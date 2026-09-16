El aeropuerto de Asturias bate récord de viajeros, pero se queda a la cola en la inversión comparada con otras terminales (y esperando por otro aparcamiento)

El Aeropuerto de Asturias recibirá 50,3 millones de euros de inversión entre 2027 y 2031, dentro del nuevo plan de Aena aprobado este martes por el Consejo de Ministros. La cantidad supone más que triplicar los 16,4 millones de euros destinados al aeropuerto en el quinquenio anterior, entre 2022 y 2026, y permitirá acometer distintas actuaciones de mejora en unas instalaciones que viven el mejor momento de su historia, con récord de destinos directos y de pasajeros (más de dos millones en 2026).

La terminal asturiana se sitúa en la parte baja de inversión prevista (el puesto 24) para los aeropuertos nacionales de características similares. La partida es prácticamente idéntica a la de A Coruña, que recibirá 50 millones, y Vigo, con 49,4 millones, que tienen menos pasajeros, así como el de Santander, que dispondrá de 61,7 millones. El de Santiago de Compostela, que atraviesa obras de profundidad de renovación, tiene estipulados 107,9 millones.

Además, el nuevo plan no hace mención a una inversión que Aena había anunciado anteriormente. El nuevo aparcamiento en altura, es decir, en otro edificio, no esta contemplado en esos 50 millones, aunque según Aena se trata de una actuación al margen que sigue sobre la mesa. No tiene ni fecha ni asignación presupuestaria prevista.

La inversión asturiana forma parte del nuevo Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA), aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez para los próximos cinco años. El plan movilizará 12.886 millones de euros en el conjunto de la red de aeropuertos gestionada por Aena, de los que 9.991 millones corresponden a inversión regulada, es decir, la vinculada directamente con la actividad aeronáutica. El resto corresponde a otras inversiones que Aena puede realizar con cargo a sus distintas actividades.

Un recrecido en la pista

Entre las principales actuaciones previstas en Asturias figura el recrecido de la pista, una intervención que permitirá mejorar sus condiciones de operación mediante el asfaltado. El programa contempla además actuaciones en el área de la terminal, entre ellas la ampliación de la sala de embarque internacional, que ganará unos mil metros cuadrados y la renovación de pasarelas (hay tres). A ello se suma un nuevo vallado y equipamiento de seguridad para la inspección en filtros, que es el control de seguridad obligatorio donde se revisa a los pasajeros.

Aunque no aparece directamente recogido en el DORA, fuentes del ente aeroportuario confirman que también se contempla la reconfiguración de la plataforma de aeronaves, que es donde aparcan los aviones. Ahora hay ocho espacios para aviones comerciales y otra para aviación general. Lo que prevé Aena es hacer una reconfiguración para poder ganar varios espacios. Otro punto no recogido es la mejora de los accesos por carretera al aeropuerto. Ahí se prevé una reforma en los viajes para lograr que el tráfico sea más fluído.

Asturias, con récord de viajeros, por debajo de otros aeropuertos similares

La inversión prevista en Asturias sitúa al aeropuerto en la parte baja según el número de usuarios. Entre los aeropuertos de tráfico similar, el de Coruña recibirá 50 millones para adaptar la terminal a vuelos No Schengen, nuevas cocheras y un edificio de bomberos, además de mejoras en el campo de vuelo; Vigo, 49,4 millones para renovar la terminal, mejorar pista y plataforma, seguridad y aparcamiento; y Santander, 61,7 millones para ampliar la sala de embarque No Schengen y actuar sobre la terminal y la pista. Jerez, con 95,1 millones, acometerá mejoras en el campo de vuelo y la plataforma, urbanización y medidas contra inundaciones, mientras que Santiago, con 107,9 millones, centrará su inversión en seguridad, sistemas eléctricos y ampliación del aparcamiento.

Entre los que más dinero reciben destacan Madrid-Barajas y Barcelona-El Prat, con 4.477 y 1.765 millones, respectivamente, destinados fundamentalmente a ampliar capacidad; Alicante, con 868 millones, y Málaga, con 830 millones, afrontarán también importantes ampliaciones de sus terminales, mientras que Palma, con 622 millones, acometerá la remodelación de su área terminal.

Asturias recibió en agosto 239.142 pasajeros, lo que supone un incremento del 16,3% respecto al mismo mes del año pasado. En lo que va de año, han pasado por la terminal 1,5 millones de viajeros, lo que representa un crecimiento del 10,5 por ciento. Asturias basa su fortaleza en una gran oferta nacional, cuyo tráfico ha crecido un 17,4 por ciento, en contraste con el internacional, que bajó un 12,5%.