogo, como el Pacto por el Medio Rural, reunido este lunes y del que la organización no forma parte. A su juicio, la Administración debe escuchar al conjunto del sector y no seleccionar a sus interlocutores en función del foro.

Fernández aseguró el Gobierno asturiano no convencerá a URA con "compromisos para dentro de seis meses" y ha reclamó medidas concretas, con plazos y presupuesto, para afrontar los problemas que afectan a agricultores y ganaderos. Entre ellos citó el incremento de los costes de producción, la presión de la fauna salvaje, los problemas sanitarios, los retrasos administrativos y las dificultades vinculadas a ayudas y expedientes.

El dirigente de URA valoró que el consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos, haya conseguido reunir a las otras cuatro organizaciones agrarias en el Pacto por el Medio Rural, pero advirtió de que su organización no dirá que "todo está bien, porque no es así".

Como ejemplo, Fernández señaló que todavía hay 28 ganaderos de razas autóctonas que no han cobrado la PAC correspondiente al año pasado. Por ello, considera que no se puede presentar como "un gran logro" el anuncio de adelantar el pago de la PAC de este ejercicio cuando todavía existen expedientes pendientes del anterior.

URA también puso en cuestión el calendario de las ayudas anunciadas por la Consejería para compensar los efectos de la sequía. Fernández criticó que puedan llegar «en el primer trimestre del año que viene», mientras que, según ha señalado, Cantabria ya tiene aprobadas sus ayudas desde hace un mes. «Los ganaderos asturianos no pueden vivir permanentemente de promesas y de anuncios de futuro», ha afirmado.

La organización considera que estas cuestiones requieren "diálogo, coordinación y decisiones" y sostiene que no puede hablarse de una interlocución efectiva con el campo mientras el Consejo Agrario continúe sin reunirse. URA asegura que lleva meses solicitando un encuentro con los responsables de la Consejería para abordar la situación del sector.

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A las movilizaciones anunciadas por la organización se sumará además el pastor Esteban Martínez, que ha comunicado a través de URA su intención de iniciar una marcha de protesta desde Ribadesella hasta Oviedo para reclamar cambios en las políticas relacionadas con el lobo y participar en la concentración convocada para el 1 de octubre.